鈥淟a revoluci贸n de las palabras. La revista Mujeres libres鈥, de Laura Vicente Villanueva, una autora que est谩 especializada en historia social, sobre todo en dos tem谩ticas: historia de las mujeres y el anarquismo. Precisamente, de esos dos campos trata este libro editad recientemente, en 2020. Las mujeres sufr铆an una situaci贸n de subordinaci贸n, no exist铆a de igualdad respecto al hombre, incluso dentro del movimiento libertario a pesar de lo que las ideas sosten铆an. El t铆tulo del libro alude a que las mujeres eran expropiadas de las palabras, por lo que tomarlas era llevar a cabo ya una aut茅ntica revoluci贸n. Desde el anarquismo, se trat贸 siempre de paliar el problema del analfabetismo, de no dominar la lectura y la escritura, a trav茅s de escuelas, ateneos o el autodidactismo, que fue una v铆a para muchas personas. La palabra, oral o escrita, proliferaba en los espacios libertarios, pero insistiremos que sobre todo para los hombres; hubo publicaciones de todo tipo, algunas de gran relevancia y otras no tanto, as铆 como escritores y oradores de gran talento, tambi茅n otros medios literarios o representados como las obras de teatro, los poemas o las novelas sociales.

Las mujeres intentaron tomar la palabra ya desde el siglo XIX, con todos los impedimentos e incluso burlas y menosprecio, que tuvieron que soportar por parte de los hombres; debido a estas circunstancias y humillaciones, muchas tuvieron que esconderse mediante seud贸nimos masculinos. Es por eso que las mujeres m谩s conscientes supieron que tomar la palabra era primordial y la creaci贸n de una revista como Mujeres Libres supon铆a una verdadera revoluci贸n en un contexto tan dram谩tico como la guerra civil provocada por el alzamiento militar de las reaccionarios, pero tambi茅n de la revoluci贸n producida de forma paralela. La historia oficial no va a recoger nunca ciertos hechos, m谩xime si son protagonizados por mujeres e incluso en la actualidad tantas veces es invisibilizado el trabajo de historiadoras como Laura tild谩ndolas mezquinamente de activistas o militantes; ello, a pesar de que obras como esta son de una gran rigurosidad como creo que puede aceptar cualquier persona honesta piense como piense.

Capi Vidal

