Los viejos pistoleros del Mossad israel铆, que jam谩s se han conmovido por el sufrimiento palestino, tienen un alto concepto de s铆 mismos y creen que sus acciones terroristas son leg铆timas y justas porque defienden al r茅gimen de Israel, aplicado alumno de EEUU en Oriente Medio.

Yossi Cohen es uno de ellos. Hijo de un terrorista del Irg煤n, sanguinario director del Mossad israel铆 hasta junio de 2021, se ha pavoneado p煤blicamente de sus operaciones secretas y del terrorismo del Estado de Israel.

Cohen orden贸 muchos asesinatos: en T煤nez, al dirigente palestino Mohamed Zouari; en Malasia, al dirigente de Ham谩s, Fadi Mohammad al-Batsh; en Ir谩n, al cient铆fico iran铆 Mohsen Fajrizadeh, asesinado en Absard, cerca de Teher谩n, en noviembre de 2020. Fajrizadeh fue el quinto cient铆fico iran铆 eliminado a tiros o con coches-bomba. Tras todos ellos, la mano del Mossad.

Al abandonar el cargo, Cohen fue entrevistado en junio de 2021 en la televisi贸n israel铆 Channel 12, y cedi贸 a la petulancia insinuando que gracias a las operaciones que 茅l dirigi贸 el Mossad logr贸 volar con explosivos las centrifugadoras iran铆es en Natanz. Antes, hab铆an enviado el virus inform谩tico Stuxnet.

Confirm贸 que espiaban desde a帽os atr谩s la actividad de Fajrizadeh. En abril de 2020, volaron una instalaci贸n subterr谩nea de Natanz. En julio, otra explosi贸n destruy贸 all铆 centrifugadoras avanzadas de la planta. Cohen revel贸 que el proveedor hab铆a introducido explosivos en la plataforma de m谩rmol sobre la que se instalaron las centrifugadoras. El gobierno iran铆 acus贸 a Israel de los actos terroristas, pero no fue m谩s all谩.

El Ir谩n teocr谩tico de los ayatol谩s se abstiene de responder porque sabe que Israel dispondr铆a as铆 del pretexto necesario para bombardear de inmediato todas sus instalaciones nucleares, y sabe que EEUU ha vetado en varias ocasiones propuestas israel铆es para atacar a Ir谩n: Netanyahu quer铆a llevar a cabo un fulminante bombardeo.

Israel busca eliminar todo potencial rival a su hegemon铆a militar en Oriente Medio y mantener en la regi贸n su poder at贸mico, el 煤nico existente hasta hoy. Por el contrario, EEUU, con una visi贸n global, es consciente de que una guerra contra Ir谩n podr铆a derivar en una conflagraci贸n regional y, tal vez, en un conflicto mundial.

En la entrevista, Cohen se detuvo con complacencia en la operaci贸n que rob贸 en Teher谩n los archivos nucleares iran铆es. Insinu谩ndolo, pero sin afirmar expl铆citamente nada, dando a entender la autor铆a del Mossad. Un comando de veinte personas, ninguna de las cuales era israel铆, presumiblemente mercenarios, ejecutaron la operaci贸n preparada durante dos a帽os: construyeron en Israel incluso una r茅plica del almac茅n iran铆. El 31 de enero de 2018, con las sombras de la noche, neutralizaron las alarmas del dep贸sito, desmontaron las puertas y abrieron m谩s de treinta cajas fuertes.

El Mossad hizo circular muchos camiones por Teher谩n para despistar sobre el que realmente llevaba cincuenta mil documentos y 163 discos para sacarlos de Ir谩n. Mientras sus agentes operaban, Cohen dirig铆a la operaci贸n desde Glilot, la sede del Mossad, al norte de Tel-Aviv, recibiendo fotograf铆as de documentos. Despu茅s, tuvieron que evacuar a algunos de aquellos mercenarios encubiertos que trabajaban en Ir谩n. Esa operaci贸n facilit贸 que, cinco meses despu茅s, Trump rompiera el acuerdo nuclear 5+1 con Teher谩n.

Cohen lleg贸 a afirmar: 芦Decimos con claridad [a Ir谩n]: no permitiremos que consigan armas nucleares. 驴Qu茅 es lo que no entienden?禄 Porque Israel considera que tiene derecho a ser una potencia nuclear, pero no admite que otro pa铆s de Oriente Medio lo sea: est谩 dispuesto a iniciar la guerra para impedirlo.

Cohen dijo: 芦Si un hombre tiene capacidad para poner en peligro a ciudadanos de Israel, debe dejar de existir禄, y reconoci贸 que el Mossad env铆a mensajes a personas incluidas en su kill list para que cambien de profesi贸n. Si no aceptan el ultim谩tum, se convierten en objetivo.

Cohen, un tipo elegante y fr铆o, tiene intereses con ricos empresarios: Arnon Milchan y el australiano James Packer, en oscuros negocios de ciberseguridad; con el magnate inmobiliario Alfred Akirov y el comerciante de diamantes Beny Steinmetz. En los 煤ltimos meses de Trump, Cohen viaj贸 al Congo para reunirse con el ex presidente Joseph Kabila y el traficante israel铆 de diamantes Dan Gertler, en una oscura trama de corrupci贸n con repercusiones en EEUU. The Times of Israel daba cuenta de su defensa de Netanyahu, y de que Cohen no descarta ser primer ministro alg煤n d铆a.

