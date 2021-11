–

Tras tres meses de lucha y negociaciones, consiguieron que no hubiese ni un despido

Esta es la historia de un verano, el de 1995, en C谩diz y desde C谩diz. Ser谩n mis recuerdos los que la cuenten, con sus prejuicios, sus lagunas, y la poca ayuda de la hemeroteca, escasa y sesgada. Esta es la historia de la pelea de un territorio pobre por el pan, en la que de alguna forma particip贸 casi toda la ciudad, y tambi茅n es un ejercicio de memoria en defensa de la lucha obrera. Al final se gan贸 todo lo que se pod铆a ganar. Pero ya entonces no era suficiente.

En junio de 1995, la empresa p煤blica Astilleros present贸 el tercer proyecto de reconversi贸n para el sector naval con el nombre Plan Estrat茅gico de Competitividad. La competitividad consist铆a, fundamentalmente, en despedir a 5.200 trabajadores, cerrar las factor铆as de C谩diz y Sevilla, y privatizar las de Gij贸n, Vigo y Cantabria. La empresa tambi茅n propon铆a la derogaci贸n de los convenios colectivos en todos los centros. El Gobierno de Felipe Gonz谩lez, ya en sus estertores, con Pedro Solbes en Econom铆a y Hacienda, y Juan Manuel Eguiagaray en Industria, esperaba que as铆 llegasen las ayudas de Europa para continuar con el proceso de reconversi贸n del sector.

El acta de defunci贸n de la factor铆a gaditana cay贸 como una bomba en la ciudad, capital de una provincia que ese a帽o registr贸 una tasa de paro del 42% frente al 22,9% de desempleo nacional, seg煤n el Instituto de Estad铆stica de la Junta de Andaluc铆a. Apenas un mes despu茅s del anuncio del cierre de los astilleros, C谩diz se ech贸 a la calle. Literalmente.

Aquella tarde de finales de julio, de calor sin viento, la avenida principal que separa en dos esa franja de tierra rodeada de mar que es C谩diz se llen贸 de gente. Cien mil personas, recuerdan los titulares de prensa. Trabajadores de Astilleros, pero tambi茅n muchos otros hombres y mujeres, ni帽os, j贸venes, adolescentes, carritos de beb茅. Entre pancartas y gritos, saludos constantes. All铆 era dif铆cil dar un paso sin conocer a alguien. La gran manifestaci贸n acab贸 en el Ayuntamiento, donde la casi reci茅n estrenada alcaldesa del PP Te贸fila Mart铆nez 鈥20 a帽os de teofilato ten铆an los gaditanos por delante鈥 esperaba micr贸fono en mano. Eso es lo de menos. Lo de m谩s es que la gente consigui贸 que el Instituto Nacional de Industria (hasta aquel a帽o el INI, despu茅s la SEPI) accediera por primera vez a negociar. La p铆rrica victoria sirvi贸 de poco, y semanas despu茅s la orden de cierre de la factor铆a gaditana segu铆a sobre la mesa.

El 5 de septiembre de 1995, ‘El Pa铆s’ abri贸 su portada con los primeros brotes de violencia en los astilleros de C谩diz

Como muestra la portada de El Pa铆s, a principios de septiembre, los primeros brotes de violencia llegaron a la factor铆a gaditana. Pero no fue hasta mediados de mes cuando la lucha se recrudeci贸. El d铆a 14, ser铆an las seis o las siete de la tarde, decenas de trabajadores de Astilleros ocuparon la gaditana Plaza de San Antonio: en el n煤mero 7 estaba, y leo que sigue estando, la sede provincial del PSOE. Sobre aquel suelo que casi dos siglos antes vivi贸 la proclamaci贸n de la Constituci贸n de 1812, y que en los 煤ltimos a帽os se hab铆a convertido en escenario del Carnaval, no tard贸 en saltar la espita que lo deton贸 todo. Unos pocos atacaron la sede socialista, con fuego incluido, y as铆 empez贸 una noche eterna de enfrentamientos con la polic铆a que no acab贸 ni cuando se hizo de d铆a. Los momentos previos fueron terribles, solo se respiraba desesperaci贸n. Los posteriores tambi茅n. Recuerdo la tristeza de un trabajador, que como la gran mayor铆a de ellos se fue entonces a casa. Para 茅l, se hab铆a asaltado la casa del pueblo. Y no hab铆a otro remedio.

El centro de la ciudad, un peque帽o laberinto de calles estrechas, fue el escenario de una batalla campal entre antidisturbios y sobre todo los m谩s j贸venes, los que ni siquiera ten铆an un trabajo que defender, los que estaban perdiendo uno de los pocos futuros posibles en C谩diz. Al grito de 鈥淎stilleros no se cierra鈥, aquella noche rompieron lo que pudieron. Desde sus ventanas, algunos vecinos les echaban una mano y alertaban de la llegada de furgones de polic铆a.

Tras la cristalera de la Redacci贸n desde la que yo entonces empezaba a aprender el oficio de periodista, no vi ning煤n lanzamiento de objetos extra帽os, pero cuentan los m谩s antiguos que en luchas de los 80 por aquellas ventanas salieron sartenes, ollas, y hasta una lavadora. Yo les creo.

El d铆a traslad贸 la lucha a los alrededores de la factor铆a, a los mismos lugares que hoy, 26 a帽os despu茅s, abren los informativos. Barricadas en la carretera industrial, la que camina paralela a esa avenida en la que 100.000 personas dijeron no; cortes en las v铆as del tren; autobuses cruzados. Mientras, los compa帽eros del centro de Puerto Real, a unos pocos kil贸metros de distancia, cerraban el 煤nico puente que entonces daba acceso a la ciudad. Aquel d铆a se repiti贸 otros muchos, y lleva repiti茅ndose m谩s de 40 a帽os en C谩diz. Los periodistas nos apost谩bamos en la atalaya que forma la muralla del final del barrio de Bah铆a Blanca. Y all铆 pasaban las horas, mirando a ratos a trav茅s de los objetivos de las c谩maras de televisi贸n. Pelotas de goma contra tornillos. No hab铆a otro olor en la ciudad que el de la goma quemada. Se vivieron tambi茅n acciones simb贸licas, como la cadena humana de trabajadores que se lanz贸 al mar y cort贸 con sus brazos entrelazados la bocana del puerto. No se pod铆a parar, era eso o quedarse sin trabajo.

Un mes menos un d铆a despu茅s de aquella tarde en la que se asalt贸 la sede del Partido Socialista, la asamblea de trabajadores de Astilleros en C谩diz acept贸 el acuerdo final que regular铆a la reconversi贸n naval. El 80% vot贸 a favor, el 10% en contra, y otro tanto se abstuvo. Todos conoc铆an el texto literal del preacuerdo alcanzado en Madrid, se hab铆an repartido muchas copias. El comit茅 de empresa expres贸 entonces su 鈥減rofundo agradecimiento a la presi贸n ciudadana鈥, que 鈥渉ab铆a conseguido el mantenimiento de la actividad naval de la factor铆a鈥.

Portada de 鈥楨l Pa铆s鈥 del 16 de septiembre de 1995.

Tras varios meses de negociaci贸n, y luchas constantes en la calle, no se cerr贸 ninguna factor铆a de Astilleros. El acuerdo final mantuvo abiertos los nueve centros de la empresa y los despidos del primer plan del Gobierno, que eran 5.200, pasaron a ser 3.850 bajas, el 38,6% de la plantilla, todas mediante prejubilaciones y salidas voluntarias. Los prejubilados recibir铆an el 76% de su salario bruto durante dos a帽os, y a partir de entonces tendr铆an una actualizaci贸n anual del 2,5%. Adem谩s, se les aplicar铆a la Ley de Industria, como se hab铆a hecho con la reconversi贸n sider煤rgica, una cuesti贸n irrenunciable para los sindicatos: el Estado y Astilleros deb铆an complementar las cotizaciones a la Seguridad Social de los prejubilados hasta la edad legal de jubilaci贸n.

En la d茅cada anterior a aquel verano de 1995, la construcci贸n naval hab铆a perdido 27.000 empleos, de 37.000 a los apenas 10.000 con los que se lleg贸 a aquel a帽o. Tras la nueva reconversi贸n, quedaron pocos m谩s de 6.000.

Ahora la ciudad se vuelve a levantar. Lo ha hecho antes en estos m谩s de 25 a帽os. Siempre por lo mismo, por el futuro de una Bah铆a a la que todos condenaron a no tener futuro. Desde el martes 16 de noviembre, las m谩s de 20.000 personas que trabajan en Airbus, Navantia, Alestis, Acerinox o Dragados est谩n llamadas a una huelga general tras la falta de acuerdo entre los sindicatos y la Federaci贸n de Empresarios del Metal de C谩diz. No hay mayor铆a para renovar el convenio colectivo del sector del metal. En el fondo, es el abandono antiguo, y constante. Y un 23,16% de paro en la provincia, siempre a la cola de Espa帽a.

Cuando escuchen o lean que son un pu帽ado de violentos, piensen en esos cientos de trabajadores que en 1995 consiguieron mantener sus trabajos y los de muchos otros. Y en que sin sus luchas, las de ellos y las de tantas y tantos otros, no existir铆an derechos laborales.

En aquellos d铆as apareci贸 una pintada sobre uno de los muros de la carretera industrial de C谩diz. No s茅 cu谩nto tiempo estuvo all铆. En mi cabeza a煤n sigue. S铆mbolo de una 茅poca. S铆mbolo de que en ese sur, al final de Europa, ni unos ni otros han querido nunca mirar. Negro sobre blanco: 鈥淔elipe cabr贸n鈥.

