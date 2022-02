–

De parte de Portal Libertario OACA February 21, 2022 8 puntos de vista

Chile tiene un gobierno que se ha hecho famoso por una represi贸n sin disimulo, asesinatos sistem谩ticos por parte de sus agentes represivos, para salvaguardar su modelo pol铆tico y econ贸mico, Chile estuvo encaminado hacia una revoluci贸n, apaciguada por sus verdugos por medio de la institucionalizaci贸n de la rebeld铆a. Aquello no es algo nuevo, en Chile a fines del siglo XIX llegaron las ideas anarquistas hasta la clase oprimida, se instal贸 en individualidades y en sindicatos quienes detonaron sus ideas revolucionarias en distintas aristas, no obstante, la dispersi贸n de sus militantes, el autoritarismo de los gobiernos, la institucionalizaci贸n de la rebeld铆a sindicalista transformada al reformismo y la actividad dentro de los partidos pol铆ticos marcaron un antes y un despu茅s en la historia del anarquismo chileno. No te pierdas el primer video sobre el anarquismo en Chile, desde 1890 a 1940.

Escupamos La Historia