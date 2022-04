–

De parte de Valladolor April 25, 2022 165 puntos de vista

M谩s de uno, el otro d铆a en Villalar, se dec铆a : “Ni

el vicepresidente de Castilla y Le贸n, J. Garc铆a-Gallardo, ni el presidente de las

Cortes, C. Poll谩n, socios ultraderechistas de Ma帽ueco, estuvieron en la

celebraci贸n del D铆a de Castilla y Le贸n en Villalar, siendo la instituci贸n del

Parlamento regional la organizadora”. Pero no solo es esto: incluso algunos que fueron parece que no quer铆an estar: el se帽or presidente de la Junta de Castilla y Le贸n aparec铆a por all铆 antes de las 10 de la ma帽ana, cuando todav铆a no hab铆a casi nadie en el pueblo y pod铆a hacerse las fotos sin ser pitado ni cosas por el estilo, y sali贸 pitando antes de que le pudi茅ramos ni ver por la campa. De hecho, por no ir casi no fueron ni los de la propia Fundaci贸n Villalar… o esto es lo que nos hacen creer.

Porque los que hemos ido a帽o tras a帽o a Villalar, sabemos por qu茅 no les gusta esta fiesta a todos esos personajes… y sabemos por qu茅 la prensa nacional y de masas prefiere no informar de la realidad de lo que ocurre en Villalar, dejando relegada la noticia de la fiesta en la campa siempre al final y al m铆nimo tras los libros (la venta de libros), las rosas, los san jordis y san jorges varios… lleg谩ndose incluso a la estupidez de decir que los “castellanos” celebran el d铆a de “su patr贸n”. Todo con tal de que nadie hable de la realidad, ni de lo que supuso verdaderamente la derrota de los comuneros ni de los que hoy por hoy mantienen viva la llama y las luchas del com煤n.

Porque como siempre, las calles de

Villalar y la campa han vuelto a ser escenario de la actividad de los colectivos que luchan en esta tierra: los Bomberos Forestales (BRIF en Lucha), la lucha por la atenci贸n educativa en el medio rural (el caso de Fabio de Tordesillas), los colectivos obreros y solidarios, los colectivos de pensionistas o contra la

despoblaci贸n… As铆, algunos j贸venes de

la comunidad le铆an un manifiesto en el que reclamaron que se pongan en marcha pol铆ticas activas que

impidan que la Comunidad 芦siga vaci谩ndose禄 y se convierta en el

芦geri谩trico al aire libre m谩s grande del mundo禄. De esta forma,

reclamaron medidas que permitan a sus ciudadanos quedarse en su tierra.

El acto institucional en el escenario principal comenz贸 con la actuaci贸n de la artista Emma Lucena, que acompa帽ada por unas casta帽uelas,

realiz贸 un baile folcl贸rico encima del escenario de la Casa de Cultura

de Villalar de los Comuneros, y concluy贸 con otra actuaci贸n, en este

caso de Cris Zagaleja, que acompa帽ada por otros diez panderetistas cant贸

canciones tradicionales castellanas. Al mismo tiempo, en los diferentes

escenarios de la fiesta se fueron sucediendo las diversas actuaciones

previstas, as铆 como las diferentes ofrendas florales ante el monolito

que recuerda a los comuneros ejecutados, Bravo, Padilla y Maldonado.

Otra carpa acogi贸 una cita de reciente creaci贸n, uno de los principales aciertos

de los 煤ltimos a帽os: la 鈥 Biblioteca comunera 鈥 donde se presentaron

novedades bibliogr谩ficas sobre los Comuneros de Castilla y personajes

hist贸ricos de la 茅poca, y otros libros de autores castellanos de ahora. All铆 pudimos ver a Rub茅n Ruiz con su proyecto Raigambre de poes铆a solidaria, a Jaime Gonz谩lez Ferrero y Mar铆a Teresa 脕lvarez que

presentaron en persona sus 煤ltimas publicaciones, el primero sobre la

importancia de la Ley Perpetua y la segunda sobre la vida de Juana I de Castilla; o la editorial P谩ramo que present贸 algunas novedades como Los comuneros de Ventura Garc铆a Escobar y 1000 a帽os de vida y muerte en San Pelayo.

ES CLARO, para nosotros y los nuestros, que el tiempo fue el peor que

hemos visto en todo este siglo por lo menos (y algunos se iban mucho

m谩s all谩) y que fue verdadero protagonista de la jornada: un

fr铆o intenso con lluvia y viento que nos recuerda de nuevo el D脥A DE LA DERROTA

de hace ya 501 a帽os, cuando los comuneros fueron derrotados por los

imperiales tras una larga huida por la tierra y el barro entre la lluvia y

el viento. Porque esto es as铆, se帽ores periodistas “nacionales”: los CASTELLANOS NO TENEMOS PATR脫N, CELEBRAMOS LA DERROTA A MANOS DE LOS PODEROSOS de entonces. Y as铆 seguimos: de derrota tras derrota, hasta la victoria final…

Lo mejor, como siempre, el compa帽erismo, la amistad, la camarader铆a… estar con la “familia”, con los COMPA脩EROS Y COMPA脩ERAS de las diversas organizaciones que luchan en esta tierra y curran para que salgan adelante todas las actividades, charlas y conciertos: empezando, por los conciertos de grupos como REAS, Brea Bastard, Agresiva, etc., y siguiendo por los mitines, los actos pol铆ticos varios como la charla sobre el conflicto de Ukrania en la carpa de RESACA CASTELLANA, una charla m谩s necesaria que nunca en un d铆a como este… un d铆a que, m谩s all谩 del folclore que a cada uno y cada una le guste, debe ser el d铆a del INTERNACIONALISMO proletario y de la lucha por el com煤n.

“loca estuviera la reina… para seguir a su pueblo” (L.L. 脕lvarez)