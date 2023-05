–

Desgraciadamente, figuras como Eduardo de Guzmán no han tenido aún el reconocimiento que se merecen, por doble motivo, por su innegable talento y erudición, pero también por el compromiso con unas ideas revolucionarias que trajeran una sociedad verdaderamente justa y libre. La ignominia ha sido, con seguridad, doble; primero, por la victoria fascista y la consecuente represión, en segundo lugar, por el ninguneo durante la democracia, a pesar de la recuperación de algunos nombres progresistas, de integrantes de la izquierda más radical. Diremos, aunque no tendría que ser necesaria, que con el término radical aludimos a aquello que acude a la profundidad de los problemas sociales y propone cambios auténticos en busca de la sociedad deseada, en este caso libertaria. Para nada, el sentido político exclusivo que le quieren dar, tantas veces a nivel mediático, tenga fundamento o no, como sinónimo de extremista o penosamente intransigente. La ignorancia histórica, mezclada muy probablemente con el analfabetismo político, muy hábilmente promovidos por nuestra gloriosa transición democrática, ha conducido a que las nuevas, y no tan nuevas, generaciones observen la ya lejana guerra como una mera tragedia entre españoles sin profundidad alguna en sus causas.

Obras de Eduardo de Guzmán:

«LA MUERTE DE LA ESPERANZA»: https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20de%20Guzm%C3%A1n%20-%20La%20muerte%20de%20la%20esperanza.pdf

«EL AÑO DE LA VICTORIA»: https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20de%20Guzm%C3%A1n%20-%20El%20a%C3%B1o%20de%20la%20victoria.pdf

«NOSOTROS LOS ASESINOS»: https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Eduardo%20de%20Guzm%C3%A1n%20-%20Nosotros,%20los%20asesinos.pdf

«EDUARDO DE GUZMÁN, VIDA Y LITERATURA», tesis doctoral de Noelia León Rubio: https://dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/46121.pdf

Capi Vidal

http://acracia.org/