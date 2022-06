–

En su perspectiva liberadora, y en su cr铆tica a toda dominaci贸n, los movimientos anarquistas han tenido una visi贸n diversa, y en muchas casos ambivalente, sobre la tecnolog铆a. Lo que es cierto, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es que vincular el progreso t茅cnico con el social en el mundo pol铆tico y econ贸mico actual es, cuanto menos, ingenuo a estas alturas..

Los detractores libertarios de la tecnolog铆a, m谩s o menos radicales en esa postura, aseguran que, lejos de contribuir a la emancipaci贸n de los hombres, contribuye a la deshumanizaci贸n y a unas relaciones de explotaci贸n y opresi贸n. Lo que es cierto, al menos en su mayor parte, es que los anarquistas han construido sus propias redes tecnol贸gicas de comunicaci贸n e informaci贸n, por lo que habr铆a que considerar posible la instrumentalizaci贸n libertaria para lograr la deseada emancipaci贸n. No podemos negar lo mucho que influye la tecnolog铆a sobre nuestra percepci贸n en incluso actuaci贸n sobre la realidad. Desde ese punto de vista, la tecnolog铆a no es nunca neutral y los conocedores de la utilidad de un determinado medio pueden manipular la comunicaci贸n para un fin muy concreto. De forma m谩s amplia, podemos considerar la ciencia y el conocimiento como neutrales, si se quiere, pero no as铆 su aplicaci贸n para un objetivo u otro.

Capi Vidal

http://reflexionesdesdeanarres.blogspot.com/