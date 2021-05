May 8, 2021

Los terroristas israelíes irrumpieron en la explanada de Mezquitas Al-Aqsa en Al-Quds (Jerusalén)

Las tensiones en la ciudad palestina de Al-Quds (Jerusal√©n) se han agudizado este viernes, cuando las fuerzas israel√≠es asaltaron la explanada de la Mezquita Al-Aqsa, durante el rezo de la tarde en el √ļltimo viernes del mes sagrado de Ramad√°n, fecha en que se rememora el D√≠a Mundial de Al-Quds.

La Media Luna Roja palestina ha informado, en su √ļltimo balance, de que, como consecuencia, al menos 178 manifestantes palestinos han resultado heridos, de los cuales de 88 han sido trasladados a hospitales.

De acuerdo a la información, los manifestantes han sido alcanzados por el impacto de pelotas de goma y granadas aturdidoras, principalmente en la cabeza y los ojos.

Además, los soldados sionistas abrieron fuego la misma jornada contra tres jóvenes palestinos en Al-Quds, dos de los cuales perdieron la vida y uno resultó gravemente herido.

Dichos incidentes siguen a días de la escalada en la zona, donde los palestinos han realizado repetidas protestas contra los planes de expulsión de familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah, para beneficiar a los colonos israelíes.

Mientras tanto, los colonos israelíes han atacado brutalmente a los residentes de dicho distrito, disparando con armas de fuego a los civiles palestinos y rociándoles gas pimienta en la cara de algunos.

Your browser does not support HTML5 video.

La Organizaci√≥n de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido este mismo viernes al r√©gimen de Tel Aviv poner fin a sus actos hostiles y a la expulsi√≥n forzosa del pueblo palestino en Al-Quds, advirtiendo que estas acciones podr√≠an equivaler a ‚Äúcr√≠menes de guerra‚ÄĚ.

Entretanto, los grupos palestinos de la Resistencia han advertido que se proporcionan en Al-Quds todos los elementos necesarios para una exitosa Intifada (levantamiento).