De parte de Nodo50 September 26, 2021 89 puntos de vista

Assenyalar les contradiccions del discurs de l’extrema dreta és clau per rebatre l’extrema dreta des del periodisme. Aquesta setmana la periodista Gemma Nierga ho ha fet en una entrevista al líder de Vox, Ignacio Garriga, al programa de La 2 “Cafè d’idees”.

A l’entrevista, Garriga es nega diverses vegades “a reconèixer al col·lectiu LGTBI” afirmant que ell “reconeix a les persones” però que està “en contra de la col·lectivització”. Un argument que Nierga li rebat preguntant-li per què no fa el mateix amb les persones migrants: “per què no els personalitza i els tracta com a col·lectiu?”.

Garriga intenta sortir per la tangent, però la periodista insisteix posant en evidència les contradiccions del discurs que el líder d’extrema dreta ha mantingut durant l’entrevista.

El fragment de l’entrevista, que es va fer aquest dimecres, s’ha fet viral a Twitter, on el vídeo del programa té gairebé 10.000 reproduccions.

No comprar els marcs de l’extrema dreta

Evitar reforçar els marcs del seu discurs és una de les maneres com el periodisme pot desmuntar l’extrema dreta, tal com recollíem en aquest article en aquest article, a partir de converses amb els periodistes especialitzats en extrema dreta Miquel Ramos i Jordi Borrà s.

Una altra de les recomanacions també ha tingut espai medià tic aquesta setmana: no caure en les provocacions que fan servir per desviar el debat d’un tema de fons. Això és el que va passar dimarts al debat al Congrés del Diputats sobre una proposició de llei per penalitzar l’assetjament a les dones que volen avortar.