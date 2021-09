Rebatre amb dades contrastades per desmuntar el discurs de l鈥檈xtrema dreta 茅s un dels recursos que el periodisme pot fer servir per frenar l鈥檈strat猫gia de propaganda de l鈥檜ltradreta. I aix貌 茅s el que la periodista de l鈥橝ra Balears Maria Llull va fer ahir responent al diputat de Vox Jorge Campos en una roda de premsa.

Maria Llull no va deixar passar la mentida de Campos en relaci贸 a l鈥橭ficina de Drets Ling眉铆stics de les Balears i el va rebatre afirmant que: 鈥no s鈥檈xpedienta cap metge per no parlar catal脿, sin贸 que s鈥檕bre un expedient administratiu als metges que es neguen a atendre pacients que s鈥檈xpliquen en catal脿 i els metges poden respondre en l鈥檌dioma que trobin convenient. No s茅 si vost猫 茅s conscient que aquesta explicaci贸 que ha fet 茅s una mentida鈥.

Despr茅s d鈥檃ix貌, Campos va preguntar si li podia 鈥渞epetir la pregunta鈥 i com que la periodista va dir que no, es va limitar a dir que no l鈥檋avia ent猫s i a demanar si hi havia m茅s preguntes.

La resposta de la periodista Maria Llull s鈥檋a fet viral a partir d鈥檜n v铆deo a Twitter de la periodista Maria Ant貌nia Serra, on recollia la intervenci贸 d鈥檃quest dimecres a la roda de premsa del Parlament Balear: