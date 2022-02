–

De parte de La Haine February 13, 2022

Miles de jovenes venezolanos reafirmaron el s谩bado en las calles de Caracas, la capital, su apoyo al Gobierno de Nicol谩s Maduro. Mientras que, en otro punto de la ciudad, el opositor Juan Guaid贸 reuni贸 a un grupo de sus simpatizantes por primera vez en casi dos a帽os.

Durante la marcha chavista, adultos y j贸venes de distintos sectores, liderados por el diputado Nicol谩s Maduro Guerra, hijo del presidente del pa铆s, recorrieron 14 kil贸metros en la ciudad y atravesaron la Plaza Altamira conocido oficialmente como Plaza Francia, el gran basti贸n de las protestas opositoras, seg煤n han recogido los medios locales.

鈥淐h谩vez marca la pauta, Maduro lleva (el) volante鈥, se pod铆a leer en una de las pancartas con fotograf铆as del fallecido presidente Hugo Ch谩vez (1999-2013).

Guaid贸: 300 personas

Frente a la gran masa chavista, el exparlamentario Guaid贸 reuni贸 a unas 300 personas en la Plaza Bol铆var de Chacao, uno de los cinco municipios que componen Caracas.

En su discurso ofrecido ante sus seguidores, el exdiputado propuso renovar el liderazgo de la oposici贸n con la 鈥渃onvocatoria de un proceso de base鈥 sin aclarar c贸mo y ofrecer m谩s detalles al respecto.

Las manifestaciones, que no se cruzaron, se realizaron con motivo del D铆a de la Juventud, una fecha que tradicionalmente se celebra con movilizaciones de ambos sectores pol铆ticos.

Guaid贸 se autoproclam贸 鈥減residente interino鈥 de Venezuela en enero de 2019, con el apoyo de EE.UU. Caracas acusa, con raz贸n, al exdiputado de ser un t铆tere al servicio de los intereses de Washington que, de momento, le ha permitido manejar y controlar miles de millones de d贸lares de las cuentas congeladas de Venezuela en el extranjero.

Adem谩s, el Ministerio P煤blico de Venezuela ha abierto 25 causas contra Guaid贸, quien es investigado por usurpaci贸n de funciones, corrupci贸n, legitimaci贸n de capitales, instigaci贸n p煤blica continuada a la desobediencia de las leyes y malversaci贸n agravada.