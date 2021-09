Las reiniciadas movilizaciones antigubernamentales en Colombia, para exigir la igualdad social, concluyeron ayer en violencia de las fuerzas represivas y respuesta popular

El Comit茅 del Paro Nacional se moviliz贸 el martes nuevamente en las calles de Bogot谩, la capital colombiana, y otras ciudades para repudiar las pol铆ticas econ贸micas adoptadas por el ultraconservador narcopresidente Iv谩n Duque, rechazar la corrupci贸n y solicitar al Congreso que tramite los 10 proyectos de ley presentados el pasado 27 de julio.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comit茅, Francisco Malt茅s, se帽al贸 que los colombianos rechazan la reforma fiscal y reclaman la igualdad social, la instauraci贸n de una renta b谩sica, la gratuidad en la universidad p煤blica, el fortalecimiento de la salud, la formalizaci贸n laboral, la generaci贸n del empleo y apoyo financiero a las peque帽as empresas.

Las movilizaciones tuvieron lugar en varios puntos cr铆ticos en la capital: la localidad de Usme, el portal Am茅ricas y el portal Suba y en otras ciudades del pa铆s. Las manifestaciones fueron pac铆ficas hasta la llegada de la noche, cuando el Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (Esmad) intentaba reprimir a la multitud con gas lacrim贸geno, balas de goma y aturdidores. En ese momento se produjeron enfrentamientos con los manifestantes, que trataban de evitar las cargas represivas. Cinco personas, dos adultos y tres menores, fueron detenidos por la polic铆a en Usme.

Por otra parte, el Congreso de los Pueblos denunci贸 que su vocero nacional e integrante del comit茅 que lleva adelante los paros en el pa铆s desde que estallaron las protestas contra el paquete de medidas de ajuste del narcogobierno de Duque, fue detenido el martes por las fuerzas p煤blicas.

De esta manera, Bogot谩 volvi贸 a convertirse en el escenario de represi贸n y enfrentamientos en el reinicio de las protestas en el marco del Paro Nacional, meses despu茅s de que las masivas protestas en el pa铆s sudamericano dejasen a diario las escenas de violencia estatal incesante y el uso excesivo de la fuerza por parte de la polic铆a para reprimir a los manifestantes.

El 28 de abril se convoc贸 una manifestaci贸n, inicialmente en rechazo a la reforma tributaria radicada por el Gobierno de Duque, que se extendi贸 hasta convertirse en un paro nacional sin precedentes en la historia con protestas en diferentes ciudades del pa铆s, que, seg煤n organizaciones de derechos humanos, han dejado m谩s de 70 personas muertos, en su mayor铆a por brutalidad policial.

En Saravena las comunidades, procesos, sectores y organizaciones sociales se movilizan en el marco de una nueva jornada reivindicativa, en rechazo a la intransigencia del estado colombiano y la pol铆tica de criminalizaci贸n y judicializaci贸n.

Motivos de la lucha

Con los proyectos presentados, el CNP busca:

Una renta b谩sica de emergencia de un salario m铆nimo mensual por un a帽o para 7,5 millones de hogares. Gratuidad universal para todas y todos los estudiantes en la educaci贸n superior p煤blica para hacer efectiva la matricula cero. Fortalecimiento de la red p煤blica de salud y dignificaci贸n y formalizaci贸n laboral para enfrentar la pandemia. Apoyos para la reactivaci贸n econ贸mica de las micro, peque帽as y medianas empresas (MiPymes) y la generaci贸n de empleo. Apoyos para la reactivaci贸n del sector agropecuario. Derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protecci贸n social. Acciones de promoci贸n, prevenci贸n y capacitaci贸n para luchar contra las violencias basadas en el g茅nero. Garant铆as para el ejercicio del derecho a la protesta pac铆fica. Reforma al estatuto de la juventud (Ley 1622 de 2013), para hacerlo m谩s efectivo e incentivar la participaci贸n pol铆tica de la juventud. Reforma a la Polic铆a.

Tambi茅n piden que se contin煤e el tr谩mite del proyecto de Ley 073 sobre Salud.