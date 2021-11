–

November 18, 2021

La condici贸n f铆sica del preso pol铆tico palestino Kayed Fasfus se est谩 deteriorando r谩pidamente por mantenerse en huelga de hambre durante m谩s de 120 d铆as.

鈥淎gradezco a la naci贸n palestina por sus esfuerzos hechos para respaldar a los presos鈥, ha afirmado en su debilidad Kayed Fasfus, en una entrevista concedida el martes a la cadena Al-Alam.

Por su parte, el hermano del prisionero palestino, Jaled Fasfus ha enfatizado este mi茅rcoles que el estado de salud de Kayed se est谩 deteriorando r谩pidamente y de manera tangible.

鈥淟a condici贸n f铆sica de Kayed es muy cr铆tica. De manera que su muerte s煤bita es posible en cualquier momento鈥, ha afirmado al respecto.

Ha se帽alado que su hermano se niega a tomar suplementos diet茅ticos y someterse a ex谩menes m茅dicos por parte de los tenebrosos m茅dicos israel铆es.

Tras afirmar que el sistema nervioso de Kayed ha sufrido da帽os por la huelga continua de hambre, Jaled ha sostenido que su hermano duerme la mayor parte del d铆a, as铆 como desde ayer ha perdido la capacidad de hablar.

Fasfus, de 34 a帽os, entr贸 en huelga de hambre indefinida para exigir el fin de su detenci贸n administrativa, una pol铆tica pol茅mica tomada por las autoridades del r茅gimen sionista de Tel Aviv que permite arrestar y detener a una persona sin cargos ni juicio, tampoco permite conocer las pruebas en su contra y sin una revisi贸n judicial justa.

Les palestines siguen manifestando y piden la libertad de 5 palestinos que llevan meses en huelga de hambre por su detenci贸n en c谩rceles israel铆es.

El 13 de noviembre, los m茅dicos del centro m茅dico militar Barzilai (en Ascalon), donde Fasfus est谩 siendo tratado desde hace casi dos meses, informaron que el huelguista podr铆a sufrir una muerte s煤bita por la aparici贸n de signos de un co谩gulo de sangre.

Los informes m茅dicos muestran que Fasfus tambi茅n est谩 sufriendo de latidos card铆acos irregulares, problemas renales, presi贸n arterial baja y una grave disminuci贸n de los l铆quidos corporales y las vitaminas.

No obstante, a pesar de la situaci贸n cr铆tica del preso palestino, un tribunal supremo del r茅gimen israel铆 rechaz贸 su petici贸n para libertad inmediata. Esta fue la cuarta vez que el tribunal israel铆 neg贸 una solicitud para la liberaci贸n de Fasfus y mostr贸 indiferencia al estado de salud del preso palestino, que se enfrenta peligrosamente a la muerte.

Junto a Fasfus, hay otros cuatro prisioneros palestinos que han estado en huelga de hambre con una causa similar. Los cinco palestinos han estado exigiendo el fin de su detenci贸n, que se basa en un 鈥渆xpediente secreto鈥, el cual ni siquiera sus abogados pueden ver. Los llamados archivos son proporcionados por el servicio de inteligencia sionista.

La huelga de hambre de los presos palestinos se inici贸 para reclamar el fin de las medidas abusivas impuestas por las autoridades israel铆es. Forma parte de una lucha y rebeli贸n contra las regulaciones penitenciarias del r茅gimen de Tel Aviv, agravadas en los 煤ltimos meses.