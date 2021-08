El régimen de Israel está provocando miedo en la población infantil de Palestina con sus continuos asesinatos de niños

En una entrevista concedida este viernes a la cadena HispanTV, el analista de temas internacionales Iñaki Gil de San Vicente, sobre los crímenes del régimen israelí contra la infancia palestina, ha indicado que los sionistas están aplicando “la política de terror” contra los niños palestinos en los territorios ocupados.

“En la lógica sionista saben que los niños y las niñas en estos momentos son los que van a continuar denunciando, resistiendo y enfrentándose a los crímenes del subimperialismo israelí… (los israelíes) quieren matarlos ahora mismo, quieren asesinarlos para que no se enfrenten mañana a ellos”, ha recalcado el experto.

También ha puesto en relieve el hecho de que Tel Aviv tiene como objetivo generar el miedo en la población infantil para que los niños palestinos “se queden atemorizadas” en sus casas y vean cómo están matando a los adultos y ellos no puedan intervenir. “Y esto es terrible para la educación de los niños”, ha agregado.

Conforme al experto, los crímenes del régimen israelí contra la infancia palestina no solamente son los asesinatos por disparos o por bombardeos, sino también toda la presión que este régimen usurpador ejerce a nivel sanitario, alimentario, educativo, así como a nivel de la vacuna contra el coronavirus.

Las palabras de Iñaki Gil se producen respecto a un informe emitido el jueves por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), en cual UNRWA condenó el uso de la fuerza excesiva por Israel tras el enésimo asesinato de un adolescente palestino en una redada contra un campo de refugiados e instó a las autoridades de este régimen a actuar con “moderación” en el uso de la fuerza.

Según el comunicado, desde el inicio de 2021 las fuerzas israelíes han matado a unos 60 palestinos, incluidos 22 refugiados y 13 niños, e hirieron a cientos de ciudadanos. La agencia de las Naciones Unidas ha urgido al régimen de Tel Aviv a responsabilizar a los perpetradores de violencia contra el pueblo palestino, y llevarlos ante la justicia.