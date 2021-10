–

De parte de La Haine October 12, 2021 59 puntos de vista

La noticia ha provocado la ira popular en Chile. En Santiago, capital, un gran n煤mero de manifestantes ha salido a las calles este lunes para protestar contra el crimen cometido por los carabineros el domingo en una gran manifestaci贸n por los derechos mapuche.

La tarde de este domingo se confirm贸 el fallecimiento de la joven que fue herida por carabineros durante la 芦Marcha por la resistencia mapuche y la autonom铆a de los pueblos禄, realizada en el sector de Plaza Italia, en el centro de Santiago.

La mujer asesinada es Denisse Cort茅z, quien tras recibir atenci贸n primaria en la calle, fue trasladada hasta la exPosta Central. Desafortunadamente, pasadas las 18:00 horas se confirm贸 su muerte.

Cort茅s Saavedra, una estudiante de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quien participaba el domingo en la marcha para exigir la reivindicaci贸n de los derechos de los mapuche en Santiago, capital chilena, perdi贸 la vida, seg煤n anunci贸 su alma mater en Twitter.

Your browser does not support HTML5 video.

La marcha, previa al D铆a Nacional de los Pueblos Originarios, el 12 de octubre, reclamaba entre otros, la liberaci贸n de varios miembros del pueblo mapuche y los derechos a las tierras ancestrales, que seg煤n ellos, se extiende desde el litoral del Pac铆fico de Chile a trav茅s de los Andes y hasta la costa atl谩ntica de Argentina.

Lo de siempre: Carabineros reprimen con mano dura marcha mapuche

De acuerdo a la versi贸n policial, la victima habr铆a muerto, tras ser alcanzada por 鈥渁rtefactos pirot茅cnicos鈥 supuestamente lanzados por los propios manifestantes, que ten铆an como objetivo agentes de la Polic铆a antidisturbios.

No obstante, la madre de la v铆ctima mortal duda de esta versi贸n, pues denuncia que su hija ten铆a una herida en el cuello. Adem谩s, una grabaci贸n publicada en redes sociales muestra el momento del incidente.

En el v铆deo se ve que un polic铆a dispara a boca de jarro su escopeta de balas de goma directamente al cuerpo de la activista, a pesar de que esta estaba hablando con otros carabineros para que no repriman tan salvajemente. El texto del v铆deo reproduce la versi贸n policial, pero las im谩genes no dejan lugar a dudas.

鈥淣o nos pueden pisotear. No nos pueden avasallar, bajo ning煤n punto de vista. Ni al pueblo mapuche all谩 sufriendo en el sur, ni a nosotros aqu铆 en Santiago, ni a la gente del norte鈥, agreg贸 la madre de Cort茅s, entre sollozos.

—-

COMUNICADO ORGANIZACIONES WARRIACHE Y TERRITORIALES DE SANTIAGO ANTE LA REPRESI脫N DESATADA EN EL CENTRO DE SANTIAGO!!!!

Informamos al pueblo mapuche y al pueblo chileno consciente que el d铆a de hoy 10 de octubre nos reunimos como Organizaciones warriache y territoriales de Santiago en la ya tradicional marcha por la resistencia Mapuche, en la cual denunciamos el accionar criminal del Estado chileno hacia nuestro pueblo.Llevamos 30 a帽os marchando y las demandas siguen siendo las mismas pese a que nos han querido comprar y cesgar con sus migajas.

Hoy mientras realizabamos nuestra ceremonia de llellipun, sin a煤n interrumpir el tr谩nsito carabineros de Chile arremeti贸 violentamente con piquetes y carros blindados, sin mediar di谩logo ni provocaci贸n.

Denunciamos tambi茅n que la instituci贸n racista de Carabineros de Chile se neg贸 al di谩logo pese a que varios voceros y organizadores de la marcha hicieron intentos infructiferos debido a la prepotencia con la que act煤a el brazo Armado del gobierno de turno, mostrando una vez m谩s en su actuar que en Chile existe un trato desigual, imaginamos que si hubi茅semos venido con camiones el la recepci贸n ser铆a distinta.

Las agresiones desmedidas que tuvimos que soportar nos obligaron a la leg铆tima autodefensa, la cual nos permiti贸 avanzar por la alameda hasta Portugal, siendo detenidos por el fuerzas especiales quienes no dudaron en sacar a todo su contingente blindado para intentar avasallar con nosotros, pero les respondimos como pueblo digno.

Sin embargo, debemos lamentar una muerte y heridos de consideraci贸n a quienes expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo, responsabilizamos al estado y a su brazo Armado por el accionar criminal de la instituci贸n carabineros de Chile que act煤a con total impunidad sin cumplir sus propios protocolos.

Agradecemos a todos y todas quienes asistieron y resistieron dignamente, defendiendo nuestro derecho a manifestarnos pese a la barbaridad del estado criminal de Sebasti谩n Pi帽era.

Organizaciones warriache y territoriales de Santiago. 10 de octubre de 2021

Libertad a los presos mapuche

Libertad a los presos de la revuelta