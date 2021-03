–

De parte de La Haine March 17, 2021 213 puntos de vista

De cara al sexto aniversario de la agresi贸n saud铆 contra Yemen, este pa铆s ya es un verdadero 鈥渋nfierno鈥, pues en 茅l se vive la peor crisis humanitaria a nivel mundial.

Desde el 26 de marzo de 2015, Arabia Saud铆 encabeza una 鈥榗oalici贸n鈥 鈥攁poyada militarmente por EE.UU. y que incluye a varios de sus aliados, como los Israel, Emiratos 脕rabes Unidos (EAU) y Bar茅in鈥 que ha bombardeado Yemen en una campa帽a de ataques destinada a restaurar en el poder al expresidente fugitivo de Yemen, Abdu Rabu Mansur Hadi, pro-occidental.

Riad ha impuesto, adem谩s, un bloqueo casi total contra Yemen y lanza ataques contra infraestructuras civiles en dicho pa铆s; esta conducta, seg煤n ha alertado recientemente el jefe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, David Beasley, ha convertido a Yemen en un 鈥渋nfierno鈥 y en 鈥渆l peor lugar del mundo鈥.

Conforme a las estimaciones ofrecidas en diciembre de 2020 por la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU), la guerra ha causado, de manera directa e indirecta, la muerte de unas 233 000 personas en Yemen.

Ansarol谩 insta al mundo a criminalizar bloqueo y ataques a Yemen

Esa brutalidad de Arabia Saud铆 y sus aliados se realiza con el pleno apoyo de ciertos pa铆ses occidentales, con EE.UU. a la cabeza. Advirtiendo de la cat谩strofe en la que sigue inmerso Yemen, varios grupos pro DDHH han pedido el cese de la venta de armas al reino 谩rabe.

No obstante, el Ej茅rcito de Yemen y el movimiento popular yemen铆 Ansarol谩 no se han quedado de brazos cruzados y siguen esforz谩ndose al m谩ximo para hacer frente a las hostilidades de la llamada 鈥榗oalici贸n鈥 saud铆.

Efectivamente, los yemen铆es siguen atacando con aviones no tripulados (drones) y misiles objetivos militares e instalaciones petroleras en las profundidades de Arabia Saud铆, que han provocado perdidas milmillonarias a la dictadura.