De parte de La Haine May 12, 2021 82 puntos de vista

Un oleoducto israelí ha sido alcanzado por el impacto de uno de los misiles del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

A pesar de que los medios y gobierno occidentales solo informan de los bombardeos israelíes, y encima los justifican, la realidad es que la población sionista está aterrorizada ante la lluvia de misiles palestinos (300 en dos días), y sobre todo la incapacidad de la “Cúpula de hierro” para neutralizarlos.

A últimas horas del martes, HAMAS ha informado del lanzamiento de 130 nuevos misiles contra la ciudad de Tel Aviv, después de que una torre residencial de 13 pisos colapsara por disparos aéreos de Israel.

Uno de esos misiles lanzados por el movimiento palestino ha caído en un oleoducto ubicado entre las ciudades de Eilat y Ashkelon, causando un enorme incendio que hasta el momento los bomberos no han podido apagar.

En las imágenes se observa el poder de las llamas y la correspondiente humareda que tiene en alerta a la localidad.

La Resistencia palestina sigue disparando cohetes contra las posiciones israelíes en los territorios ocupados en respuesta a las renovadas agresiones del régimen de Tel Aviv en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén), así como la Franja de Gaza.