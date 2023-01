–

* Nota de Briega: esta semana, desde la Consejer铆a de Medio Ambiente se han emitido sendas declaraciones de impacto ambiental desfavorable para los proyectos del parque e贸lico Quintanillas de Valdeolea y del pol铆gono e贸lico La Coteruca.

Aguilucho cenizo en el sur de Cantabria. Clasificado como vulnerable en el Cata虂logo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. Elegida Ave del A帽o 2023 por SEO/Bird Life.

En Cantabria tenemos tres consejeros con tanto inter茅s en el negocio e贸lico, que los tres consiguieron hacer hueco y tiempo en sus agendas para asistir a la asamblea anual de una asociaci贸n: la Asociaci贸n E贸lica de Cantabria.

Tan inusual es esta conjunci贸n que hasta el presidente de la asociaci贸n hom贸loga en Galicia dijo: 芦Yo nunca he conseguido que se re煤nan conmigo tres conselleiros a la vez禄. No se puede ser m谩s elocuente.

Esto sucedi贸 el 25 de noviembre de 2022.

Unos dos meses antes, uno de estos consejeros, Javier L贸pez Marcano, tambi茅n asisti贸 a la presentaci贸n de la campa帽a 鈥Vientos de futuro鈥, un tinglado para promocionar la energ铆a e贸lica y explicarnos todo lo que nos estamos perdiendo: electricidad barata, oportunidad para el medio rural, lucha contra la despoblaci贸n y generaci贸n de empleo. Nada m谩s y nada menos. Podr铆an venderla como remedio para la alopecia y seguro que resultaban m谩s convincentes. No cuentan, claro, que el precio de la electricidad nada tiene que ver con que te pongan unos mamotretos de 150 metros encima de tu pueblo. Tampoco hablan del tipo de empleo ni sus condiciones. Normal, con ofertas como 茅sta para el Ayuntamiento de Luena (12/09/22) de los promotores del PE del Escudo, mejor no dar muchos detalles: 鈥淐uidador de personas mayores dependientes, contrato laboral temporal de 3 meses, prorrogable s贸lo por otros tres, 20 horas semanales, 500 euros brutos mensuales鈥. Viento no s茅, pero futuro, ninguno.

En esta presentaci贸n tambi茅n estaban el presidente de la Asociaci贸n E贸lica de Cantabria, Agust铆n Valcarce, siempre lament谩ndose de los problemas con la tramitaci贸n de proyectos, la lentitud burocr谩tica y las exigencias medioambientales, y otro tipo, un tal Rub茅n Diego, que en febrero titul贸 鈥淓colojetas鈥 su art铆culo de opini贸n en el Diario Monta帽茅s para insultar a las personas comprometidas con la defensa de los ecosistemas de monta帽a y la biodiversidad que albergan; y se qued贸 m谩s ancho que largo: 芦Me parece una verg眉enza que los pretendidos defensores del medio ambiente se dediquen a boicotear absolutamente todos los proyectos de energ铆a e贸lica que salen a la luz禄. Gente como 茅sta ni siquiera se da cuenta de la diferencia entre defender lo que es de todos y todas y defender tus propios intereses econ贸micos en el PE del Escudo.

Volvamos a nuestros consejeros, porque esos s铆 que est谩n, en teor铆a, para defender lo com煤n. Guillermo Blanco, en concreto, el medio ambiente, el mundo rural, y la biodiversidad. Para eso lo lleva en el nombre de su Consejer铆a y en una Direcci贸n General. Pero Blanco, en la reuni贸n de la Asociaci贸n E贸lica de Cantabria del 25 de noviembre, eligi贸 tranquilizar a los promotores e贸licos, y se refiri贸 a los e贸licos como 芦proyectos que van a pasar a pesar de los obst谩culos que ponen las administraciones locales禄. 驴Tendr谩 una bola de cristal? 驴Se va a pasar por el arco de la consejer铆a la voluntad de concejos y ayuntamientos? 驴Decide 茅l personalmente qu茅 proyectos siguen adelante?

Tambi茅n ha encontrado oportunidad para trasladar la responsabilidad del atasco en la tramitaci贸n de los proyectos al Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica y el Reto Demogr谩fico (MITECO), que ha puesto el 25 de enero como fecha l铆mite para recibir las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los proyectos de energ铆as renovables; medida que pretende pinchar la burbuja de las renovables, con cientos de proyectos que se acumulan en todo el estado. Seg煤n el consejero de Desarrollo Rural, Ganader铆a, Pesca, Alimentaci贸n y Medio Ambiente, su administraci贸n 芦ha tenido que hacer frente a un embudo de solicitudes de tramitaci贸n propiciado por una decisi贸n del Estado de asignar un marco temporal a la resoluci贸n de proyectos禄 (Alerta, 24/11/22). Claro; que los ciudadanos tengamos un plazo para todo (pagar nuestros impuestos, para solicitar una ayuda, para hacer una reclamaci贸n鈥) est谩 bien, pero plazos a su administraci贸n para resolver expedientes en tramitaci贸n, mal.

Otro dolor de cabeza para nuestros consejeros y para los promotores e贸licos son los exigentes informes de impacto ambiental. Pues ya pueden respirar aliviados, que la guerra de Ucrania les ha tra铆do la excusa perfecta para aligerar ese tedioso procedimiento de evaluar c贸mo estas macro instalaciones energ茅ticas impactan en el suelo, las aguas, el paisaje, la biodiversidad, etc. El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias econ贸micas y sociales de la Guerra de Ucrania, supone entre otras cosas, un allanamiento del camino a los proyectos de energ铆as renovables. Las empresas del lobby energ茅tico estar谩n dando palmas con las orejas.

Y falta el tercer consejero, Jose Luis Gochicoa, que en abril del a帽o pasado present贸 un mapa de incompatibilidad con el desarrollo e贸lico, realizado con 鈥渦n riguroso modelo de an谩lisis integrado multicriterio con m谩s de 30 criterios de exclusi贸n, para garantizar que el desarrollo e贸lico no afecte a los valores ambientales y patrimoniales m谩s significativos de la regi贸n鈥︹ que al final no content贸 a nadie y que despu茅s de 8 meses a煤n no se ha aprobado definitivamente en el Consejo de Gobierno. Se ve que a ellos tampoco les convenc铆a y que tras la rueda de prensa, se les fue la fuerza por la boca.

El 26 de diciembre en una entrevista a eldiario.es Gochicoa ha intentado explicar la intenci贸n del mapa: que si esto, que si lo otro, que si el ministerio.. palabras de trileros para decir, en definitiva, que el mapa rosa no tiene ninguna validez jur铆dica, porque 芦sin un Plan Regional de Ordenaci贸n del Territorio aprobado de forma definitiva, hubiera dado lugar a recursos禄. A pesar de ese peque帽o detalle de la falta de seguridad jur铆dica, todo el mundo se rige por 茅l (hasta el MITECO, que hace referencia al mapa en la DIA del PE Bustatur, emitida el pasado 26 de diciembre), as铆 que todo bien. Circulen.

Tambi茅n dice Gochicoa que 芦es importante que en el Besaya o en Campoo, zonas industriales de Cantabria, exista energ铆a renovable, porque significar谩 una mayor garant铆a de 茅xito para las empresas que necesitan energ铆a..禄. Un argumento d茅bil (驴No hay industria en otros lugares? 驴No v茅 c贸mo languidece la industria campurriana?) para justificar que el impacto del desarrollo e贸lico se lo coman el centro y sur de Cantabria. Porque claro, el resto de la regi贸n, especialmente el arco de la bah铆a de Santander, ni tiene industria ni consume electricidad.

Y as铆 hemos llegado hasta enero del 2023. En estas primeras semanas del a帽o, si damos por ciertas las palabras de los tres consejeros que han asegurado reiteradamente que tramitar谩n a tiempo los proyectos e贸licos, asistiremos a una cascada de DIAs, aunque no podemos saber cu谩ntas. La transparencia en este tema es como los unicornios. No resulta f谩cil saber cu谩ntos proyectos siguen en tramitaci贸n, cu谩ntos se han desestimado, cu谩ntos hay duplicados, cu谩ntos caducados. Muchos de estos proyectos que est谩n a la espera de la Declaraci贸n de Impacto Ambiental ni siquiera han contestado a las alegaciones presentadas por asociaciones, entidades y particulares.

Lo que s铆 se puede calcular mejor es el impacto de la acumulaci贸n de aerogeneradores, pistas, instalaciones auxiliares y redes de evacuaci贸n que planea sobre una parte muy concreta de Cantabria. Porque ese supuesto 3% de suelo apto para la instalaci贸n de e贸licos, pero cuyo impacto medioambiental y visual es mucho mayor (he de reconocer que ah铆 anduvieron h谩biles con el titular) se concentra en el centro y sur de Cantabria. Si calculamos los aerogeneradores necesarios para ese objetivo de 700 MW de potencia instalada, salen unos 230 molinos. Dice el presidente de la Asociaci贸n E贸lica de Cantabria que 鈥渕ira con envidia鈥 a Galicia. Pues oye, ya sabe.

Otros miramos con preocupaci贸n y pena la amenaza que para nuestros montes suponen estos 鈥減arques e贸licos鈥, que no dejan de ser pol铆gonos industriales en suelo r煤stico de gran valor natural. Tenemos una comarca con una enorme y destacada biodiversidad y un importante patrimonio hist贸rico y etnogr谩fico asociado a cordales, sestiles, castros y monta帽as. Y aqu铆 estamos, esperando DIAs como quien espera una sentencia.

Mientras, nuestros consejeros por ah铆 andan, de evento en evento con la camarilla e贸lica. Pareciera que en las pr贸ximas elecciones auton贸micas s贸lo fueran a votar los consejeros de Iberdrola, Viesgo y Green Capital Power. Y aunque sabemos que no es as铆, que no nos enga帽en. Al final esto no va de oportunidad para el medio rural, lucha contra la despoblaci贸n, generaci贸n de empleo, conservaci贸n de la biodiversidad, transici贸n energ茅tica y dem谩s. Esto va de lo de siempre: hacer dinero y hacerlo de manera que suponga la menor p茅rdida de votos posible. Ya lo reconoce el propio CEO de la Asociaci贸n Empresarial E贸lica (AEE): 鈥渓os parques e贸licos tienden a localizarse en municipios con pocos habitantes鈥.

La industria e贸lica es extractivista: apenas genera empleo local y no deja ning煤n beneficio m谩s all谩 de migajas que sueltan para intentar ganarse la aceptaci贸n de las poblaciones que van a sufrir las molestias y la degradaci贸n de sus montes. Al contrario, explota el territorio, y los ping眉es beneficios, que los hay, se van all谩 donde las grandes el茅ctricas tengan sus consejos de administraci贸n y sus cuentas bancarias offshore.

Si tanto empleo crean, si tan buenos y necesarios son, si tan poco impacto generan, 驴c贸mo es que en la Comunidad de Madrid, donde tienen la sede fiscal la mayor铆a de las empresas promotoras y siendo una de las mayores de consumidoras de energ铆a (consume la electricidad equivalente al 97% de toda la producci贸n e贸lica de Espa帽a) no hay ni un solo parque e贸lico instalado ni proyectado?