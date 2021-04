–

Dos a帽os desde tu p茅rdida y aqu铆 seguimos tal cual nos dejaste. Han sido dos a帽os llenos de un vac铆o infinito jam谩s rellenable.

Un punto de inflexi贸n por no perder el faro que nos iluminaba.

A煤n no hemos podido escribirte nada digno, porque aunque ya no est茅s de cuerpo presente, de esp铆ritu permaneces en nuestros corazones.

Sigues cerca nuestra, sigues siendo A Nosa Nai Imperdible, siempre ser谩s la ratuela m谩s m谩gica de la cuadrilla.

Amada Pastora seguimos con los planes que ten铆amos juntxs, seguimos y seguiremos luchando contra todas las cadenas, tanto f铆sicas como mentales.

Tu esp铆ritu, tu fuerza, tu dignidad, tu esencia sigue en los p茅talos de las flores.

Amiga, madre, hermana, compa帽era, ratilla鈥 Tu energ铆a es la que nos hace seguir hacia adelante.

Amor infinito a la persona m谩s extraordinaria del mundo.

Video grabado de Pastora a las compas de M茅xico.

Audio incluido en el libro 鈥淣os robaron las noches. Mujeres ante la c谩rcel鈥, Ep铆logo de Pastora Gonz谩lez.

Para ver el video aqu铆: https://youtu.be/BrzrkuUc3mo