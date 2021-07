–

July 20, 2021

Los nicarag眉enses celebran el 42.潞 aniversario del triunfo de la Revoluci贸n Sandinista y varios l铆deres latinoamericanos han enviado mensajes de felicitaci贸n.

Este lunes, decenas de miles de nicarag眉enses tomaron las calles del pa铆s para rememorar la gesta del Frente Sandinista de Liberaci贸n Nacional, que derroc贸 al dictador Anastasio Somoza, sustituy茅ndola por un gobierno democr谩tico.

Adem谩s de la democracia, los logros de la Revoluci贸n Sandinista se reflejan en aspectos sociales como la disminuci贸n de la pobreza, la ampliaci贸n de la red el茅ctrica nacional, la educaci贸n, la salud y la conquista de los derechos de los trabajadores del pa铆s.

Managua, la capital nicarag眉ense, fue el epicentro de las celebraciones con un espect谩culo de fuegos artificiales en la Plaza de la Fe, as铆 como caravanas de autom贸viles y motocicletas en las principales ciudades.

En las movilizaciones se escucharon tambi茅n esl贸ganes como 鈥淎qu铆 nadie se rinde鈥, 鈥淰amos por m谩s victorias鈥 y 鈥溌l pueblo unido jam谩s ser谩 vencido!鈥.

En este sentido, varios l铆deres latinoamericanos, a trav茅s de mensajes publicados en sus redes sociales, han felicitado el evento.

鈥淐omo fiel defensor de la causa de Sandino, celebro los 42 a帽os de la victoria de la Revoluci贸n Popular Sandinista. Mi saludo a Daniel, a Rosario y al pueblo nicarag眉ense, quienes enfrentan las arremetidas imperiales, preservando la libertad y la soberan铆a de su pa铆s鈥, expres贸 el presidente de Venezuela, Nicol谩s Maduro.

Igualmente, el canciller venezolano, Jorge Arreaza; el canciller de Cuba, Bruno Rodr铆guez; el expresidente de Bolivia Evo Morales; el expresidente de Brasil Luiz In谩cio Lula da Silva; y el exmandatario de Honduras Jos茅 Manuel Zelaya, han congratulado al pueblo nicarag眉ense al respecto, adem谩s de expresar su solidaridad en medio de la convulsiva situaci贸n que experimenta Am茅rica Latina por la intervenci贸n extranjera y la pandemia del coronavirus, causante de la COVID-19.