–

De parte de Portal Libertario OACA January 25, 2023 272 puntos de vista

Un concepto clave de la modernidad pol铆tica es, sin duda, el de la libertad y, m谩s en concreto, el de una libertad individual que ha sido objeto de preocupaci贸n, tanto para la filosof铆a liberal, como para la libertaria. Karl Polanyi, autor de una obra primordial que critica el desarrollo del liberalismo econ贸mico en la modernidad, 鈥楲a gran transformaci贸n鈥; curiosamente, publicada en el mismo a帽o 1944 que otra obra con conclusiones opuestas, 鈥楥amino de servidumbre鈥, de Hayek. Polanyi consideraba dos lados contradictorios de la libertad en las sociedades complejas; una negativa, que explotaba a los supuestos iguales, buscaba ganancias ilimitadas sin contrapartidas sociales e imped铆a los beneficios p煤blicos gracias a la innovaci贸n tecnol贸gica, y otra positiva concretada en libertades elementales (de conciencia, expresi贸n, asociaci贸n, libre elecci贸n鈥), pero consideradas subproducto del mismo sistema econ贸mico que produc铆a las libertades perversas.

La concepci贸n del liberalismo cl谩sico sobre la libertad es eminentemente negativa, esto es, el derecho a la no interferencia y a la independencia en lo que ata帽e al proyecto privado de cada individuo. La distinci贸n entre libertad negativa, ya mencionada, y libertad positiva, el derecho a participar en la gesti贸n de la sociedad, la realiz贸 ya Constant de modo cuestionable en el siglo XIV, aunque la revitalizar铆a Isaiah Berlin en el siglo XX. Desde este punto de vista negativo, el ser humano ser铆a m谩s libre si disfruta de un espacio en el que no puede ser obstaculizado por otros, en el que puede actuar sin interferencia ni coacci贸n; la opresi贸n estar铆a definida por el papel que juegan los otros, directa o indirectamente, para frustrar los deseos propios. Pero, si la libertad para los liberales cl谩sicos vendr铆a a estar determinada por dicho espacio de no interferencia, nunca estuvo del todo claro la amplitud del mismo; para estos autores, no pod铆a ser ilimitado, lo cual conducir铆a al caos social, por lo que los l铆mites deb铆an ser establecidos por la ley. En cualquier caso, parece que la libertad liberal traza una frontera entre la vida privada, donde habr铆a una parte siempre inviolable e independiente del control social, y la autoridad p煤blica. Conviene tambi茅n matizar, al menos desde la perspectiva de autores como Isaiah Berlin, que desde el enfoque liberal la libertad no estar铆a vinculada a otros factores como la igualdad, la justicia o la moral; desde este punto de vista, la libertad liberal, insistiremos en que desde cierta perspectiva eminentemente negativa, niega otras concepciones de la misma como ser铆an la 鈥渓ibertad social鈥 o la 鈥渓ibertad econ贸mica鈥.

Capi Vidal

http://acracia.org/