–

De parte de A Las Barricadas July 16, 2021 82 puntos de vista

El siguiente es un texto colectivo firmado por lxs compa帽erxs quebequenses de Dispositions y publicado el 28 de enero de 2020 en el sitio web de Contrepoints, plataforma que se propone 芦poner en contacto a los grupos de Montreal o Quebec con los de otras ciudades o regiones禄. En el siguiente enlace pueden encontrar otra traducci贸n en formato zine.

I.

La eco-ansiedad ser铆a el mal de nuestra generaci贸n. Cuando el flujo catastr贸fico de informaci贸n sobre el cambio clim谩tico se opone a la impresi贸n de que este mundo es imposible de cambiar, nos caemos en pedazos. Nos obsesionamos con cualquier cosa que est茅 lo suficientemente cerca de nosotros para controlarla: cero residuos, veganismo, transporte p煤blico para los pobres, coches el茅ctricos para los ricos, calles verdes para los buenos ciudadanos, marchas por el clima, porque necesitamos actuar juntos, como sociedad.

Estamos asistiendo a una desviaci贸n importante. Nuestra preocupaci贸n por el mundo se ha transformado en patolog铆a y nuestro deseo de cambiarlo en propuestas impotentes. La fuerza de las escapatorias que se nos proponen proviene del hecho de sabernos vinculadxs con el resto de lo vivo. Nos habita la preocupaci贸n por no destruir lo sagrado, el deseo de vivir en otro lugar que no sea en medio de un mar de cemento, comiendo verduras transg茅nicas y carne de mataderos industriales. Desv铆an la autenticidad de nuestra sensibilidad, el sentimiento que nos atraviesa dici茅ndonos que actuemos, que encontremos formas de vivir que no destruyan lo que vive, sino que generen m谩s vida.

La cr铆tica muy de moda en la izquierda, de que las acciones individuales son in煤tiles y nuestra 煤nica ventaja reside en la acci贸n gubernamental, no tiene m谩s inter茅s para nosotrxs que el impulso de culpa y sacrificio t铆pico de los grupos activistas.

La hip贸tesis que queremos profundizar para llevarla a sus conclusiones pol铆ticas se sit煤a en la invenci贸n de formas de vivir en y en contra de esta 茅poca catastr贸fica. Dado que a煤n no se han aclarado las formas de hacerlo, intentamos aqu铆 empezar a despejar el terreno.

Aunque es de agradecer que cientos de miles de personas sientan el deseo de actuar, de comprometerse a cambiar sus vidas, de asumir riesgos y de salir de su zona de confort, esta energ铆a se ha desviado hasta ahora. Es importante saber que el devenir-cemento del mundo y la destrucci贸n de los seres vivos, as铆 como nuestra incapacidad para producir alimentos para nosotrxs mismxs, no son accidentes del destino, sino proyectos pol铆ticos de despojo para el enriquecimiento. Detenerlos no ser谩 f谩cil. Hasta ahora nada ha cambiado porque nuestra fuerza ha sido capturada por todo tipo de soluciones que son tan pat茅ticamente impotentes como irresponsables.

Frente a la 芦crisis禄, se suelen hacer dos propuestas. Por un lado, un ecologismo activista de reivindicaciones, en el que instamos a nuestros gobiernos a que act煤en para salvar la situaci贸n, y por el otro, un ecologismo individual en el que cambiamos nuestras pr谩cticas de consumo a trav茅s de elecciones cotidianas.

Es en la debilidad efectiva que coinciden estos ecologismos. En primer lugar, el principal reto no puede ser el de ser escuchado, el de ser percibido por la opini贸n p煤blica: todo el mundo es consciente del desastre. Los medios de comunicaci贸n, los ingenieros, los pol铆ticos y los empresarios son conscientes de la magnitud del problema y todos pretenden aprovecharlo. Adem谩s, una pr谩ctica pol铆tica ecologista no puede conformarse con querer 芦prevenir禄 el cambio clim谩tico.

El clima ya est谩 cambiando, como atestiguan cada verano y cada deshielo, cada hurac谩n y cada incendio forestal. En cualquiera de las dos posturas, nuestra capacidad de actuaci贸n es tan limitada que nuestras acciones pr谩cticamente no tienen ning煤n impacto en la magnitud de la cat谩strofe.

El cambio clim谩tico es un bucle de retroalimentaci贸n a largo plazo. Incluso si hoy en d铆a dej谩ramos de producir gases de efecto invernadero, experimentar铆amos d茅cadas de violentos cambios clim谩ticos. La cuesti贸n no es tanto c贸mo prevenirlos sino c贸mo habitarlos. El cambio clim谩tico facilita dos opciones para la econom铆a y el gobierno: o bien socava su legitimidad, o bien refuerza su control sobre nuestras vidas. Permanecemos en una etapa de indeterminaci贸n.

Creemos que la lucha ecologista debe librarse en dos frentes, inseparables el uno del otro. Debe perjudicar el curso de la normalidad econ贸mica: la de la explotaci贸n y la destrucci贸n de los seres vivos. Hacer da帽o, y a trav茅s de estos da帽os 鈥攂loqueos y ocupaciones, huelgas y sabotajes鈥 elaborar otras formas de vivir. Apegarnos a los lugares, inventar otras formas de ser, nuevas sensibilidades, nuevas formas de relacionarnos con nosotrxs mismos y con los dem谩s, que nos sostienen y en las cuales nos sostenemos. Por encima de todo, aprender a defenderlas, y desde esta nueva posici贸n, inevitablemente hacer da帽o. Aprender a organizarnos a partir de nuestras necesidades y luego, poco a poco, tratar de responder a las cuestiones colectivas planteadas por la conjunci贸n de la vida y la lucha, alej谩ndose gradualmente de la separaci贸n funcional caracter铆stica de la militancia cl谩sica.

Las posiciones ecologistas habituales sugieren que el esfuerzo militante se sit煤a en el plano de los valores, de la direcci贸n de la acci贸n. Sin embargo, 驴la lucha ecol贸gica no consiste tambi茅n y sobre todo en un trabajo de restauraci贸n de nuestra presencia en el mundo: y por tanto, de nuestra capacidad de actuar en y sobre la situaci贸n, de nuestra potencia? Aunque esta comprensi贸n falta con demasiada frecuencia en el ecologismo cl谩sico, nos parece que el eje de la lucha ecologista se encuentra precisamente ah铆.

Aqu铆 imaginamos el gesto como un vector: la 茅tica es su orientaci贸n mientras que la potencia es su grandeza. La 茅poca nos impone la orientaci贸n, pero, s贸lo volviendo a poner lo que llamamos potencia en el centro de las discusiones, la ecolog铆a puede volverse propiamente pol铆tica.

Una orientaci贸n sin grandeza, una 茅tica sin potencia, sigue siendo una moral. No se ocupa de lo que significa alcanzar el buen vivir, no intenta actuar sobre el mundo. S贸lo le interesa designar lo que hace y lo que le rodea como bueno o malo. Entendida as铆, una l贸gica moralista no se traduce en la b煤squeda y experimentaci贸n de otras formas de vivir y luchar, sino s贸lo en afectos y juicios que consuelan (芦隆estoy haciendo mi parte!禄) o que culpabilizan (芦somos monstruos鈥β). Es la diferencia entre juzgar que tener una camioneta supone un gesto b谩rbaro de contaminaci贸n y saber que es una manera de construir la infraestructura que nos permite vivir de otra manera. Para que nosotros tambi茅n podamos utilizar las carreteras que sirven al proceso de extracci贸n de recursos, para bloquear la econom铆a en la tierra robada que habitamos.

Tambi茅n es la diferencia entre sentir una sensaci贸n de p谩nico y urgencia combinada con una sensaci贸n de impotencia, y saber que los elementos que conforman la vida m谩gica ya est谩n ah铆 esper谩ndonos, sabiendo que estamos actuando a largo plazo.

驴A qu茅 llamamos 芦fin del mundo禄? 驴Es el fin del mundo industrial 芦el fin del mundo禄 (como afirma la colapsolog铆a), o lo que llamamos imperio moderno/colonial es en s铆 mismo la puesta en pr谩ctica del 芦fin de los mundos禄, la creaci贸n de un no-mundo sin experiencia, completamente liso? En lugar de pedir, movilizando los afectos nihilistas, 芦otro fin del mundo禄, pensamos en el apocalipsis como un proceso en marcha desde el inicio de la colonizaci贸n de las Am茅ricas y pretendemos poner fin a la idea de fin del mundo. Imaginemos lo que podr铆a contener el fin del fin del mundo. En definitiva, la reparaci贸n de este mundo hecho de m煤ltiples mundos.

Ya en la d茅cada de 1960, los estudios sobre las impresiones del 芦fin del mundo禄 distinguieron entre los apocalipsis sin eschaton y los apocalipsis escatol贸gicos. Las concepciones del fin del mundo m谩s extendidas cultural e hist贸ricamente son las que suponen un apocalipsis escatol贸gico: perciben el fin del mundo como el anuncio de una regeneraci贸n de la existencia 鈥攎ilenarismo, profec铆as descoloniales, mesianismo judeocristiano鈥. Son fines del mundo que, en cierto modo, est谩n llegando a su fin. El tono apocal铆ptico caracter铆stico de la modernidad occidental 鈥攖ematizado como nauseabundo, absurdo鈥, del que la eco-ansiedad es una nueva manifestaci贸n, produce t铆picamente la impresi贸n de un fin del mundo que nunca finaliza, salvo con la extinci贸n de la especie, que no puede tomarse propiamente como un fin.

II.

Para superar el encuadramiento de la actualidad como una crisis inminente y permanente es necesario construir, contra los ambientalismos impotentes, una ecolog铆a pol铆tica que sea capaz de asumir el reto al que nos enfrentamos. Desentra帽ar la trama b谩sica en la que se desenvuelven las propuestas ciudadanas y estatales de quienes quieren 芦salvar el medio ambiente禄 y de quienes pretenden controlar los recursos para gestionarlos mejor, es decir, para administrar la cat谩strofe.

驴De qu茅 otra manera se quiere hablar de 芦naturaleza禄 a los sujetos metropolitanos, para quienes los 煤nicos seres vivos no humanos que perciben son elementos del paisaje, animales domesticados que los esperan todo el d铆a o par谩sitos que temen? Se enteran por las redes sociales de que deben abandonar los popotes para salvar a las tortugas.

En la actualidad, la atm贸sfera general se relaciona con lo que llamamos una ecolog铆a de la ausencia. Desde esta perspectiva, tendr铆amos que defender 芦La Naturaleza禄: un objeto situado a distancia, formado por especies y h谩bitats distantes y alejados de nosotrxs, de nuestras realidades. El problema aqu铆 es estad铆stico, se nos arrojan cifras, porcentajes de gases de efecto invernadero, un cierto n煤mero de grados m谩s, un cierto n煤mero de especies que desaparecer谩n. Lo que se pone sobre la mesa es una representaci贸n abstracta, una imagen de la Naturaleza, que se nos dice que se va a desfigurar, que todo esto es muy triste y, adem谩s, que este horror es culpa nuestra. Esta cat谩strofe ecol贸gica no est谩 territorializada: se aplica en todas partes y entonces 芦cada unx debe poner su granito de arena para cambiar las cosas禄. Al se帽alar con el dedo a todo el mundo, lxs culpables se diluyen y desaparecen entre la multitud.

El propio uso del t茅rmino 芦medio ambiente禄 hace referencia a la separaci贸n entre la humanidad y el resto de los seres. Se refiere a lo que rodea al 芦Hombre禄, lo que lo distingue de los dem谩s. Esta concepci贸n del mundo, lejos de ser universal, se inscribe en la separaci贸n caracter铆stica de la modernidad colonial por la que lo humano es arrancado de todo lo vivo y lo no-vivo. Si el ecologismo es el producto de esta separaci贸n, es porque, una vez aislado, el individuo tiene 芦la posibilidad de elegir禄, puede desprenderse de toda responsabilidad sobre lo que le permite vivir, olvidando el car谩cter fundamentalmente relacional de toda forma de existencia. O puede decidir considerar el medio ambiente como un objeto que hay que proteger, que hay que salvar, y creer as铆 que est谩 creando un v铆nculo entre 茅l y el 芦medio ambiente禄 mediante el artificio de su voluntad. En ambos casos, lo humano queda de un lado y la 芦naturaleza禄 del otro: o la explotamos o la defendemos. Pero en ninguno de los dos casos la encarnamos, la habitamos o nos encontramos en ella. Tanto si lo explotamos como si lo protegemos, el medio ambiente permanece igual de arrancado de nosotros.

Es en esta trama de fondo que han surgido dos ambientalismos: el individual y el gubernamental. Dos melod铆as distintas, pero que est谩n en perfecta armon铆a. El primero es el de las duchas de 5 minutos, los calculadores de carbono, los blogs de residuos cero. Es el que compra tofu org谩nico que deforesta la Amazon铆a en vez de tofu que deforesta la Amazon铆a, pero no es org谩nico. De este ecologismo individual, no surge ning煤n horizonte pol铆tico. S贸lo queda el consumidor, aislado e indefenso, con su poder adquisitivo como 煤nica arma contra el ecocidio.

El segundo es el de la buena gesti贸n de la cat谩strofe, del Estado como actor heroico que viene a salvar a la humanidad, a los osos polares-caribu茅s-belugas, y que corrige una econom铆a desajustada con la ayuda de los impuestos sobre el carbono y la prohibici贸n progresiva de veh铆culos contaminantes. El Estado, como aparato de captura del afecto ecologista, es capaz de hacer pasar cualquier pol铆tica como una medida que, en 煤ltima instancia, promover谩 la transici贸n verde. Y como la Econom铆a har谩 posible la transici贸n, cualquier medida que promueva la salud de la Econom铆a promover谩 la transici贸n. Como la construcci贸n de un oleoducto para financiar la energ铆a verde, o la construcci贸n de un puente para reducir el tr谩fico.

Si la primera reconoce la importancia de las orientaciones pol铆ticas de la econom铆a, ignora la importancia de la econom铆a en el aparato gubernamental. Si la segunda ve la posibilidad de cambios concretos en la vida cotidiana, tiene un alcance limitado al tama帽o de su poder adquisitivo. Estructurar la oferta (prohibir, regular, gravar) o actuar sobre la demanda (boicotear): la l贸gica de la ecolog铆a sigue, por el momento, muy atrapada en las consideraciones econ贸micas.

Es habitual criticar cada una estas perspectivas por no centrarse en el nivel de an谩lisis adecuado: para unos es necesario centrarse en los problemas macrosc贸picos, para otros es necesario concentrarse con cambios a peque帽a escala para producir cambios a gran escala. El problema no es el nivel de an谩lisis, sino el hecho de que, sea cual sea el nivel, siempre es en el plano de la econom铆a donde se desarrolla el pensamiento. El sello del liberalismo, el pensamiento por excelencia de la Econom铆a, es hacer de la competencia la 煤nica forma de relaci贸n antag贸nica.

Para desarrollar un pensamiento verdaderamente pol铆tico de la ecolog铆a, la noci贸n de conflicto debe volver al centro de nuestras preocupaciones. Debe ser recuperada del 谩mbito econ贸mico, para inscribirse no s贸lo en 芦la pol铆tica禄, sino en la vida misma, entendida como fen贸meno pol铆tico. Porque no se trata de convencer o de 芦vender(se) mejor禄, no se trata de ganar el debate o la competici贸n. Se trata de defender las formas de existencia contra lo que niega sus posibilidades. Se trata de luchar y derrotar al enemigo (que adopta muchas formas, tanto dentro como fuera de nosotros).

La verdad es que la econom铆a es secretamente pol铆tica: la guerra de aniquilaci贸n que se libra contra las formas de vida que le son antag贸nicas no se libra abiertamente, sino insidiosamente. Los estudiosos del colonialismo de asentamiento demuestran de forma clara y precisa que las econom铆as quebequense y canadiense aplican la l贸gica pol铆tica de eliminar a las comunidades ind铆genas, ya sea mediante la integraci贸n en el cuerpo social mayoritario (ciudadan铆a, municipalizaci贸n de las reservas) o mediante formas de muerte f铆sica. El hecho de que 茅sta sea la forma m谩s intensa de la hostilidad de la econom铆a hacia todo lo que es externo a ella no debe limitarnos a la hora de comprender su extensi贸n real. Una cosa es revelar el car谩cter pol铆tico, es decir, conflictivo 鈥攊ncluso b茅lico鈥 de la Econom铆a; otra es actuar en consecuencia.

Estas ecolog铆as de la ausencia son producto del espect谩culo y s贸lo se refieren a la representaci贸n de la 芦naturaleza禄 que vemos en la televisi贸n, en Internet. Se alimentan de nuestra falta de poder sobre nuestras vidas, de nuestra falta de conexi贸n con lo que nos alimenta y lo que producimos, de nuestra amputaci贸n de un mundo, del dolor de ser arrancadxs. Se inscriben en el desierto que es la econom铆a, hacen de nuestra atomizaci贸n una condici贸n de posibilidad. En este contexto, la defensa de una posici贸n 芦ecol贸gica禄 no implica una territorialidad real, una presencia, una vinculaci贸n con un mundo poblado de relaciones, en definitiva, una posibilidad de conflictividad concreta. Por eso estos ecologismos, tanto estatales como ciudadanos, no consiguen designar m谩s que a nosotrxs mismxs como el problema. A este respecto, algunxs amigxs escribieron recientemente: 芦Es una lucha sin conflicto, sin antagonismo (de hecho, no es una lucha). Estos ciudadanos se creen todos de acuerdo y todos culpables (de hecho, es lo proprio de la ciudadan铆a)禄.

De esta concepci贸n del mundo 鈥攕in m谩s culpables que nosotrxs mismxs鈥 s贸lo puede surgir una pol铆tica de sacrificio. Una pol铆tica de arrepentimiento, de desolaci贸n. Dejar de volar mientras que los ricos viajan a diario en jets privados, reducir la calefacci贸n de nuestros pisos y casas con corrientes de aire en invierno, negarnos a aceptar un folleto de papel en una manifestaci贸n mientras los grandes peri贸dicos capitalistas imprimen millones de p谩ginas diarias dedicadas 煤nicamente a la publicidad. O bien, en plan activista, encadenarse a un poste hasta ser arrestadx, tortur谩ndose en la plaza p煤blica e intentando escandalizar a los medios de comunicaci贸n y a los pol铆ticos, que olvidan tan r谩pido como gui帽an el ojo.

De ser v铆ctimas del cambio clim谩tico, pasamos r谩pidamente a designarnos como culpables. Si el pecado original que nos precede es el de haber manchado la 芦Naturaleza禄, tambi茅n fuimos tra铆dxs al mundo como pecadorxs que repiten actos prohibidos. Las nuevas formas de sacrificio presentes en el activismo medioambiental, aunque puedan dar la sensaci贸n de expiar los pecados cometidos, no conseguir谩n un mundo mejor.

Esta l贸gica pol铆tica tambi茅n forma parte de la l贸gica de la reivindicaci贸n, la de lxs despojadxs que mendigan, que solicitan, que esperan mientras sue帽an. Quienes reclaman saben que ya han soltado el control que ten铆an sobre la situaci贸n, o que se los han arrebatado de las manos. En definitiva, saben que han sido despojadxs de la posibilidad de actuar. La diferencia entre una petici贸n que pide a los gobiernos que hagan algo y una acci贸n de encadenamiento frente al parlamento es de grado, ya que ambas se unen bajo la 茅gida de la debilidad.

Toda potencia es inseparable de un poder de ser afectado. Encontramos potencialidades en nuestra sensibilidad compartida: ese sentido de urgencia que nos empuja a buscar nuevas formas de vivir, a querer cambiar este mundo, ese sentimiento de ser parte de 茅l que nos empuja a actuar, a arriesgarlo todo. 驴C贸mo podemos desengancharlas? Las v铆as sugeridas por el orden existente 鈥攍l谩mese como se quiera, Imperio, capitalismo, modernidad colonial, patriarcado blanco, mundo cosm贸fago鈥 se nos presentan como una captura de aquellos afectos que pueden facilitar el buen vivir.

Ni culpables ni v铆ctimas: habitamos el cambio clim谩tico. Vemos que este momento de desilusi贸n con la direcci贸n tomada durante siglos es tambi茅n uno de potencialidades infinitas. Cada una posee una peque帽a posibilidad de frenar el curso de la cat谩strofe. Organizando el pesimismo, que es el afecto fundamental de la 茅poca, y d谩ndole una consistencia creativa, podemos esperar que surjan otros mundos. Es importante, en primer lugar, marcar una ruptura con 茅ste. No hemos elegido ser arrojadxs a un mundo que parece condenado a su propia destrucci贸n, pero podemos elegir continuar o acabar con 茅l.

Hacerse responsables de esta situaci贸n, y dentro de ella, parece ser la 煤nica opci贸n. En la llamada 芦Am茅rica del Norte禄, las pensadoras ind铆genas del resurgimiento escriben sobre el tema de la responsabilidad. Para ellas y para nosotrxs, la responsabilidad se impone como la posibilidad misma de la vida, lo que se entiende como la exigencia del buen vivir. La responsabilidad supone vivir de forma que se promueva el renacimiento, la renovaci贸n, la reciprocidad y el respeto. Esta responsabilidad es intr铆nseca a las relaciones que nos unen a otros seres humanos y al resto del mundo, y la interdependencia est谩 en el centro de su concepci贸n de todas las vidas. En este sentido, se distingue de la responsabilidad por culpa o verg眉enza, ya que no est谩 designada por una autoridad legal o moral, sino que surge de la exigencia de que nuestras vidas est茅n entrelazadas con las de los dem谩s, con el mundo del que formamos parte y con el resto del universo.

Salir de las garras de la culpa (vivir en un mundo que devora a lxs dem谩s) es necesario para responder a la situaci贸n clim谩tica, que no se despliega como un mandato moral, sino que tiene que ver con la forma de ser. Para existir en acto, para vivir una vida que regenere a otrxs, que genere m谩s, una vida que nos sostenga, no podemos seguir permitiendo que nuestras sensibilidades y las posibilidades que contienen sean capturadas por los dispositivos del poder. Nuestros medios de acci贸n deben prescindir de las instituciones y nuestra fuerza debe medirse por nuestra capacidad de cuidarnos lxs unxs a lxs otrxs, de cuidar nuestro mundo y de nacer con 茅l.

Es cuando las comunidades afirman que ellas mismas son parte de este territorio, de este bosque, de este r铆o, de esta parte del barrio, y que est谩n dispuestas a luchar, cuando la posibilidad pol铆tica de la ecolog铆a se hace evidente. Para que la ecolog铆a sea verdaderamente pol铆tica es necesario plantear la siguiente pregunta: 驴qu茅 hace posible que tal o cual entorno viva una vida buena, aumente su felicidad? Y, por el contrario, 驴qu茅 es lo que lo amenaza, lo que le hace la vida dif铆cil? El conflicto, que est谩 presente en cualquier configuraci贸n pol铆tica, surge esencialmente de la respuesta a estas preguntas. Sin una distinci贸n entre enemigos y amigos de la vida que habita un territorio, sin la consideraci贸n del poder necesario para la victoria en un conflicto, la ecolog铆a est谩 condenada a seguir siendo una cuesti贸n de principios.

Si desde hace tiempo parece que las infraestructuras, la lucha pol铆tica, la organizaci贸n y la ampliaci贸n son las que requieren mayores esfuerzos, quiz谩 sea de la otra dimensi贸n, la de una presencia plena, de la que estamos m谩s alejadxs. Nuestras relaciones, nuestros pisos colectivos y nuestras reuniones pol铆ticas, las hemos habitado como fantasmas, como presencias embrujadas por nuestras obligaciones, por nuestras tareas, por pantallas-dispositivos de captura de la atenci贸n.

Un antrop贸logo italiano escribi贸 que el punto de partida de todo pensamiento y pr谩ctica de la magia es esa comprensi贸n de la presencia en el mundo no como un dato estable, sino como un hilo fr谩gil que puede romperse o restaurarse mediante objetos, hechizos y conjuros. Aunque la magia parec铆a estar completamente alejada del mundo, los dispositivos de hechizo est谩n a nuestro alrededor, en los bolsillos de cada persona.

El uso activista del miedo al tel茅fono como dispositivo de vigilancia s贸lo capta una peque帽a dimensi贸n de lo que hace que estos objetos sean peligrosos. Las m谩quinas nos ofrecen una realidad intensificada, proximidades e intimidades destiladas, palpables a la velocidad de lo inmediato. Si estos extractos de la vida, traducidos por pantallas de luz, parecen no pedirnos nada, 驴c贸mo es que nuestras m谩quinas est谩n extra帽amente vivas y nosotrxs somos espantosamente inertes ante lo que nos rodea.

Nuestro pensamiento sobre el buen vivir debe enfrentarse a los mecanismos (de los objetos, pero sobre todo de los usos de estos objetos) que nos impiden una presencia m谩s plena en el mundo. Cultivar una mayor atenci贸n a lo que nos conecta, a esas cosas, entidades, h谩bitos y relaciones que mantienen unido este mundo que habitamos y que sabemos que es fr谩gil, sin el cual todxs podr铆amos sencillamente perdernos, es lo que una reflexi贸n sobre la magia puede permitirnos en relaci贸n con la ecolog铆a.

III.

La ecolog铆a no es un partido, sino un paradigma. Nos permite plantear los entornos de la vida en su interdependencia, en su relaci贸n rec铆proca. La ecolog铆a como tal no implica necesariamente que haya que bloquear las infraestructuras del mundo capitalista, ni impedir la explotaci贸n del petr贸leo o la destrucci贸n de territorios por proyectos mineros. No dice que debamos reaprender a ser inseparables del mundo, a volver a poner la atenci贸n y la sensibilidad en el centro de nuestras formas de ser. No plantea necesariamente los ecosistemas como lugares de conflicto, como espacios en los que se crean distinciones entre amigos y enemigos, y si lo hace, a煤n puede utilizarse para apoyar la dominaci贸n. En el 谩mbito de la ecolog铆a, todav铆a es posible tomar partido por la econom铆a, es decir, por la red de h谩bitos, objetos y personas que permite sostener el Imperio. Independientemente de que esta vertiente se llame desarrollo sostenible, transici贸n energ茅tica, circuitos cortos o permacultura, no nos hacemos ilusiones sobre su apoyo al orden normal de las cosas. Evidentemente, no se trata de oponerse a la permacultura o a los circuitos cortos, sino de constatar que a menudo siguen siendo s贸lo alternativas dentro de la econom铆a. Como siempre, es hacia la cuesti贸n de los usos hacia donde debemos dirigirnos: hacer de ellos medios de lucha y no de estabilizaci贸n del capital.

La diferencia entre nosotrxs y lxs defensorxs de la econom铆a no es que nosotrxs seamos ecologistas y ellxs no. Si ellxs tambi茅n parten de la premisa de que algo en el mundo debe cambiar para permitirnos seguir viviendo, hay dos cosas que contrastan radicalmente con nosotros. Su 芦cambio禄 es sin贸nimo de innovaci贸n, la invenci贸n de nuevas t茅cnicas que minimizan o 芦compensan禄 nuestro impacto en los entornos de vida. Su diagn贸stico es estad铆stico; sus medios consisten sobre todo en la introducci贸n de nuevos m茅todos de gesti贸n. Su preocupaci贸n es permitir que la vida moderna siga adelante sin que se noten los cambios, sin que se sientan los efectos de la destrucci贸n. Quieren profundizar, reafirmar esta impresi贸n de ausencia total en el mundo. Que las cosas funcionen, que la econom铆a siga su curso, sin que nadie se vea directamente afectado, sin que nadie pueda opinar. Una transici贸n ecol贸gica que nadie notar铆a. En definitiva, como antes, pero en verde: aplastando fragmentos, aplanando mundos habitados por todo tipo de seres, para hacer una totalidad lisa (la sociedad) que se gobierna y administra, que se explota y rentabiliza. La ecolog铆a econ贸mica que apoyan es fundamentalmente una ecolog铆a de la ausencia. Para nosotrxs, en cambio, el cambio implica volver a involucrarnos en pr谩cticas a trav茅s de las cuales influimos los entornos que habitamos y que nos habitan, que vinculan nuestras vidas con el mundo. Para ello, reaprendemos formas de hacer que se resisten al distanciamiento que la modernidad ha intentado hacer entre las comunidades y sus h谩bitats, entre los cuerpos y las comunidades.

Sabemos que la vinculaci贸n de lo humano con el resto del mundo no es en s铆 misma lo que hace que la ecolog铆a sea perjudicial para la 茅poca. De hecho, el paso de una ontolog铆a 鈥攗na forma de ser鈥 que plantea la naturaleza por un lado y la cultura por otro, a una ontolog铆a relacional, en la que existen relaciones de dependencia, cooperaci贸n, depredaci贸n, etc. entre lo que constituye un entorno, est谩 tambi茅n en la historia reciente ligada en gran medida a la ciencia de los sistemas, en la que la ecolog铆a se ha desarrollado como una herramienta para la gesti贸n gubernamental de los territorios: 驴c贸mo minimizar las consecuencias de la explotaci贸n del territorio y aumentar as铆 constantemente la extracci贸n de valor?

El v铆nculo de pertenencia y responsabilidad que une a las comunidades ind铆genas con sus territorios, haci茅ndolos parte integrante de su ser; el amor de lxs campesinxs por la vida que enreda y florece, y su desconfianza ante el acaparamiento de tierras por parte de la industria; el estallido insurreccional de los zapatistas contra el gobierno mexicano; la autonom铆a material y territorial de los kanien鈥檏eh谩:ka, estas existencias en acci贸n son todas l铆neas que nos atraviesan. Todas estas tradiciones que alimentan el imaginario de la ecolog铆a pol铆tica para nosotros se oponen a la visi贸n de que ser ecologista equivale a minimizar nuestra 芦huella ecol贸gica禄. Son ejemplos de la intensificaci贸n de la vida, son ecolog铆as de la presencia.

Si tenemos que elegir, preferimos la eventualidad de una crisis clim谩tica bien sentida, que desborde los dispositivos estatales e imponga una reconfiguraci贸n de la vida, la creaci贸n de v铆nculos, el cuestionamiento de nuestros modos de hacer, a la de una extinci贸n masiva tan bien gestionada que pase desapercibida. Si tenemos que elegir, preferimos la ruina de la metr贸poli global a la potencial resiliencia de su cambio verde.

No es por preocupaciones econ贸micas o morales por lo que los anishinaabe del parque de La V茅rendrye se est谩n organizando para conseguir una moratoria en la caza del alce. Mucho m谩s que un 芦recurso alimentario禄 independiente de las redes de distribuci贸n del mundo colonial, quienes cazan en estos territorios conocen a los alces como seres que habitan el bosque y con los que deben mantener relaciones 芦diplom谩ticas禄 para que vuelvan a帽o tras a帽o. El reto para ellxs es luchar por no perder la otra forma de conciencia, la otra perspectiva que existe sobre y en el bosque, 芦no encontrarse solxs禄, como dijo una amiga.

Defender los territorios significa necesariamente aprender a habitarlos y, a la inversa, habitarlos de verdad exige defenderlos. Los experimentos pol铆ticos a los que acudimos para encontrar otras formas de vivir nos exigen apegarnos a ellos. Y es que el buen vivir implica siempre una vida en un sentido m谩s amplio que uno mismo 鈥斅玪a vida禄鈥, una vida m煤ltiple. El buen vivir implica que todxs formamos parte de una vida com煤n. Lo que entendemos por una ecolog铆a pol铆tica del habitar es tambi茅n una lucha inseparable de la vida. Inseparable, en primer lugar, porque su 铆mpetu 鈥攍o que la empuja鈥 surge de la vida misma, que se defiende, que florece y cae en semillas. Inseparable, porque esta ecolog铆a pol铆tica no se piensa a s铆 misma sin el resto del mundo que habita. Sabe que est谩 vinculada a ella. La lucha y la vida no ser谩n cedidas a quienes la destruyen.

Por eso, la no-violencia esgrimida como principio absoluto por los grupos mainstream es tan irresponsable como inofensiva. En este mandato de desapego, las cuestiones t谩cticas y estrat茅gicas que deben ser relativas a cualquier contexto, a cualquier situaci贸n, son sustituidas por una cobarde autodonaci贸n.

Poner el nombre en manos de la polic铆a y el cuerpo entre los barrotes de una prisi贸n son dos formas bastante eficaces de impedir que uno pueda actuar. La l贸gica del sacrificio implica necesariamente una delegaci贸n de la responsabilidad, y no hacerse cargo de la situaci贸n como puede dar la impresi贸n. Una convocatoria para ser d茅biles, para poner el problema m谩s importante del siglo XXI en manos de los culpables. Para poder llamarse pac铆fico, es necesario poder desplegar una fuerza. Llamarse pac铆fico sin tener la capacidad de ser violento significa simplemente ser impotente.

Se帽alemos de paso la cortedad de miras que supone hacerse arrestar. Lxs militantes de las organizaciones ambientalistas se encuentran, despu茅s de su acci贸n, atrapadxs en laberintos judiciales que les impiden continuar con sus actividades. Quienes saben que la lucha tendr谩 que utilizar alg煤n d铆a medios m谩s radicales se condenan, por sus condiciones jur铆dicas, a ser espectadores. Delegaci贸n, una y otra vez. La voluntad de autosabotaje es quiz谩 el mayor punto en com煤n entre los grupos activistas y la civilizaci贸n occidental.

A la moral de sacrificio de la autodonaci贸n militante, oponemos la exigencia de formas de vida ext谩ticas. La ecolog铆a que se est谩 convirtiendo en el discurso de cada vez m谩s grupos ciudadanos e instituciones gubernamentales lleva los signos de las pol铆ticas de la debilidad que pretenden sabotear cualquier intento de organizaci贸n real, cualquier cosa que requiera el despliegue de una fuerza concreta. Hacer m谩s, tener un mayor impacto, cuidarse m谩s, sentir m谩s. Encontrar dinero, adquirir edificios y terrenos para uso com煤n y ver florecer la vida. Pensar estrat茅gicamente, darnos los medios para resonar. Combatir, golpear m谩s fuerte, usar las armas adecuadas. Robar para vivir y hacer bueno uso del tiempo libre. Viajar en coche, en avi贸n, reavivar las brasas de viejas amistades. Encontrar compa帽eros en los lugares m谩s inesperados, hacernos sensibles a la comunidad que circula, a la comuna que est谩 latente en cada lugar.

脡xtasis: beatitud provocada por una salida, un deslizamiento en relaci贸n a lo que nos han hecho como 芦yo禄, como 芦posici贸n social禄, como 芦identidad禄. Salida del mundo de la mercanc铆a. Lejos de toda concepci贸n liberal, una ruptura con la 芦sociedad禄, y por tanto necesariamente con el 芦individuo禄 que no es m谩s que la unidad m谩s peque帽a de la misma. Secesi贸n con la nada. Alegr铆a. Por una vida que se desborda y nos lleva con ella.

La comuna como l铆nea de fuga posibilita la elaboraci贸n de formas-de-vida ecol贸gicas y sensibles. La comuna es una fuerza de gravedad, un peso que atrae y acoge a quienes la buscan, y les permite aferrarse. Se materializa en aperturas, espacios para invitarse e invitar a otros, comidas y comedores compartidos. Son las ocasiones en las que nos reunimos, en las que nos ense帽amos lo que escribimos anoche, lo que nuestra t铆a nos ense帽贸 sobre los ciruelos, c贸mo afilar nuestros cuchillos de madera, c贸mo enlatar diez canastas de jitomate, c贸mo tejer las mantas para el invierno. Para elaborar formas consecuentes de autonom铆a material y pol铆tica, ahora debemos comunizar espacios, tierras y terrenos bald铆os, edificios, iglesias, casas y parques. Una posibilidad de hacer da帽o a este mundo reside en nuestra capacidad de hacer habitables estos espacios, de constituir la circulaci贸n de cuerpos, afectos e ideas entre estos puntos de malla en una potencia material aut贸noma. Una posibilidad capaz de suspender definitivamente la progresi贸n de la cat谩strofe.

Los esquemas cl谩sicos de la revoluci贸n quieren que la econom铆a pase de las manos de la burgues铆a a las del proletariado. La situaci贸n actual muestra que la propia Econom铆a est谩 en el centro del problema: su infraestructura masiva y mort铆fera, su l贸gica pacificadora y aplanadora, su fuerza de captura y despojo, su empobrecimiento de la experiencia. Que los seres puedan vivir y ser felices est谩 en el coraz贸n de nuestra idea de revoluci贸n: escapar de la econom铆a y el gobierno, forjar alianzas con las formas-de-vida en presencia, elaborar en ellas ecosistemas florecientes y contagiosos, lejos de las l贸gicas del progreso y la normalidad gubernamental.

Mientras que durante a帽os lxs militantes ecologistas se han esforzado por subrayar la incompatibilidad entre el capitalismo y el medio ambiente, ahora nos parece que la problem谩tica de la ecolog铆a puede ser manipulada y encajar perfectamente en el proyecto moderno colonial de ausencia en el mundo, de despojo generalizado. Con el pretexto de reducir la huella ecol贸gica, un mandato de desaparici贸n.

Las ecolog铆as de la ausencia nos hablan desde donde no estamos, nos impulsan a otro lugar, a ninguna parte. Nos consumen y nos proponen consumir de otra manera. Son cobardes o valientes, pero nunca se ponen en juego. Son testigos de la carnicer铆a del mundo y se alojan en ella. Lo contrario de las propuestas pol铆ticas de la ausencia son aquellas que se encarnan en lugares, que no son pura circulaci贸n de mercanc铆as o representaciones espectaculares, aquellas que no se conjugan en primera persona.

La cuesti贸n de la presencia que queremos situar en el centro de nuestra comprensi贸n de la ecolog铆a se refiere a la propia noci贸n de acci贸n pol铆tica. Entender la cat谩strofe medioambiental como un problema a resolver, tener como objetivo la superaci贸n del cambio clim谩tico, sigue siendo un olvido de s铆 que se proyecta sobre el mundo.

Lo que hay que restaurar no es el clima, sino nuestro apego al mundo. Lo que hace posible la cat谩strofe tanto como lo que nos deja indiferentes es nuestra desatenci贸n, nuestro desprendimiento del conjunto que constituimos y que nos constituye. Suspender esta suspensi贸n del mundo descansa en la atenci贸n al c贸mo, se encuentra en la manera y no en la finalidad, en el uso cotidiano, en la presencia inmediata a las intrincadas maneras en que se generan los mundos (y la alegr铆a de aprender a jugar en ellos francamente).

Una ecolog铆a de la presencia se despliega en un doble movimiento: el de una vinculaci贸n material y existencial con el mundo que habitamos. Posiciones y disposiciones. Hacerse presente es una pr谩ctica que consiste en romper con la ausencia del mundo mediante la elaboraci贸n de nuevas sensibilidades, pero tambi茅n de nuevas posiciones desde las que actuar, de nuevas consistencias. Hacerse perceptible y estar dispuestx a la percepci贸n. Afecto y potencia, orientaci贸n y grandeza. No se trata de 芦dos frentes禄 a dirigir, sino de la explicitaci贸n pr谩ctica del doble sentido de las palabras 芦presencia禄, 芦sensible禄.

La totalidad s贸lo puede ser gobernada, gestionada. Aferrarse a un fragmento real del mundo es mil veces mejor que agitarse en el vac铆o, esperando que el enemigo act煤e en contra de sus propios intereses. Esta vinculaci贸n, adem谩s de ser la condici贸n de posibilidad de cualquier pr谩ctica eficaz y responsable, tambi茅n aporta la alegr铆a de devolver su textura a la vida, de densificar nuestra presencia en el mundo.

cont谩ctenos en 10positions@riseup.net

Dispositions: un agenciamiento de personas, cosas. El esp铆ritu que se inclina. Vulnerabilidad, saber hacerse disponible. Una comunizaci贸n del uso, una preparaci贸n para el combate鈥 Y lo que sea que se interponga en nuestro camino, 隆hasta nunca!