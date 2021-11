Violencia armada, impunidad e intereses económicos: desplazados de Esquipulas Guayabal

Ciudad de M茅xico, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volc谩n Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, seg煤n informaci贸n recibida por este medio de comunicaci贸n.

Las mujeres, hombres, ni帽os y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores contin煤an en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacci贸n del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intenci贸n evidente de solucionar el problema.

El contexto en el que se da la agresi贸n revela una compleja trama de intereses petroleros, geot茅rmicos, tur铆sticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace a帽os viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 a帽os.

El desplazamiento forzado

Escucha c贸mo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min):

(Descarga aqu铆)

https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/11/testimonios_guayabal.mp3

Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompa帽ados por pobladores tsotsiles originarios de Rinc贸n Chaumula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.

La mayor铆a de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y ni帽os, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.

Un adolescente cuenta:

Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuch茅 disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mam谩 que est谩 llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Est谩n quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Hab铆a un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la l铆nea del volc谩n hab铆a otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Hab铆a un ni帽o y estaba muy triste porque pens贸 que iba a quedar ah铆 muerto.

Y otro adolescente:

Me encontr茅 a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mam谩 ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aqu铆 no vales, aqu铆 la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aqu铆 nadie nos saca.