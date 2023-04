–

La fiesta de la comunidad de Castilla y Le贸n ha transcurrido en Villalar de los Comuneros (Valladolid, 400 habitantes) con total normalidad, un 茅xito importante de p煤blico y sin apenas presencia del Gobierno de la Junta. No solo VOX atac贸 la fiesta popular quitando el d铆a festivo del calendario, sino que el propio PP se siente m谩s que inc贸modo con la celebraci贸n… y qu茅 decir de la UPL y los sectores leonesistas. La festividad de Castilla y Le贸n despierta recelos en buena parte del 谩mbito leonesista, que respeta la fecha conmemorada pero no se siente identificado con la cita.

Hoy por hoy, Villalar es el reflejo de las fuerzas populares de parte de la Castilla hist贸rica, pero tambi茅n de las tensiones que esta regi贸n sufre, tanto a nivel pol铆tico como territorial.

Y A PESAR DE TODO…

La campa de Villalar y el monumento a los l铆deres comuneros ca铆dos en 1521 han servido para que buena parte de los grupos de izquierdas, desde el PSOE a los sindicatos y las formaciones castellanistas, hayan denunciado los 鈥渁taques de la extrema derecha鈥 a la fiesta de Villalar y el recuerdo de las Comunidades.

El encuentro ha congregado a m谩s de 22.000 personas seg煤n datos oficiales; el alcalde de Villalar cifraba la asistencia en casi el doble. La tradicional fiesta de Villalar, con bandas folcl贸ricas de jotas castellanas y m煤ltiples carpas de distintos colectivos, ha transcurrido entre el buen tiempo y el habitual 谩nimo reivindicativo.

鈥淣o se puede intervenir ni negar porque est谩 en el Estatuto de Autonom铆a, en vuestra historia, en vuestras ra铆ces, en vuestra tradici贸n y estamos aqu铆 para respetarla鈥, ha afirmado una ministra del gobierno en presencia de Luis Tudanca, secretario general del PSOE en el territorio. Este ha asegurado que 鈥渓a derecha nunca ha entendido Villalar鈥 y ha defendido el 鈥渆sp铆ritu de la esperanza鈥 adem谩s de 鈥渞esistir para vencer鈥.

La batalla pol铆tica entre los partidos representativos oculta la realidad de una fiesta que tiene un gran peso en ciertos sectores y que este a帽o ha vuelto a ser un verdadero 茅xito de asistencia. En palabras de unos de los asistentes: “A Villalar… mucha gente lleva acudiendo desde que tiene uso de raz贸n. Sin duda este a帽o la gente estuvo donde hab铆a que estar…pero tambi茅n es cierto que hay que estar cuando el tiempo no acompa帽a o no cae en fin de semana. Quiz谩s el pr贸ximo a帽o sea el de la batalla. En el que las cosas no ser谩n nada f谩ciles y los nazis de la junta sacar谩n toda su artiller铆a para darle un golpe definitivo”.

O como dec铆an los compa帽eros del Grupo libertario Sendero Negredo que han potenciado actos para defender Villalar durante los meses pasados: “Ha sido un enorme placer confrontar nuestro mundo vivo con las ansias econ贸micas de la derechas extremas. Y ha sido un placer porque hemos estado acompa帽adxs por cientos de personas que defienden la 茅tica y los valores frente al odio. Si nos quieren borrar de la historia les va quedando claro que lo 煤nico que van a conseguir en su intento es hacernos m谩s fuertes y afianzar nuestras convicciones sociales en la solidaridad y el altruismo”.





