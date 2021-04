芦Un buen libro act煤a en dos direcciones

simult谩neas. Abre los ojos a la novedad de lo exterior y remueve en la

conciencia y la memoria lo que ya estaba dentro de uno, olvidado o

latente. Vidas a la intemperie, de Marc Badal, tiene ese efecto sobre

m铆. Es un libro riguroso y muy bien documentado que est谩 hecho con una

factura liviana, una riqueza de erudici贸n y experiencia que sin embargo

no pesa. La buena escritura se distingue porque se alza del suelo con

una cierta ingravidez禄.鈥擜ntonio Mu帽oz Molina, Babelia.

[鈥 A los campesinos les era imposible concebir un espacio 芦natural禄 segregado de lo humano. El conjunto del territorio formaba parte del hogar. Ellos no se senti虂an parte de la naturaleza. Vivi虂an en un mundo sin naturaleza, [鈥 tan 铆ntimo y familiar como la cocina o el desv谩n. [鈥

[…] Somos los descendientes del

campesinado. En sentido figurado y literal. Provenimos de un mundo que

no hemos conocido y ser谩n otros quienes nos cuenten c贸mo era. Los

campesinos no pueden hacerlo. Han desaparecido y nunca escribieron su

historia. Vivimos en el mundo que crearon. No podemos dar un solo paso

sin pisar el resultado de su trabajo. Tampoco abrir los ojos sin ver el

trazo de su huella. Una obra que es todo lo que nos rodea. Todo aquello

que pensamos que es tan nuestro por el hecho de estar ahi虂. De toda la

vida. […]

[鈥 La observacio虂n atenta y minuciosa de todo cuanto les rodeaba era

la herramienta ma虂s valiosa con la que contaban los campesinos. A su

alrededor no habi虂a ma虂s que sen虄ales. Rastros y presagios. El

movimiento de las nubes, el color de la hierba, el vuelo de los

pa虂jaros, la rama quebrada del cerezo. Su ojo no descansaba. Su memoria

tampoco. Un caudal de informacio虂n que debi虂a ser procesado lo antes

posible. Era necesario anticiparse. Avanzar o detenerse. Replantear la

estrategia o mantenerla hasta las u虂ltimas consecuencias. En ello les

iba mucho. [鈥