Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Ma铆z Nativo (Demanda Colectiva Ma铆z) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-M茅xico, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Ma铆z para descontinuar la siembra de ma铆z transg茅nico para uso comercial en territorios mexicanos.

Esta situaci贸n compleja desemboc贸 una lucha prolongad铆sima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar cient铆ficamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el d铆a de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) 鈥 隆por decisi贸n un谩nime! 鈥 ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnaci贸n).

Enriqueciendo la victoria, la SCJN determin贸 que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acci贸n colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Ma铆z hereda un precedente para las demandas colectivas contempor谩neas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos ind铆genas y consumidores de ma铆z para luchar por sus derechos.

La lucha de la Demanda Colectiva Ma铆z tiene como principal objetivo el proteger y preservar el ma铆z nativo que est谩 en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transg茅nicos; adem谩s de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberan铆a alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se compromet铆a por la usanza de agrot贸xicos.

La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido da帽ada con la introducci贸n de otros transg茅nicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).

Aun as铆, como la misma Demanda Colectiva Ma铆z se refiere, 鈥渁煤n nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibici贸n definitiva de ma铆ces transg茅nicos en M茅xico鈥.