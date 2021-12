–

De parte de La Haine December 7, 2021 42 puntos de vista

Después de una etapa marcada en América Latina por el auge de gobiernos progresistas, liderados por el difunto líder venezolano Hugo Chávez, asistimos ahora a una contraofensiva de la derecha regional y los EEUU, que han hecho caer a algunos de estos gobiernos y recrudecen la presión sobre los que aún resisten.

En la presente entrevista, el reconocido sociólogo estadounidense James Petras analizó esta coyuntura política, respondiendo a interrogantes sobre lo que está sucediendo realmente en Nicaragua con el Gobierno de Daniel Ortega o en Brasil con el procesamiento y encarcelamiento de Lula Da Silva, sobre la situación en Venezuela, el trasfondo de la política de Donald Trump más allá de sus manifestaciones grandilocuentes o el papel que desempeñan en el contexto internacional potencias como Rusia y China.

En opinión del sociólogo estadounidense y profesor emérito de la Universidad de Nueva York, James Petras, el resultado general de la primera vuelta de las elecciones celebradas hace un par de semanas en Chile han sido, en general, negativos. Petras expresó estas opiniones en su habitual espacio de entrevistas en la emisora uruguaya «Radio Centenario»

«La derecha dura, los fascistas pro Pinochet, -expresó Petras a su entrevistador- representados por la candidatura de José Antonio Kast ganó la mayoría con un 28%. Le siguió inmediatamente después la candidatura de centroizquierda encabezada por Boric, que consiguió un 26% de apoyos.

Ello no debe empujarnos a pensar que la derecha en Chile es electoralmente hegemónica, porque mucha gente de la izquierda popular no fue a votar, votó en blanco o votó por cualquier candidato.

La chilena es una situación en la que los movimientos populares están ubicados a la izquierda y, en cambio, los electorales para están a la derecha. Pero los resultados definitivos los veremos el 19 de diciembre. En mi opinión creo que los resultados van a ser muy ajustados».

«La cuestión es que- prosiguió diciendo James Petras- la gran mayoría de los chilenos pobres no votaron. En cambio las clases altas votaron en un altísimo porcentaje. En algunos barrios ricos los porcentajes llegaron a alcanzar cerca del 90%.

«En nuestra opinión, los chilenos están hartos tanto de los candidatos que dicen representar a la izquierda como de aquellos otros que representan a la derecha. Lo que sucede en realidad es que ni unos ni otros están representando objetivamente los intereses de la población.

Sin embargo, la prensa internacional, la prensa burguesa en EEUU, Canadá y Europa han enfatizado los resultados de Kast, el candidato pro Pinochet, que ha conseguido quedarse con la cuarta parte del electorado. O sea, un 28%.

Lo que parece claro es que si ganara la derecha que representa José Antonio Kast, este intentará profundizar En las prácticas del pinochetismo, la represión, e tratará de utilizar la lucha contra la delincuencia como pretexto para reprimir los movimientos sociales. Ya en el sur de Chile los grupos indígenas y sus simpatizantes están sufriendo ataques salvajes protagonizados por el cuerpo de carabineros de Chile, que actúan como una fuerza de choque de la ultraderecha

Al ser preguntado por su entrevistador acerca de la razón por la que se está experimentando en la región un fuerte crecimiento de la extrema derecha, el profesor Petras contestó que

«Yo creo que la gente que vota por la derecha moderada está desplazando su voto hacia la extrema derecha . Muchos de estos sectores pretenden castigar y culpar a los pobres por cualquier problema económico, social… No obstante, estos mismos sectores se niegan a pagar impuestos, no desean tener ningún tipo de obligaciones sociales, no desean abordar el tema de la sanidad pública planificada…

En relación con las elecciones venezolanas, James Petras en sus respuestas «Radio Centenario» intenta explicarse el fenómeno de la abstención que se produce en ese país caribeño.

«Alrededor del 45% decidieron ir a las urnas, pero otros sectores sociales se abstuvieron porque sienten que se encuentran representados en el actual gobierno. Tienen la sensación de que este tipo de elecciones locales no cuentan mucho. Hay otros que con su abstención pretenden presionar al gobierno venezolano a seguir adelante con el programa de Chávez y no compromisos con la derecha.

Las fuerzas políticas bolivarianas ganaron 20 de los 23 gobernadores. La derecha se quedó sólo con 3. En mi opinión, esa es una clara indicación de cuando hay opciones populares profundamente opuestas a la derecha, antiimperialista, la izquierda gana. Pero cuando trata políticas tibias que carecen de sentido para la mayoría, la gente se queda confundida, o trata de buscar otras formas de expresar su oposición.

En el caso de Venezuela votaron por Maduro, votaron por el chavismo. Y en Chile las «izquierdas» están enredadas en un doble discurso. Uno por la revolución, y el otro por la inactividad.

canarias-semanal.org