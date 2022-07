–

Un argumento habitual, y no solo en conversaciones vulgares, tambi茅n en art铆culos de opini贸n en ciertos medios, que deber铆an ser un poquito m谩s rigurosos, es que grandes pensadores y cient铆ficos ateos en la historia acabaron convirti茅ndose al estar a punto de espicharla. Desde que tengo uso de raz贸n, llevo escuchando esta cantinela atribuida especialmente a autores que dieron un golpe mortal a la creencia religiosa; es el caso, por citar a los m谩s conocidos, de Voltaire, Marx, Niezsche o Darwin (煤ltimamente, algo he o铆do tambi茅n de Sartre).

Recuerdo una entrevista a otro l煤cido ateo, Bertrand Russell en el que se le record贸 esa supuesta conversi贸n de tantos infieles; el fil贸sofo y cient铆fico torci贸 el gesto para, sencillamente, afirmar que era muy poco honesto por parte de los creyentes utilizar hechos que no eran ciertos. Por supuesto, la estad铆stica hace que, muy probablemente, haya habido alguna que otra conversi贸n de ateos ilustres, pero seguro que no entre los citados y seguro que no de una manera mayoritaria ni excesiva. En cualquier caso, si cualquiera de esos ateos, cuya obra es de una importancia extrema para la historia de la humanidad (y ah铆 est谩 el quid de la cuesti贸n, no en lo que pudiera pasar por su mente en sus 煤ltimos momentos), se hubiera convertido, pienso sinceramente que no significa nada. Y no significa nada para alguien, sea ateo o no, honesto y cultivado que no est谩 en una desesperada b煤squeda de confirmaci贸n de sus creencias.

Capi Vidal

