–

De parte de Nodo50 March 7, 2022 45 puntos de vista

El municipio leon茅s recupera los restos de parte de los 85 republicanos asesinados en 1936 gracias a la labor de la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica y pese a la oposici贸n de su ayuntamiento

noticiasdealava.eus / Andr茅s Martorell / 脫scar Rodr铆guez (ARMH) / 06/03/2022

Villadangos del P谩ramo es un peque帽o municipio a veinte minutos de Le贸n. Casas bajas con ladrillo a la vista, camionetas de venta ambulante y olor a purines de granja. Lo t铆pico de esta zona. Pero hay algo que huele realmente mal, y es la manera en que su Ayuntamiento ha venido tratando a las familias de los 85 fusilados republicanos que hay en el cementerio.

Los asesinatos se produjeron entre septiembre y octubre del a帽o 36 en un lugar donde no hubo frente de guerra, y entre las personas asesinadas hay una mujer. El modus operandi de los falangistas consist铆a en encargar los asesinatos de sus vecinos a una escuadra de otro pueblo.

Hay tres tandas de asesinatos en Villadangos. Son tres grupos, en total son unas 85 personas. Los 71 que est谩 buscando la Asociaci贸n para Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica (ARMH) fueron asesinados en el mismo sitio. Lo que cuenta la gente es que los iban trasladando desde un camino donde los mataban, y los fueron llevando al cementerio, con la ayuda del p谩rroco.

Este hecho es poco habitual, ya que la mayor铆a de los fusilados republicanos permanecen todav铆a enterrados en las cunetas donde los dejaron. El comportamiento de los vecinos de Villadangos en 1936 fue ejemplar. Hoy en d铆a no podr铆amos decir lo mismo, porque en agosto de 2021 se vot贸 en contra de la exhumaci贸n, en un pleno vecinal que ha sido declarado ilegal posteriormente. El pasado 24 de febrero, finalmente, comenzaron las labores para intentar encontrar los restos de algunos de los fusilados, tan solo unos pocos de los 71 que est谩 buscando la ARMH.

LA CONSPIRACI脫N DEL SILENCIO Emilio Silva (Elizondo, 1965), presidente de la ARMH, compara lo ocurrido en Villadangos con la m铆tica pel铆cula Conspiraci贸n de silencio, de John Sturges, en la que los vecinos de un pueblo se confabulan para ocultar un crimen. Y es que el boicot a las familias de los represaliados enterrados en Villadangos es algo que viene de lejos. Antes incluso de la muerte del dictador, ya se intentaba disuadir a las familias que se acercaban a preguntar por sus seres queridos. Desde instancias municipales se les dec铆a que hab铆an quemado los cuerpos, o que los hab铆an cambiado de sitio. Versiones diferentes con un objetivo com煤n: desalentar a las familias, hasta que se vayan muriendo los testigos y su descendencia.

La ARMH ten铆a todo preparado para realizar esta exhumaci贸n en la primavera pasada, lo cual habr铆a permitido cumplir su sue帽o a Rufino Ju谩rez, que ten铆a 86 a帽os y llevaba toda la vida peleando por sacar de ah铆 a su padre. Pero Rufino muri贸 en agosto de 2021 a causa de las trabas burocr谩ticas y los retrasos injustificables.

LA AMPLIACI脫N DEL CEMENTERIO EN LOS 90, UNA OBRA MUY SOSPECHOSA Si en la dictadura era dif铆cil recibir ayuda por parte del Ayuntamiento de Villadangos, las cosas tampoco cambiaron al llegar la democracia. En los a帽os 90, el Ayuntamiento dio un paso m谩s en su estrategia de ocultaci贸n de los hechos, y realiz贸 obras en el cementerio municipal. Se trataba de una ampliaci贸n del camposanto, en varios metros concretamente sobre el muro junto al que estaban enterrados los fusilados. Podr铆a haberse hecho de otra manera, pero se hizo construyendo nuevos nichos encima de la fosa de los republicanos. 驴Fue un despiste? 鈥淓s imposible que el Ayuntamiento no conociera la existencia de esa fosa, porque ven铆an familiares todos los a帽os a poner flores all铆鈥, explica Silva.

El resultado de aquellas obras en el cementerio consigui贸 su objetivo de impedir el derecho de reparaci贸n de las familias, al menos parcialmente, ya que va a ser imposible exhumar la mayor parte de los cuerpos. Tan solo quedan algunos huecos en los pasillos del camposanto, y ah铆 es donde se est谩 excavando.

TRABAS BUROCR脕TICAS Para conceder el permiso de exhumaci贸n, el Ayuntamiento de Villadangos ha exigido incluso un informe de impacto ambiental, 鈥渃omo si fu茅ramos a montar una estaci贸n petrol铆fera鈥, dice Emilio Silva.鈥 Han intentado por todos los m茅todos impedir que fu茅ramos. Nos han pedido un informe de obra mayor, como para construir una casa, y lo que vamos a hacer es un agujero en el suelo. Y al final de todo el proceso, como ya no pod铆an detenernos, se sacaron ese refer茅ndum de la manga como 煤ltimo obst谩culo. Esto ha sido delictivo. La secretaria municipal, que es la figura del Estado en el pueblo, al final solo nos pidi贸 un documento, que era una declaraci贸n de responsabilidad, es decir, que si da帽amos algo somos responsables. Eso es lo 煤nico que legalmente nos pod铆an haber pedido, y es lo 煤nico que lleg贸 con la firma de la secretaria municipal. Todo lo dem谩s nos hab铆a sido firmado por el alcalde. Es una prevaricaci贸n de manual. Al exigirnos un informe ambiental, el mensaje es algo como que desenterrar rojos contamina.

Desde la ARMH aseguran que han tenido alcaldes que les ayudan con m谩s o menos alegr铆a, pero en 21 a帽os jam谩s se hab铆an enfrentado tantos obst谩culos. 鈥淭odo tiene que ver con la cantidad de mentiras que les han contado a los vecinos, como que los cuerpos los quemaron. El alcalde les ha dicho en su cara que no hay nada que buscar鈥

EL PLENO DE LA VERG脺ENZA En agosto de 2021, el Ayuntamiento de Villadangos cruz贸 una l铆nea que ning煤n otro hab铆a traspasado al celebrar un pleno vecinal para decidir si la exhumaci贸n deb铆a realizarse o no. Y los vecinos dijeron 鈥渘o鈥. 驴C贸mo pudo ocurrir tal disparate? 鈥淓sto pasa porque el Gobierno estatal ha dejado en manos de los ayuntamientos y de las asociaciones una responsabilidad que es suya鈥, dice Emilio Silva. 鈥淚maginemos que una v铆ctima del terrorismo vive en un pueblo, y alguien del pueblo decide votar contra la reparaci贸n a la que tiene derecho. Lo que ha ocurrido es m谩s grave, porque la reparaci贸n no la va a dar el Estado. Lo triste es que, en lugar de mantenerse al margen, el Gobierno asesor贸 presuntamente a un concejal del Ayuntamiento de Villadangos sobre esa votaci贸n a trav茅s de la Secretar铆a de Estado de Memoria Democr谩tica, y eso es grav铆simo鈥.

Posteriormente, la Junta de Castilla y Le贸n anul贸 la decisi贸n del pleno municipal. Porque los derechos se cambian en los parlamentos, no en las juntas vecinales ni en los ayuntamientos. 鈥淓se concejal, que es el teniente de alcalde, estaba prevaricando鈥, aseguran desde la ARMH.

FAMILIAS CONTRA EL OLVIDO La periodista Olga Rodr铆guez tiene a su bisabuelo enterrado en la fosa com煤n de Villadangos. Su familia proviene de una localidad cercana, Mansilla de las Mulas, como las familias de otros represaliados que acabaron en la misma fosa. Olga sabe bien lo que es una guerra, y estuvo a punto de morir en el Hotel Palestina de Bagdad, donde el fuego norteamericano mat贸 al operador de c谩mara Jos茅 Couso. Aunque ella le quita importancia, lo cierto es que Olga ha sido un pilar fundamental para congregar a m谩s de veinte familias en torno a un chat.

La exhumaci贸n de Villadangos le debe mucho a Olga Rodr铆guez, porque ella viene con la lecci贸n aprendida de casa. Y es que, al contrario de lo que es habitual, en su familia se hablaba sobre el tema, y escuchaba las historias de la guerra desde ni帽a. 鈥淵o nac铆 en 1975, y en mi familia se hablaba. Sab铆amos que era de puertas para adentro. Mi madre estuvo preguntando en el pueblo, Mansilla de las Mulas en este caso. All铆 todos sab铆an qui茅nes eran鈥.

El abuelo de Olga fue una persona muy importante para ella. 鈥淭en铆a mucha personalidad, y al mismo tiempo era muy apasionado, muy emocional. Estaba marcado por los hechos. 脡l me cont贸 la historia de la familia. A m铆 me interes贸 siempre, desde ni帽a. Pero en este pa铆s, hasta que no se empieza a hacer recopilaci贸n de los cr铆menes mucho m谩s adelante, no se sab铆a.

EL OLVIDO, EL MIEDO Y LA MEMORIA En el a帽o 2000 , cuando el movimiento memorialista empez贸 con las exhumaciones, no se conoc铆a la envergadura de la represi贸n. Los n煤meros se re煤nen m谩s adelante, toda esa documentaci贸n es a posteriori. 鈥淵o desde ni帽a 鈥損rosigue Olga鈥 ya preguntaba mucho a mi abuelo, a mis t铆os abuelos, y luego ya en la adolescencia empez贸 a preguntar a gente del pueblo. Y en la primera adolescencia tambi茅n, cuando empec茅 a ser periodista鈥. Eso le permiti贸 hablar con personas que ya eran muy mayores por aquel entonces, y que le dieron datos sobre lo que ocurri贸: 鈥淟a persecuci贸n, sacar gente de sus casas por no haber apoyado un golpe de estado. 驴Qu茅 es lo que ha marcado la diferencia? Que en un momento dado, las familias empiezan a encontrarse, y la uni贸n hace la fuerza. Ha sido un proceso de reparaci贸n maravilloso鈥.

Al terminar la jornada del viernes, el equipo arqueol贸gico reuni贸 a los familiares en torno a la fosa para explicar los pormenores de su trabajo. Un familiar pregunta, con cierta urgencia, cu谩nto tiempo tardar谩n en contrastar el ADN. La cosa no pinta bien, porque la extracci贸n de ADN para la identificaci贸n va a ser todo un reto, ya que el terreno es muy h煤medo, y el material gen茅tico est谩 muy degradado. 鈥淪i no encontramos dientes, va a ser dif铆cil encontrar ADN鈥, explicaba la antrop贸loga forense Laura Gonz谩lez desde el interior de la fosa ante las preguntas de un enjambre de familiares que llegaron a Villadangos desde toda Espa帽a. El pasado fin de semana se celebraron distintos actos conmemorativos en Le贸n, y un acto de desagravio en el pueblo, en el mismo espacio donde tuvo lugar aquella infame votaci贸n que intentaba recortar el derecho al luto de las familias. En ese mismo lugar se leyeron los nombres de todos los fusilados.

___

Fotograf铆a destacada: Villadangos C贸mo romper una conspiraci贸n de silencio en la Espa帽a profunda | 脫scar Rodr铆guez (ARMH)

Fuente:https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/politica/2022/03/07/villadangos-romper-conspiracion-silencio-espana/1169381.html