De parte de La Haine March 24, 2022 45 puntos de vista

Las fuerzas ucranianas atrapadas en Mariúpol intentan huir de la ciudad sitiada por tropas rusas disfrazadas de civiles y de mujeres.

“Bueno, por un lado, se esconden detrás de los civiles. Y en segundo lugar, mientras evacuamos a los civiles, intentan escapar disfrazados de civiles”, ha narrado este miércoles el comandante del batallón de fuerzas de la República Popular de Donetsk, Oleg Kokarev, a la agencia de noticias rusa Sputnik.

Por otra parte, ha afirmado que lo que le ha hecho reír es que algunos de estos soldados incluso recurrieron a vestirse como mujeres para escapar de esta ciudad portuaria, ubicada en el sureste de Ucrania.

Ha hecho hincapié en que recientemente las fuerzas de Donetsk, aliadas de Rusia, detuvieron a uno de los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania con un abrigo de piel y un vestido y zapatos de mujer.

Según el medio ruso, las imágenes publicadas de un militar ucraniano capturado con ropa de mujeres, a quien le sacan de la parte trasera de un camión militar en Mariúpol, recuerdan los vídeos del conflicto en Siria, donde el Ejército sirio y las fuerzas aliadas informaban repetidamente de casos de los terroristas que intentaban huir del campo de batalla vestidos como mujeres, o esconderse en filas civiles.

Mariúpol se ha convertido en un importante punto focal de los combates en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas y sus aliados del Donbás se enfrentan a las tropas ucranianas y a los militantes neonazis de Azov en combates casa por casa en medio de los intentos de estos últimos para esconderse en zonas residenciales.