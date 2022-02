–

De parte de Lobo Suelto February 8, 2022 3 puntos de vista

Entendida de modo realista, la pol铆tica es lucha por el poder, y la cr铆tica revisi贸n de los supuestos de todo fen贸meno, incluidos los propios modos de pensar. De modo que la pol铆tica deviene cr铆tica cuando entre sus operaciones se ocupa de cuestionar los modos de comprender la historia y leer las coyunturas, y la critica se revela pol铆tica cuando asume o deja ver el punto de afirmaci贸n sobre el que se constituye y trabaja. No hay, por tanto, una relaci贸n estable ni muchos menos definitiva entre ambas actividades (o practicas, o formas de conocimiento). Cada tanto sale en la conversaci贸n entre amigxs (me pas贸 anoche), el recuerdo de este cruce entre Cristina Fernandez de Kirchner y David Vi帽as, ocurrido en un programa de televisi贸n animado por Horacio Emb贸n, en el a帽o 2000. (no logro encontrar el programa entero). De tan n铆tidas las posiciones, la escena corre el riesgo de volverse demasiado dicot贸mica, cuando las relaciones entre los t茅rminos no necesariamente lo son. El propio Vi帽as, formando parte de la revista Contorno (ver en particular el n煤mero 7/8), polemizaba con la revista Sur (que en su n煤mero 237, de noviembre-diciembre del 55, festejaba el golpe a Per贸n) ingresando en un proceso de revisi贸n del peronismo y de las propias maneras de ser de izquierda, que tuvo una enorme productividad (alcanza con nombrar a Ricardo Piglia y a Le贸n Rozitchner para dar una idea). 驴C贸mo se piensa (y se discute) hoy al peronismo? Quiero decir: 驴qu茅 tipo de cr铆tica (de los propios modos de pensar) y de pol铆tica (aquello que estamos dispuestos a afirmar en t茅rminos de posiciones en la coyuntura efectiva) se ponen en juego para pensar el peronismo?

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado