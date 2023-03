–

Charla de un miembro de Yesca (organización juvenil castellana). Vídeo publicado el 23 de abril de 2020. La charla se llama originalmente «Instituciones populares y prácticas revolucionarias en Castilla» y dura 15 minutos.

La podéis escuchar y leer transcrita entera más abajo –y se puede leer aquí en catalán–.

Algunas lecturas de referencia sobre el tema:

23 de abril, Día Nacional de Castilla, 500 años han pasado desde que los comuneros y comuneras comenzaron la primera revolución moderna de la historia, la revolución de los comuneros, la revolución de las comunidades castellanas. Este año no podemos estar en la campa de Villalar reivindicando un futuro digno para la clase trabajadora castellana y homenajeando a los comuneros y comuneras que dieron su vida por un mundo mejor.

Por eso, desde Yesca, la juventud castellana y revolucionaria, queremos ofreceros este conjunto de charlas, donde poder seguir concienciando y ampliando la mira ideológica que necesita Castilla. Una mira ideológica para transformar nuestra sociedad. Esta charla sobre los bienes comunales es una charla en la que trataremos un poco la historia de las instituciones populares de nuestra tierra y las prácticas revolucionarias. En Castilla es muy necesario el trabajo y el estudio sobre estos bienes comunales y sobre estas instituciones populares. Hasta ahora no hay escrito ningún libro entero sobre este asunto, pero desde Yesca creemos que es un tema muy importante a tratar y necesario para poder aspirar a una Castilla comunera, a la Castilla comunera que necesitamos.

El comunal es fundamental en nuestra historia. Comunal o bien comunal se refiere a que los medios de producción y reproducción pertenecen al común de los vecinos, que se relacionan entre sí de manera directa sin el dinero o la influencia de las instituciones burguesas en la comunidad, es decir, un concepto totalmente alejado de la lógica capitalista de la propiedad privada, ya sea ejercida por parte del Estado o de un burgués acaparador.

En Castilla los patrimonios comunales todavía son extensos, ocupando una superficie considerable, en total cientos de miles de hectáreas de pastizal, montes y en algunas localidades huertas, molinos, lagares, tierras de labranza… que se siguen distribuyendo parceladas entre los vecinos que desean cultivarlas o hacer uso de esos bienes comunales.

El concejo es un órgano de toma de decisiones histórico en nuestra tierra, asambleas de autogobierno donde los vecinos deliberan sobre el patrimonio comunal y demás quehaceres. A día de hoy siguen quedando pueblos que se rigen mediante el concejo. La vigente Ley de Bases de Régimen Local promulgada por el Parlamento Español en 1985 reconoce el concejo abierto en los municipios de menos de 100 habitantes y en aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración. El Estatuto Municipal de 1921 otorgaba por primera vez al concejo abierto personalidad jurídica en los municipios que no excedieran de 500 habitantes. La actual desnaturalización del concejo abierto, que lejos de ser una asamblea deliberante, soberana, legislativa y ejecutiva –como es por naturaleza– es poco más que una junta vecinal con meras funciones, la cual sirve como un mecanismo de transmisión de la voluntad del Estado capitalista en los más pequeños entes poblacionales.

La democracia como autogobierno popular o es directa, asentada en la asamblea o en una red de asambleas, en la que se integre la totalidad de la población adulta, o no es una democracia ni un autogobierno.

Ahora bien, al examinar el régimen actual del concejo abierto, tenemos que considerar igualmente su pasado, cuando fue prácticamente soberano, y sobre todo su futuro, cuando esté en condiciones de ser apropiado para expresar la totalidad de la potestad del autogobierno del elemento popular. Servir de núcleo básico y constructivo a un nuevo tipo de nación libre, autodeterminada, cualitativamente diferenciada de la nación estatal capitalista, en nuestro caso subyugada por el españolismo. Tampoco es válido concebir aquel como la asociación natural de quienes están vinculados por relaciones estables de vecindad, pues eso es mucho más. El municipio ha de ser libre, pero no puede quedarse como una sección del artefacto estatal ni quedarse en una simple entidad natural, sino que debe de hacerlo como el ámbito en el que se realiza la soberanía popular, por ser donde reside la asamblea o red de asambleas donde se forma y realiza la voluntad política del pueblo. Ello exige la extinción de todos los demás centros de decisiones y de ejecución de éstas, incompatibles con la soberanía popular. En un segundo momento, se ha de realizar la unificación de todos los concejos, en un plano comarcal, provincial y nacional. El concejo resulta de una formación social que gobierna desde abajo y no desde arriba, como sucede a día de hoy.

Luego podríamos hablar de que debido a la situación posterior a los siglos XIII y XIV, que son de reflujo del concejo abierto, hay que fijarse en cómo eran las instituciones políticas antes, cuando una parte sustancial de la soberanía residía en los concejos, que tenían hasta su aparato militar, llamadas milicias concejiles, como armamento general del pueblo para mantener y afirmar su potestad de autogobierno.

El concejo abierto como elemento nuclear de la sociedad concejil y comunal –aunque con monarquía y señoríos en desarrollo–, se formaba en la Alta Edad Media y atraviesa unas tres etapas. La primera llegaría sobre el siglo XIV, es decir, el apogeo máximo y de máxima realización, siendo el concejo un ente político prácticamente soberano. La segunda abarcaría hasta el siglo XIX, con el paso al comienzo de la Edad Contemporánea, se mantiene en los núcleos rurales y una parte de las grandes poblaciones, pero en declinación a la vez que coexistía con el sistema oligárquico impuesto por las diversas coronas en los municipios de mayor población –por eso hoy en día los Ayuntamientos solo son una herramienta más del entramado poder del régimen, y la autonomía del Ayuntamiento es simplemente propaganda política sin fundamento alguno–. La tercera fase, la actual, es la de la recuperación de la institución popular, integrándola en el sistema constitucional donde se desnaturaliza gravemente lo que es el concejo abierto, el comunal, y es sometido a numerosas normas legales que hacen de éste un ente local con una realidad alejada de la población en la que parece que hay que ser un colegiado de abogacía para hacer uso de esta interesante herramienta política de encuentro entre vecinos y vecinas.

La sociedad comunal era una sociedad que no conocía el alcoholismo, asunto en el que son unánimes todos los testimonios. Este es introducido por el régimen progresista y liberal, valiéndose del aguardiente y otros destilados que eran anteriormente ignorados por el pueblo castellano. La fiesta era satisfactoria, cultural y convivencial, relegando en un lugar muy secundario el disfrute de los bienes materiales y, por lo tanto, el trabajo productivo, lo que permitía, además, que el medio ambiente se conservase bastante bien. El ente comunal poseía las principales industrias artesanales de la localidad –molinos, batanes, hornos, fraguas, tejares…– cuyo funcionamiento integral era regulado mediante el concejo, que también se ocupaba de la educación levantando escuelas y contratando maestros que solían ser mantenidos con lo proporcionado por los comunales. El concejo cuidaba el abastecimiento de la población, buscando proveedores fiables de lo que en ella no se producía, y sobretodo fundamentando la producción básica de cultivo y ganado. Prohibía la saca de lo que no era excedentario y estimulaba la importación de lo que fuese escaso, expresando así la soberanía y planificación económica del municipio, tomando como referencia lograr un máximo de autoabastecimiento.

Durante el desarrollo del concejo estaba prohibido interrumpir, alzar la voz y dirigir insultos, quien lo hacía era sancionado, reproduciéndose así como una escuela política de base. Una de las tareas era mantener las buenas relaciones entre vecinos, poniendo fin a los desencuentros y reconciliando los vecinos que hubiesen tenido sus más y sus menos. De este modo, abarcaba también lo judicial, poniendo soluciones a los enfrentamientos.

Esto es la esencia de la sociedad comunal castellana, que tenía como primer propósito el afecto, el apoyo mutuo y la cooperación entre seres humanos, elevando la vida de la comunidad a un nivel superior. Abolida en parte la propiedad privada, porque al final es algo que desune y que simplemente genera odio entre iguales. Sólo se conocía la propiedad colectiva, la familiar y la comunal.

El concejo abierto era una realidad, es realidad de nuestra historia y sobretodo es una aspiración militante para nuestro futuro. El Estado capitalista ha buscado eliminar al 100% todos los comunales. El Ayuntamiento de Cuenca tiene unas 45.000 hectáreas de comunal, lo que le convierte en el mayor latifundista del área castellana, y tales bienes en algún momento fueron comunales y después apropiados ilegítimamente por la institución al servicio de la clase burguesa, en nombre del Ayuntamiento y de otras corporaciones. No se ha de olvidar el expolio que hizo el régimen franquista al comunal y la Ley de Montes del 2003, que aún sigue en vigor, que es un texto embrolladísimo –seguramente para evitar que la gente del común pueda comprender siquiera la legalidad ilegítima que les domina– y en un apartado dice así: «pertenecientes a entidades locales en tanto que su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos», es decir, que resulta de gran claridad que la ley no dice que los bienes comunales no pertenezcan al común de los vecinos organizados concejilmente, corresponde su aprovechamiento. La actual Ley de Montes es una prueba, entre otras, de que el Estado está preparado para la definitiva liquidación de los bienes comunales a medio plazo, que pasarían a ser patrimonio de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Lo que se extraiga del comunal deben de ser bienes de uso y no productos destinados al mercado, estos son un patrimonio colectivo, son para vivir y en ningún caso serían para acumular capital. Es importante destacar que no faltan ejemplos de montes comunales degradados por los propios vecinos cuando estos acuerdan mercantilizar su explotación. Los bienes comunales son por naturaleza inalienables, indivisibles, inembargables e imprescriptibles, ajenos al mercado y, por lo tanto, inconciliables con el Estado capitalista.

Sobre la historia de la liquidación de los patrimonios comunales, el primer acto de desamortización en la Edad Moderna es realizado por Felipe II, que en 1563 ordena la venta de tierras concejiles en ciertas áreas castellanas, lo que lleva a las Cortes en 1563 a elevar una protesta por lo que se había realizado, argumentando que tales ventas de predios vecinales han despoblado y empobrecido Castilla. En 1748 había sido promulgada la Ordenanza de Montes de Marina, por la cual la flota de guerra se hacía con el usufructo de aquellas crecidas porciones de monte alto que fueran necesarias, es decir, la marina podía coger las porciones que quisiese del monte para armar sus buques. Exigía grandes cantidades de madera de encina, de roble, de pino, de abeto, de haya, de nogal, de quejigo, de álamo… así como un volumen inmenso de carbón vegetal para hacer pólvora y también fundir los cañones y las partes metálicas de los navíos. Es decir, esta ordenanza realizaba la expropiación del comunal en amplias áreas del vecindario, y el vecindario en todas estas áreas lo que hacía era levantarse, hubo bastantes enfrentamientos y mucha represión. Con tal ordenanza se inicia el declive de la masa de bosques en lo alto de Castilla. Los daños ocasionados por la desamortización y la descomunalización entre 1730 y 1859 alcanzan los 15 millones de hectáreas. La privatización de las tierras concejiles entre los siglos XVIII y XX coincidía con la desamortización que consiste en que el Estado se apodera de los bienes colectivos de la comunidad rural, principalmente de las tierras, pero también de los hornos, fraguas y molinos, recursos que algunos más tarde eran subastados y pasaban a manos de particulares. A fin de cuentas, el Estado capitalista y la burguesía nacional ganaba y el pueblo trabajador, la gente del común, perdía.