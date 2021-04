–

De parte de CNT April 23, 2021 97 puntos de vista

SINDICAL | Barcelona | Fotograf铆as: Concentracci贸n de la secci贸n sindical de Eurest | Extra铆do del cnt n潞 426

En enero de 1926 frente a los constantes intentos por parte de la dictadura de Primo de Rivera por tratar de eliminar la actividad de los sindicatos de la CNT y su difusi贸n p煤blica, surge 芦Vida Sindical禄 para continuar visibilizando los conflictos protagonizados por la clase obrera organizada. Y es que a pesar de le dictadura la vida continuaba. Vamos a dar, pues, un breve recorrido por la vida sindical de la CNT en Barcelona:

ALE-HOP: 驴HABLAMOS?

Tras el intento por parte de la empresa de hacerles recuperar de forma fraudulenta las horas no trabajadas a partir del estado de alarma los y las trabajadoras decidieron constituir una secci贸n sindical de CNT. Con un primer n煤cleo constituido se procedi贸 a una paciente labor de informaci贸n hac铆a el resto de la plantilla al mismo tiempo que se conminaba a la empresa a cumplir las medidas de la tabla reivindicativa acordada por la secci贸n. El aumento de la afiliaci贸n junto con el compromiso en el trabajo de la secci贸n ha ido consiguiendo mejoras que repercuten de forma directa en el d铆a a d铆a de las y los trabajadores: horarios, vestimenta, equipos de protecci贸n鈥tc.

HOTELES DERBY: 驴QUI脡N PAGA LA CRISIS?

Joaquim Clos, due帽o y director general de Derby Hoteles, ha ganado una fortuna a expensas de la explotaci贸n de los y las trabajadoras. Cuando la empresa aprovech贸 la crisis del Covid para mantener sus ingentes beneficios aplicando un ERTE a la plantilla, esta se organiz贸 en una secci贸n sindical para exigir el complemento salarial que les permitiera mantener sus de por s铆 ya exiguos salarios. No es aceptable que, ante los desproporcionados beneficios obtenidos por la empresa, las personas que trabajan para Hoteles Derby tengan que nadar en una situaci贸n de absoluta precariedad laboral. Y, por supuesto, una reclamaci贸n aparejada a la anterior es que se garanticen los puestos de trabajo, de forma que el ERTE no se transforme en ERE.

Concentraci贸n durante las pasadas navidades

EUREST: NO HAY PAZ SIN JUSTICIA

EUREST/Compass Group, que hab铆a iniciado un ERTE por fuerza mayor en marzo, abri贸 las cafeter铆as de Tanatorios Memora durante el mismo, poni茅ndolas en funcionamiento con plantilla externa con el objetivo de deshacerse de la secci贸n sindical, que en sus m谩s de seis a帽os de existencia ha sido un constante incordio para la empresa. La jugada no le sali贸 bien, que tuvo que retroceder ante la manifiesta ilegalidad de su acci贸n y la contundente y r谩pida respuesta de los y las compa帽eras. Pero dej贸 a dos compa帽eras en la calle, a pesar de un acuerdo previo de reincorporaci贸n. La secci贸n de CNT tiene claro que no se deja a nadie atr谩s y retom贸 el conflicto. Una lucha enconada contra la actitud represiva de Eurest en la que se llev贸 a cabo una huelga de tres d铆as los pasados 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre. No ha sido suficiente para que la empresa ceda, pero la secci贸n tampoco se rinde: el conflicto lleva a sus espaldas decenas de piquetes, sucesivas denuncias a inspecci贸n de trabajo y, finalmente, la mencionada huelga. La empresa aprender谩 que si quiere paz social deber谩 ceder primero a lo que en justicia reclama la secci贸n.

ALS: LA UNI脫N HACE LA FUERZA

Las trabajadoras y trabajadores del tristemente famoso castillo de Montjuic, lugar de detenci贸n, tortura y muerte de sindicalistas y anarquistas, se cansaron de ver c贸mo constantemente se les vulneraban sus derechos, as铆 que decidieron organizarse como secci贸n sindical de CNT consiguiendo que inmediatamente la empresa accediera a reunirse para atender sus demandas. Pero las reuniones resultaron ser una p茅rdida de tiempo, de forma que se decidi贸 pasar a la acci贸n informando a las personas que visitaban el castillo: el resultado fueron cientos de hojas de reclamaci贸n exigiendo que se respetaran los derechos laborales rellenadas por los visitantes como solidaridad a la lucha de la plantilla. Tras otro piquete en la inauguraci贸n del museo de cera que tambi茅n gestiona Als, la propietaria se comprometi贸 con gestos efectivos que se concretaron en resultados reales.

Solo hemos hablado de cuatro de nuestras secciones, pero CNT en Barcelona tiene una actividad continua tambi茅n en otras secciones como las del RACC, Vegetalia o Mediapro. Todas tienen en com煤n su funcionamiento horizontal en la pr谩ctica constante de la acci贸n directa, sin delegar la soluci贸n de sus conflictos a terceros o a profesionales del sindicalismo. La vida sindical sigue con fuerza, con muchos conflictos abiertos y muchas ganas de dar batalla para solucionarlos. En Barcelona la CNT est谩 m谩s viva que nunca, y las empresas de la ciudad que nos encuentren de cara sabr谩n lo que es la lucha de clases.