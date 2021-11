Hace m谩s de 5 meses que atacaron al jefe del programa espacial del r茅gimen sionista, pero reci茅n ahora se sabe que fue un operativo de la guerrilla palestina

El exjefe del programa espacial de Israel Avi Har-Even muri贸 el 7 de junio tras resultar gravemente herido cuando manifestantes palestinos que protestaban contra las violaciones del r茅gimen, atacaron el hotel donde se alojaba.

Tras m谩s de 5 meses de su muerte, los medios israel铆es han publicado un v铆deo del momento en que se incendi贸 el hotel Efendi, sita en la ciudad de Acre (norte de territorios ocupados por Israel), en que se encontraba el cerebro del programa espacial del ente sionista.

En el v铆deo se ve cl谩ramente a un guerrillero palestino vaciando un bid贸n de combustible en la parte trasero de uno de los hoteles m谩s lujosos y vigilados de Acre, donde se alojaba un buen n煤mero de altos funcionarios del r茅gimen.

Esta acci贸n demuestra que, a pesar de todo el dinero y la tecnolog铆a de que disponen los sionistas, fundamentalmente gracias a la ayuda de EEUU -lo que les permiti贸 asesinar a varios cient铆ficos iran铆es-, no son inmunes a la violencia que ellos mismos generan.

Seg煤n fuentes locales, en el momento del anuncio de la muerte de Har-Even, y a pesar del silencio oficial israel铆, algunos medios hab铆an especulado sobre la posibilidad de un ajusticiamiento planeado, hip贸tesis que ha tomado fuerza despu茅s de la difusi贸n del v铆deo.

Los medios israel铆es plantearon tambi茅n la posibilidad de la muerte de varias otras figuras importantes del r茅gimen israel铆 que hab铆an resultado gravemente heridas en el incendio del mismo hotel. Figuras que llevan meses sin aparecer publicamente y sobre las que tambi茅n pesa un manto de silencio.

Har-Even estuvo en coma desde el 11 de mayo en un centro m茅dico de la ciudad de Haifa por las quemaduras graves que sufri贸 y respiraba con la ayuda de un ventilador a causa de la asfixia por inhalaci贸n de humo.

El exjefe de la Agencia A茅rea y Espacial de Israel Avi Har-Even.

El directivo israel铆 durante muchos a帽os introdujo armas avanzadas al arsenal de Israel con el apoyo de EEUU. Luego, se uni贸 a la agencia a茅rea y espacial y dirigi贸 un equipo que construy贸 el cohete satelital Shavit (familia de lanzadores orbitales propulsados por combustible s贸lido y derivados del misil bal铆stico de alcance medio sudafricano RSA-3). El alto cargo militar del r茅gimen de Tel Aviv tambi茅n fue el director por d茅cadas de esa misma organizaci贸n.

De hecho, las protestas masivas en mayo pasado que provocaron las heridas de Har-Even surgieron a ra铆z de las pol铆ticas represivas del r茅gimen israel铆 contra los palestinos en Al-Quds (Jerusal茅n), as铆 como por la orden de desalojo de las familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah.