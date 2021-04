–

March 30, 2021

La Policía reprimió salvajemente el domingo una masiva manifestación en Puerto Príncipe (la capital de Haití) contra las medidas antipopulares, las políticas neoliberales y la nueva Constitución propuesta por el presidente Moise.

Miles de haitianos salieron a las calles de forma pacífica pero las fuerzas policiales atacaron y lanzaron gas lacrimógeno para dispersar y detener a los manifestantes. EN respuesta, los ciudadanos bloquearon las calles con neumáticos encendidos y lanzaron piedras a los represores.

La protesta tuvo lugar en medio de una profunda tensión política, desatada por las posturas encontradas sobre el mandato presidencial. Por una parte, la oposición urge la salida del poder de Jovenal Moise, argumentando que su mandato presidencial concluyó el pasado 7 de febrero, mientras que el mandatario insiste en que su periodo de gobierno finaliza en febrero de 2022.

Además, el mandatario haitiano promueve una reforma constitucional a la Carta Magna, vigente desde 1987, que dé paso a un proceso de elecciones generales; algo que refuta la oposición, diciendo que el proyecto no cumple las disposiciones de la Constitución actual.

Con todo, el Gobierno de Moise, que pretende seguir con sus políticas neoliberales favorables a sus amigos y parientes, pretende celebrar el referéndum constitucional en junio y dos meses después, en septiembre, organizar elecciones legislativas y presidenciales.

Para los expertos, la Constitución de 1987 divide de manera excesiva el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual aviva la inestabilidad política; sin embargo, otros señalan que el momento actual, marcado por la agudización de la crisis social, no es adecuado para esos cambios.

Entre tanto, los haitianos han realizado múltiples protestas para exigir la renuncia del mandatario por haber incumplido sus promesas y no solucionar la severa crisis económica y la pobreza que aquejan a la nación caribeña.