¿Viene el fascismo?

18/02/202218/02/2022

En estos d铆as he le铆do muchos an谩lisis sobre la normalizaci贸n del fascismo en los medios, en la pol铆tica鈥 Sobre el cord贸n sanitario que se le impone en Europa, sobre la necesidad incluso de un pacto pol铆tico para hacer realidad ese cord贸n, etc. Lo cierto es que en Espa帽a esa extrema derecha siempre ha estado en el PP que se ha acogido a la moderaci贸n cuando las estrategias electorales as铆 lo aconsejaban. El ecosistema de la derecha espa帽ola no es dem贸crata m谩s que a la fuerza. Las grandes empresas, las fortunas, los medios, y los propios pol铆ticos del PP son herederos directos de un franquismo nunca purgado. Sus votantes no sienten ninguna repugnancia por gobernar con Vox, y los dirigentes del PP tampoco; de hecho, del PP provienen sus principales dirigentes. Los medios de derechas piden a gritos que Vox entre en los gobiernos y detr谩s de los medios hay empresas y hay fortunas hechas en el franquismo a partir del expolio y la corrupci贸n. La corrupci贸n sigue siendo una manera de funcionar perfectamente asumida en el PP. La operaci贸n para acabar con Podemos, con una izquierda a la izquierda del PSOE, que eso s铆 les preocupaba, se intent贸 con Ciudadanos y despu茅s con Vox. Los mimbres son los mismos. Primero nacionalismo espa帽ol y ultraliberalismo econ贸mico combinado con posiciones de modernidad en lo cultural. Despu茅s de Trump se intenta con nacionalismo espa帽ol, ultraliberalismo econ贸mico y posiciones reaccionaras en lo cultural.

No nos enga帽emos, aqu铆 hemos estado siempre rodeados de una cierta legitimaci贸n del fascismo. No hay cord贸n sanitario que valga ahora, a toda prisa, cuando est谩 en la judicatura, est谩 en los medios, est谩 en el Ej茅rcito, en la Polic铆a y est谩 en muchos dirigentes del PP. No es f谩cil hablar de cord贸n sanitario mientras existan leyes antiprotesta o leyes que penalizan la libertad de expresi贸n que ser铆an inasumibles en otras democracias plenas. Hay gente en la c谩rcel por opinar, hay jueces desatados y hay una ministra que homenajea a la Divisi贸n Azul. Un alcalde que destruye una placa dedicada a la memoria de unas mujeres fusiladas por el fascismo no es un dem贸crata. Un alcalde que retira el nombre de una calle dedicada a la Instituci贸n Libre de Ense帽anza y que mantiene la de asesinos que en cualquier pa铆s de tradici贸n democr谩tica estar铆an proscritos no es un dem贸crata. Alguien que piensa, como Margarita Robles, al parecer, que ni fascismo ni antifascismo no es un dem贸crata. Hay infinidad de cargos p煤blicos del PP que no han roto con el franquismo ni quieren hacerlo. Y hay jueces cuyas opiniones se traslucen en sus sentencias como si dieran una entrevista. En Europa tampoco hay cord贸n sanitario excepto en Francia y Alemania. Esas sociedades han sido educadas en la idea de que la democracia es incompatible con cualquier tipo de contemporizaci贸n con el fascismo. All铆 se ve esa ruptura en los nombres de las calles, de los edificios p煤blicos, de los monumentos. Los ni帽os y ni帽as lo aprenden en el colegio. Los luchadores antifascistas son h茅roes y los fascistas traidores. Aqu铆 eso no ha ocurrido. El PP es corrupto, y cultural y gen茅ticamente heredero del franquismo. Las elecciones de Castilla y Le贸n han sido especialmente tristes para la democracia, s铆, porque pone todo eso de manifiesto de manera muy cruda. Aun as铆, incluso ese PP no es lo mismo que Vox. Con Vox en los gobiernos y, sobre todo, legitimado y normalizado, las vidas de muchas personas pasan a estar literalmente en peligro, as铆 como sus derechos b谩sicos. Habr谩 m谩s violencia, m谩s odio, m谩s represi贸n, m谩s miedo.

Ciertamente, el PP preferir铆a que Vox no existiera. Ning煤n partido quiere tener que repartir el poder, el espacio y sus votantes; el poder supone dinero y, para el PP, tambi茅n oportunidades de negocio. El trumpismo en EEUU no es “otro” partido. Es el partido de la derecha. Aqu铆, en cambio, el trumpismo, el ambiente trumpista, las razones trumpistas, la est茅tica, los discursos trumpistas, invitan a votar a Vox. Es posible tambi茅n que a un partido bregado en el gobierno no le parezca 煤til convertirse en apestado en Europa; seguramente que el PP no quiera ser asimilado a Hungr铆a. El PP no es antieurope铆sta, en ese sentido es pragm谩tico y acepta el marco europeo. Adem谩s, Espa帽a no es socialmente de extrema derecha y hay cuestiones que, seguramente, preferir铆an ahorrarse. Vox les genera inestabilidad. El PP tendr谩 que decidir si quiere fragilizar a Vox o si quiere seguir engord谩ndolo; la ret贸rica ultra ensayada por Casado engorda al partido ultraderechista , como bien ha comprobado Casado; porque ensancha el espacio de lo decible y de lo pensable y contribuye as铆 a romper los l铆mites en los que el PP se mueve.

En mi opini贸n, la actual querencia medi谩tica con Vox tiene que ver con echar al dirigente popular y situar a Ayuso en su lugar. Una vez con Ayuso al mando, ella piensa que podr谩 parar a Vox igual que hizo en Madrid. Seguramente entonces los medios se vuelquen con ella; con ella al mando no habr铆a raz贸n para preferir a Vox. Y seguiremos teniendo este fascismo de baja intensidad con el que convivimos como en la f谩bula de la rana a la que se echa en un caldero de agua fr铆a que se va calentando muy poco a poco, que se va acostumbrando y que cuando quiere saltar es tarde.

La cuesti贸n de por qu茅 Ayuso s铆 frena a Vox merece otra reflexi贸n m谩s larga y que, quiz谩, tenga relaci贸n con aspectos m谩s emocionales. Ayuso encarna como nadie el tipo trumpista, mucho mejor que Monasterio y, desde luego, que Casado. Ayuso es una pol铆tica que en otras circunstancias no habr铆a llegado muy lejos pero que ahora (en el mundo post pandemia/trumpista) se ha encontrado con un medio ambiente a su medida: antiintelectual, de gustos sencillos, sin complejos de ninguna clase, popular (adem谩s de populista) parece aut茅ntica y una outsider. Los dirigentes de Vox a su lado son unos pijos sin remedio. Ayuso podr铆a ser la vecina de al lado, la m谩s reaccionaria del bloque, pero simp谩tica si te la encuentras en la escalera. Dicho de manera simple, la diferencia entre Casado y Ayuso es que ella viene de llevar la cuenta del perro Pecas y en cambio Casado viene de fingir que ha estudiado en Harvard. Y eso ahora juega, claramente, a favor de la primera.

En cuanto al PSOE, no es el tema de este art铆culo, pero si sigue resisti茅ndose a terminar con el marco impuesto por la derecha cuando gobern贸, y que UP est谩 pugnando por romper, si no acelera con las leyes progresistas, si no hace nada para renovar una justicia que ya es trumpista, si no deroga la ley mordaza y mejora la calidad de la democracia, y si no es capaz de avanzar hacia la ruptura del marco econ贸mico puramente neoliberal, pues vendr谩n con m谩s fuerza. Y hay gente en el PSOE que, visto lo visto, tampoco se va a escandalizar.