May 15, 2021

Mientras el r√©gimen sionista contin√ļa bombardeando civiles de Gaza, la Resistencia ha inundado de misiles varias ciudades israel√≠es

El ala militar de Ham√°s, la Brigada al Qassam, ha anunciado que ha disparado este s√°bado decenas de misiles hacia Tel Aviv. En las redes se han difundido im√°genes de los proyectiles que no han conseguido ser interceptados en el cielo de la ciudad israel√≠ por el sistema de defensa a√©rea C√ļpula de Hierro.

El régimen israelí sólo reconoce la muerte de 9 personas a causa de las medidas de represalia de la resistencia palestina. Sin embargo, observadores internacionales duplican esa cifra.

Adem√°s, se han publicado videos y fotos de las consecuencias del impacto de un misil en un edificio en Ramat Gan, una localidad cercana a Tel Aviv. Al menos una persona, un hombre de unos 50 a√Īos muri√≥ como resultado del impacto. La Polic√≠a israel√≠ dice que la ciudad fue alcanzada por varios proyectiles. Al lugar han llegado varias brigadas de bomberos para apagar los incendios causados por el impacto de los misiles.

Mientras tanto, las sirenas de alarma que avisan de la llegada de proyectiles sonaron tanto en Tel Aviv y como en el centro del país bajo régimen hebreo.

Ham√°s ha aseverado que dispar√≥ misiles contra el centro de Israel en respuesta al asesinato de una familia palestina de diez miembros en la Franja de Gaza, ocho de los cuales, seg√ļn los informes, eran ni√Īos, durante un ataque israel√≠ en la noche anterior.

La Brigada al Qassam informó previamente del bombardeo de las ciudades israelíes de Beersheba y Asdod en respuesta a un ataque aéreo israelí contra el campamento de refugiados de Shati, en Gaza, que dejó supuestamente varios muertos y heridos.

En las redes sociales se ha difundido un video que muestra a ba√Īistas en una playa de Tel Aviv corriendo en busca de refugio mientras suenan las alarmas de ataque a√©reo.

Vídeo: https://twitter.com/i/status/1393538454680649730

La escena se produce después de que el ala militar de Hamás, la Brigada al Qassam, disparara decenas de misiles desde la Franja de Gaza hacia la ciudad israelí este 15 de mayo.

—

Enorme incendio en la ciudad de Asdod causado por misiles de Ham√°s

Las Fuerzas de Defensa israel√≠es se vieron obligadas a admitir que “Se est√°n disparando sin cesar descargas de misiles desde Gaza hacia el sur de Israel”, que en su mayor√≠a no logran ser interceptados por la defensa antiaerea, al tiempo que precisaron que varios proyectiles “golpearon la ciudad de Asdod” la noche del viernes.

Entre tanto, el periódico israelí The Jerusalem Post ha reportado que una fábrica en el puerto de la ciudad de Asdod también ha quedado envuelta en fuego, tras recibir el impacto de dos misiles, así como el momento en que el impacto de otro de los misiles deja sin energía parte de la ciudad.

Ascal√≥n fue tambi√©n objetivo de duros ataques de la Resistencia palestina el jueves por la noche. Seg√ļn confirman medios locales, en ese caso, se dispararon al menos 168 misiles contra esta localidad, dejando heridos a varios colonos.

—-

Resistencia palestina atacó Tel Aviv con 150 misiles en 3 minutos

La foto de los misiles disparados hacia Israel desde Beit Lahia en el norte de la Franja de Gaza [derecha] muestra la sobresaturaci√≥n de la C√ļpula de hierro [izquierda],

En respuesta a la violencia de Israel a la naci√≥n palestina tanto en Al-Quds (Jerusal√©n) como la Franja de Gaza en las √ļltimas semanas, precisamente desde el inicio de Ramad√°n, los grupos de Resistencia palestina HAMAS y Yihad Isl√°mica Palestina, entre otros, han lanzado desde la noche del lunes m√°s de 2000 misiles y misiles contra las posiciones israel√≠es en los territorios ocupados en el marco de la contundente operaci√≥n, denominada ‚ÄėEspada de Al-Quds‚Äô.

El portavoz del Movimiento de Resistencia Isl√°mica de Palestina (HAMAS), Fawzi Barhum, ha alabado este viernes a la Resistencia palestina por responder con √©xito ‚Äúbala con bala‚ÄĚ y ‚Äúmisiles con misiles‚ÄĚ desde el inicio de la escalada de violencia con el r√©gimen de Israel.

Los combatientes palestinos, ha proseguido, han infligido golpes ‚Äúsin precedentes‚ÄĚ a Israel durante esa operaci√≥n, y como ejemplo, ha hecho referencia a una ofensiva el viernes, en la que se dispararon 150 misiles, en tres minutos, desde la Franja de Gaza hacia Tel Aviv.

—-

Represores israelíes matan a 11 palestinos en Cisjordania

La tensión aumenta en la ocupada Cisjordania, cuando matones israelíes matan a 11 palestinos y causan heridas a otros 150 durante la represión de protestas.

Desde hace un mes, los palestinos toman las calles en rechazo a la expulsión forzosa de las familias palestinas que viven en el barrio de Sheij Yarrah, en la ocupada ciudad de Al-Quds (Jerusalén), tras una orden cursada por un tribunal israelí como parte de su plan expansionista. También protestaban por las vallas puestas por el régimen en la Puerta de Damasco, principal acceso a la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El ejército de Israel avanza su agenda ofensiva, reprimiendo a los descontentos con gases lacrimógenos y balas de metal cubiertas de goma. A su vez, los palestinos responden con piedras. Ya son varias noches consecutivas que las fuerzas ocupantes atacan a los manifestantes.

El Ministerio de Salud de Palestina y la Media Luna Roja confirmaron este viernes que 11 palestinos han sido asesinados y más de 150 han sufrido heridas en la represión de esta jornada.

La mayor√≠a de los palestinos han muerto por disparos de bala en varias localidades de la Cisjordania ocupada, seg√ļn ha informado la citada Cartera.

—-

¬ŅCu√°n vulnerable es la C√ļpula de Hierro israel√≠ contra ataques masivos con misiles?

La escalada del conflicto entre Israel y Palestina, que comenz√≥ hace unos d√≠as cuando el r√©gimen reprimi√≥ barbaremente a musulmanes en Jerusal√©n, ha mostrado que los militantes de Hamas han vuelto a encontrar vulnerabilidades del sistema de defensa antimisiles israel√≠ ‘C√ļpula de Hierro’.

A lo largo de estos d√≠as, fueron lanzados m√°s de 2.000 misiles contra el territorio ocupado, mientras el sistema de defensa logr√≥ derribar a menos de la mitad de estos proyectiles. Estos ataques masivos han demostrado que las capacidades de la C√ļpula de Hierro son limitadas, lo cual significa que las nuevas t√°cticas de los verdaderos due√Īos de Palestina han demostrado su eficacia.

De hecho, los ataques con misiles contin√ļan incluso en medio de los contrataques a√©reos israel√≠es, y las bater√≠as de la C√ļpula de Hierro est√°n saturadas al l√≠mite, destaca Joseph Trevithick de ‘The Drive’. Este sistema est√° compuesto por varios lanzadores, cada uno cargado con 20 misiles Tamir, as√≠ como radares y un sistema de mando y control. La mayor parte de las funciones operativas de la C√ļpula de Hierro est√°n automatizadas. Cada Tamir cuenta con una cabeza buscadora de alta frecuencia y un enlace de datos bidireccional para la orientaci√≥n en vuelo.

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya han admitido que no han logrado derribar los misiles lanzados contra Israel desde Gaza en los √ļltimos d√≠as. Se ha informado de que el sistema no pudo hacer frente a un ataque de tal magnitud.

Otro factor que pudo haber influido en ello fue la trayectoria con la que se lanzaron los misiles desde el territorio palestino. En lugar de la habitual trayectoria bal√≠stica, muchos de los misiles siguieron una trayectoria de barrido, lo cual result√≥ ser una manera eficaz de evadir a la C√ļpula de Hierro.

El problema de la escala

Independientemente de las t√°cticas que se utilicen contra la C√ļpula de Hierro, este sistema tambi√©n se enfrenta a graves problemas log√≠sticos. No est√° claro cu√°ntas bater√≠as de sistemas anitmisiles hay en total en Israel, pero a partir de 2014 el plan era desplegar al menos 15 sistemas.

Si una bater√≠a de la C√ļpula de Hierro tiene tres o cuatro lanzadores con 20 misiles interceptores, eso significa que en un momento dado s√≥lo puede lanzar entre 60 y 80 Tamir. Con 15 bater√≠as, el n√ļmero total de interceptores disponibles ser√≠a de 1.200, con un porcentaje de acierto del 50%. Las bater√≠as est√°n posicionadas para proporcionar algunas zonas de defensa superpuestas, pero no son capaces de repeler un ataque a gran escala en todo el pa√≠s como los lanzados estos d√≠as.

Los propios lanzadores no est√°n dise√Īados para que puedan ser recargados con rapidez. Eso hace que los ataques masivos repetidos en una zona determinada sobrepasan la capacidad de las bater√≠as de la C√ļpula de Hierro, que adem√°s, ante la saturaci√≥n, ya no son capaces de elegir un blanco y simplemente caen a tierra.

También está la cuestión económica, y es que los ataques continuos pueden llegar a agotar el inventario de los misiles interceptores Tamir. Se desconoce el coste exacto de cada uno de estos misiles, pero su precio oscila entre los 40.000 y los 100.000 dólares. Así, tomando el coste mínimo de 1.000 lanzamientos, costarían 40 millones de dólares diarios. Los misiles palestinos son mucho más baratos. Por ejemplo, los antiguos misiles Kassam costaban entre 500 y 600 dólares.