Es muy posible que el poder, como sosten铆a Foucault, sea poli茅drico, que se produzca, no solo en el Estado o en las empresas capitalistas, tambi茅n en cualquier otro 谩mbito humano, incluso en lo que vemos a diario en el mismo entorno urbano. Desde que naci贸 como una de las corrientes modernas m谩s radicalmente emancipadoras, el anarquismo y los anarquistas se han esforzado por combatir ese poder entendido como cualquier forma de dominaci贸n. No es necesario, por supuesto, conocer los grandes libros anarquistas, o de teor铆a pol铆tica en general, ya que ese rebelarse contra la autoridad coercitiva se produce, tantas veces, de forma instintiva. Desgraciadamente, de forma paralela a esa condici贸n rebelde y libertaria, en el ser humano se da todo contrario y acaba sucumbiendo a la tentaci贸n alienadora de la servidumbre voluntaria. Por supuesto, como no creemos que existe ninguna naturaleza o esencia humana, no pensamos que una condici贸n u otra sean totalmente deterministas, las personas son m谩s bien producto de cierto ambiente cultural, de unas determinadas pr谩cticas sociales, por lo que los anarquistas han hecho bien en instalar y renovar en todo lo posible ese pensamiento radicalmente emancipador de rebeli贸n contra todo tipo de dominaci贸n.

