De parte de La Haine March 20, 2022 74 puntos de vista

Un vídeo muestra los momentos en que un estadounidense de origen mexicano es inmovilizado violentamente y sin motivo por policías de California, grita repetidamente “no puedo respirar” y muere por asfixia.

Un juez federal ordenó hacer público el vídeo grabado por la Patrulla de Caminos del Estado estadounidense de California (CHP, en sus siglas en inglés) el 31 de marzo de 2020, que muestra el asesinato de Edward Bronstein, de 38 años, mientras es forzado por varios policías.

La grabación de 18 minutos de duración muestra a Bronstein esposado y arrodillado en el suelo antes de ser aplastado por al menos cinco agentes y forzado a inmovilizarse con las rodillas sobre su cuello y espalda para extraerle sangre durante una investigación por conducir bajo la influencia de las drogas, mientras que el hombre asegura repetidamente que está dispuesto a hacerlo voluntariamente.

Es por eso que no se puede entender el motivo de la violenta reacción policial, como no sea por prejuicios raciales, o bien que los drogados eran los policías.

“No puedo respirar”, son las repetitivas palabras de la víctima. Dos minutos después de que se inició el ataque injustificado, Bronstein deja de hablar, queda inconsciente pero los policías seguían presionándole cuello y espalda, y luego muere.

La familia de Bronstein presentó una demanda en el Distrito Central de California contra la CHP y los oficiales de policía. La demanda alega que los agentes usaron fuerza “excesiva y objetivamente irrazonable” contra Bronstein, quien estaba “desarmado, restringido y rodeado de agentes del orden uniformados”.

Similar al caso de George Floyd

El asesinato de Bronstein es muy similar al de George Floyd, pero dos meses antes. Floyd, de 46 años, fue asesinado el 25 de mayo de 2020 por el agente del Departamento de Policía de Minnesota, Derek Chauvin, quien fue filmado presionando su rodilla en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos, mientras el detenido, que estaba esposado, se le quejaba de que no podía respirar.

El caso de Floyd generó el “mayor movimiento de protesta en la historia del país” para llamar a las autoridades a promulgar leyes que pongan fin al racismo endémico y violencia policial contra las minorías étnicas.