De parte de Sare Antifaxista December 28, 2021

Concentraci贸n de apoio ao CS Revolta logo da agresi贸n fascista da semana pasada, na que un grupo de individuos arrincou a estreleira que pendura f贸ra do local e bateu no socio do centro social que tentou recuperala.

Concentraci贸n no casco vello de Vigo (Galiza) contra a agresi贸n fascista ao CSRevolta a pasada semana, onde roubaron a estreleira da entrada, trabaron e tentaron esganar ao voluntario q abrira o centro social. Na defensa dos centros sociais, contra o fascismo e a s煤a violencia