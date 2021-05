–

De parte de La Haine May 10, 2021 74 puntos de vista

Las fuerzas israel铆es han vuelto a cargar este lunes contra los fieles palestinos reunidos en la explanada de la Mezquita Al-Aqsa, situada en la ciudad de Al-Quds (Jerusal茅n).

Los soldados israel铆es han disparado balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrim贸genos contra la multitud, por lo que cientos de palestinos resultaron lesionados, pero s贸lo 12 de ellos han sido trasladados a hospitales, pues el r茅gimen impide el acceso de las ambulancias a los heridos, seg煤n confirma la Media Luna Roja Palestina.

Los medios locales han difundido una serie de grabaciones de los violentos enfrentamientos que se est谩n produciendo a lo largo de la ma帽ana entre los colonos, las fuerzas militares y los manifestantes en los patios de la Mezquita de Al-Aqsa. En ellas se puede observar c贸mo los j贸venes palestinos est谩n frenando los ataques de los colonos israel铆es.

Tanto la Media Luna Roja Palestina como la Oficina de Auqaf (donaciones caritativas, en 谩rabe) han se帽alado que los militares del r茅gimen israel铆 disparan contra las cabezas de los manifestantes en la mezquita con balas de metal recubiertas.

La televisi贸n catar铆 Al-Jazeera reporta que las fuerzas de ocupaci贸n han rodeado completamente el recinto y est谩n atacando a todos los palestinos que se encuentran en su interior.

Your browser does not support HTML5 video.

La ciudad sagrada de Al-Quds es escenario de protestas de los palestinos que se manifiestan contra las autoridades de Israel por las restricciones que ha impuesto al acceso a la explanada de la Mezquita Al-Aqsa, as铆 como por la prevista expulsi贸n de familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah.

Hace unos d铆as, un tribunal israel铆 orden贸 el desalojo de familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah, en Al-Quds, permitiendo la entrada masiva de colonos israel铆es.

Diferentes grupos de Resistencia palestina, entre ellos el Movimiento de Resistencia Isl谩mica de Palestina (HAMAS), han asegurado que defender谩 la Mezquita Al-Aqsa y el barrio de Sheij Yarrah con todo, y responder谩 a cualquier agresi贸n sionista.

Hamas atac贸 la ciudad con cohetes

Jerusal茅n se vio sobresaltada por explosiones este lunes minutos despu茅s de que se anunciara un ultim谩tum para que Israel retire sus fuerzas de dos puntos conflictivos de la ciudad. Integrantes de esa organizaci贸n reivindicaron la autor铆a de un ataque con cohetes y dijeron que se trata de una respuesta a los “cr铆menes y agresiones” israel铆es.

Las alertas antia茅reas se escucharon en la ciudad de Jerusal茅n y en Beit Shemesh, ubicadas en el centro del pa铆s, seg煤n consign贸 el sitio Actualidad.rt.com. Poco antes, Hamas hab铆a exigido que Israel retirara en el plazo de una hora a sus tropas de la Explanada de las Mezquitas y del barrio palestino de Sheij Jarrah, situado en Jerusal茅n Este.

La Media Luna Roja Palestina ha reportado que en los 煤ltimos tres d铆as m谩s de 560 palestinos resultaron heridos en los disturbios registrados en la ciudad sagrada de Al-Quds.