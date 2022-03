–

De parte de CNT March 6, 2022 86 puntos de vista

NOSOTRAS | Infograf铆a: CNT | Extra铆do del cnt n潞 429.

Si las mujeres que gestan lo hacen por necesidad econ贸mica, solo quienes tienen dinero pueden permitirse reivindicar el 鈥榙erecho鈥 de ser padres y madres y las empresas intermediarias son las que se lucran, 驴hablamos de maternidades subrogadas o de un nuevo hito en la explotaci贸n del sistema?

En la pr谩ctica de alquilar vientres o como lo llaman sus partidarios, maternidad subrogada, hay muchos debates. Uno de ellos ser铆a el por qu茅 los Estados van a tener que legislar lo que una mujer puede o no puede hacer con su cuerpo. De primeras, no habr铆a justificaci贸n para poder hacerlo. Mujeres adultas, con plenas facultades mentales, conscientes y due帽as de su destino. Como tampoco existe justificaci贸n para regular la interrupci贸n voluntaria del embarazo o la esterilizaci贸n a petici贸n propia. Pero hay legislaci贸n. Leyes que tutelan a las mujeres, que las infantiliza, que las medicaliza, que deja su voluntad (e incluso su propia salud) como un elemento m谩s en lugar de ser el principal.

En las decisiones sobre el cuerpo de la mujer, en estos y otros ejemplos, pesan muchas m谩s cosas por encima. El inter茅s general 鈥攃on todas las derechas justificando cualquier recorte de derechos con el escudo de 芦las familias禄, la demograf铆a, el envejecimiento de la poblaci贸n, hasta la xenofobia con supuesta 芦invasi贸n禄 de otras culturas que tienen m谩s descendencia鈥 nos arrolla. En los vientres de alquiler sucede algo similar. Est谩 la competencia de la mujer de decidir qu茅 hace con su cuerpo y est谩 el tambi茅n supuesto 芦derecho禄 a ser padres, muy discutido. Pero sobre todo est谩 la econom铆a. Una actividad que se calcula que genera 5.000 millones de d贸lares al a帽o (solo en las transacciones legales) no se puede permitir el lujo de mirar la 茅tica ni perderse en debates legales. Y no lo hacen.

El altruismo que no existe, existe la necesidad

Aunque la industria habla de casos especiales y motivaciones altruistas, la realidad es que la mayor铆a de las mujeres que gestan para otros tienen una situaci贸n econ贸mica mala, mientras que la mayor铆a de las parejas que recurren a este mercado tienen poder adquisitivo. Los intermediarios en estos casos tienen nombres como 芦agencias禄, 芦comerciales禄 y cuanto m谩s pagan, los 芦contratantes禄, m谩s puedes hacer como elegir el color de la piel del beb茅 o tener garant铆a de devoluci贸n en caso de enfermedad. La l贸gica capitalista est谩 detr谩s de todo un negocio multimillonario y en auge que nada tiene que ver con la solidaridad.

Estas son las cifras que ha logrado perfilar la abogada experta en Derechos Humanos N煤ria Gonz谩lez en su libro Vientres de Alquiler (LoQueNoExiste, 2019). De los pocos textos que hacen un estudio profundo de la situaci贸n a nivel global y, en concreto en Espa帽a, ya que la alegalidad de este negocio en la mayor铆a de los pa铆ses hace muy dif铆cil seguir la pista. Sobre todo al dinero. Mientras que no hay registros oficiales de cu谩nto cuesta la transacci贸n o de cu谩nto se remunera a la madre 鈥攜a sea por contrato mercantil o por ayuda a los costes de la gestaci贸n, el eufemismo para considerar altruista el intercambio鈥, solo se saben pinceladas. Casos concretos.

芦驴No hay una forma de que una pareja o una persona sola pueda ser madre, padre, sin aprovecharse de la mala situaci贸n de una mujer? La respuesta es clara: la adopci贸n禄

Gonz谩lez recoge varios de estos contratos en los que se le pide a la pareja que quieren un beb茅 entre 39.000 y 49.000 euros por el proceso. De esa cifra, tal vez 10.000 o 12.000 euros ir谩n para la mujer que va a gestar y parir al beb茅. 驴Qu茅 pasa con el resto del dinero? Los intermediarios saben que aunque es poco dinero en porcentaje, para las mujeres de pa铆ses empobrecidos o con una brecha muy grande de riqueza es una fortuna. En Ucrania, por ejemplo, donde el salario medio es de 400 euros al mes saben que no les faltar谩n candidatas. Mujeres que con ese dinero podr谩n ayudar a sus hijos, que podr谩n hacer frente a una situaci贸n econ贸mica desfavorable y puede que sea la 煤nica fuente de ingresos de toda su familia.

Legale, alegal, prohibido

En algunos casos se les llega a pedir hasta 86.000 euros y as铆 poder elegir a la mujer en un cat谩logo, decidir sus h谩bitos durante la gestaci贸n y tener un seguro en caso de que el beb茅 no est茅 sano. Garant铆a de devoluci贸n, se podr铆a llamar. Porque hay pa铆ses que no solo miran para otro lado en el caso de estos intermediarios sacando provecho del sufrimiento ajeno, si no que tambi茅n ellos quieren su parte del pastel. Es el caso de Georgia o de Ucrania, que si bien es m谩s caro para las parejas, advierten las agencias, pueden contratar m谩s 芦extras禄 en sus servicios. Otros pa铆ses donde reconocen esta pr谩ctica son EEUU, Canad谩, Australia, Grecia o India entre otros. Todos ellos han legislado, en un sentido o en otro, que esta pr谩ctica pueda ser legal. Todos ellos promueve la seguridad jur铆dica de los compradores pero no todos ni la de la madre ni de los beb茅s.

驴Qu茅 pasa con la madre o el beb茅 si este no es sano? 驴Qu茅 pasa si, como con las adopciones, la madre quiere criar a su hijo? 驴Qu茅 pasa con ellos si los compradores en el 煤ltimo momento se echan atr谩s? 驴Qu茅 pasa si cambia la legislaci贸n del pa铆s de los compradores y ese beb茅 ya no puede ser ciudadano del otro pa铆s? 驴Qu茅 pasa si la agencia se declara en bancarrota y deja el proceso a la mitad? Algunas legislaciones responden a esto y limitan mucho el uso de esta pr谩ctica. A veces para asegurar que no se aprovechen las necesidades de las mujeres que van a gestar y otros para asegurar el futuro del beb茅. Pero otras legislaciones son restrictivas con argumentos dif铆ciles de validar como la prohibici贸n a parejas homosexuales o individuos no casados, otros con el veto a que sean de otras nacionalidades.

El caso espa帽ol, una pareja en paro

Esta 煤ltima podr铆a llegar a entenderse para asegurar que todo el proceso est谩 dentro de una legislaci贸n m谩s o menos garantista con los derechos humanos. Es el caso de Reino Unido que solo permite a nacionales o Grecia, para la que se necesita un permiso de un tribunal para llevarla a cabo. Portugal, por su parte, solo lo permite en caso de parejas heterosexuales que por causas m茅dicas no puedan hacerlo, asegurando el altruismo del caso. Otros estados miran para otro lado mientras estas agencias paguen impuestos, como M茅xico. Otros han visto el potencial de desastre humano que pueden llegar a ser y han frenado la pr谩ctica ante las denuncias de violaciones de los DDHH, como Nepal o Tailandia.

驴Y Espa帽a? Este estado es uno de los que exporta compradores e importa ni帽os. En concreto, las agencias llevan a los espa帽oles mayoritariamente a EEUU (sobre todo a la ciudad con el contraste de rentas m谩s duro, como es Los 脕ngeles) y a Ucrania. Y no son pocos. Hasta 553 se registraron del primer pa铆s entre 2010 y 2016 y 231 inscripciones de ni帽os registrados en Ucrania. Estos dos estados suman entre los dos el 78 % de los casos de beb茅s que se logran inscribir en los registros de forma oficial y que provienen de esta transacci贸n. Una situaci贸n compleja, ya que est谩 prohibida en Espa帽a, pero las agencias buscan la vuelta para que sea posible. Poniendo entre la espada y la pared a la legislaci贸n para no dejar abandonados a los beb茅s o haciendo que tambi茅n las mujeres espa帽olas puedan ser explotadas para este fin. Un diario nacional pudo hablar con una mujer que viaj贸 a Ucrania para inseminarse, gestar y dar a cambio de dinero al beb茅. Aunque la familia que pagaba asegura que lo hizo por ser una 芦buena amiga禄, la mujer gestante que cobr贸 18.000 euros por hacerlo lo dej贸 claro:

芦Tuve dos razones para hacerlo. Obviamente por dinero, mi marido y yo tenemos una ni帽a y est谩bamos en paro. Y tambi茅n para ayudar a una amiga y a su novio, que no pueden tener hijos porque ella tuvo un c谩ncer que la dej贸 est茅ril y estaban buscando una madre gestante que fuera espa帽ola, de confianza y que ya hubiera tenido alg煤n hijo禄.

En este y otros casos cabe plantearse: 驴No hay una forma de que una pareja o una persona sola pueda ser madre, padre, sin aprovecharse de la mala situaci贸n de una mujer? 驴Ser铆a posible un sistema en el que un hogar tenga beb茅s y a la vez cumpla una funci贸n social? 驴Ser铆a posible garantizar que no nacen ni帽os que luego pueden ser rechazados o que no van a tener el hogar prometido? 驴Ser铆a posible dar un hogar a ni帽os y ni帽as que ya lo necesitan sin que nazcan otros? La respuesta es clara: la adopci贸n. Facilitar los procesos de adopci贸n y acogidas, de manera segura tanto para las familias como para los y las menores es la respuesta. Dejando, de nuevo, agencias con 谩nimo de lucro fuera y sin que las mafias fueran a buscar en pa铆ses pobres 芦oportunidades禄 de negocio. Una respuesta que deja fuera al capitalismo y por eso es tan dif铆cil de desbloquear en muchos pa铆ses.