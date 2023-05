–

El movimiento social para la recuperaci贸n de la memoria hist贸rica de las v铆ctimas del franquismo ha puesto en evidencia que muchas de las injusticias cometidas por la dictadura siguen presentes, casi medio siglo despu茅s. Desapariciones forzadas, fosas comunes, simbolog铆a franquista en espacios p煤blicos, etc茅tera, son muestras representativas de la vigencia del autoritarismo en nuestra sociedad. El franquismo fue un r茅gimen basado en y sostenido por la violencia, en todas sus manifestaciones. Entre ellas, la violencia comunicativa dirigida contra la memoria colectiva de las v铆ctimas contin煤a ejerci茅ndose hoy.

La violencia comunicativa es un tipo de violencia simb贸lica, con impacto sobre la integridad psicoemocional. Como ocurre con el resto de violencias, la comunicativa tambi茅n se usa para el establecimiento de dominio o control en las relaciones personales y sociales y, adem谩s, la violencia comunicativa se encuentra profundamente normalizada y extendida (en la educaci贸n, los medios de comunicaci贸n, las situaciones 芦cotidianas禄, etc.), lo que complica su identificaci贸n. Quiz谩s el mayor peligro de la violencia comunicativa es que legitima la agresi贸n como medio para obtener el poder y mantenerlo.

La dictadura franquista, al igual que otros reg铆menes tanto totalitarios como 芦democr谩ticos禄, se caracteriz贸 por un empleo consciente, intencionado y sistem谩tico de la violencia comunicativa desde el primer momento del golpe de Estado. Los discursos de Queipo de Llano en Radio Sevilla, en los que se incitaba al odio y a cometer delitos, incluyendo el asesinato, contra la poblaci贸n 芦enemiga禄 de la sublevaci贸n, son buen ejemplo de violencia comunicativa. La intenci贸n del golpe de Estado hacia sus v铆ctimas ten铆a una dimensi贸n f铆sica (el genocidio) y otra comunicativa (el memoricidio, el borrado de la historia de las v铆ctimas). As铆, la dictadura no solo pretend铆a el silencio, sino tambi茅n el exterminio de una parte de la memoria colectiva.

En esta tarea jugaron un papel fundamental los medios de comunicaci贸n social. El franquismo se apresur贸 a hacerse con el control de los canales oficiales de prensa y radio mediante la censura y, en ocasiones, el asalto y cierre de determinados medios. No obstante, otros medios de comunicaci贸n, debido a su afinidad con la sublevaci贸n militar y a que se convirtieron en portavoces del r茅gimen de forma voluntaria, continuaron su actividad 芦period铆stica禄. De hecho, algunos de los peri贸dicos andaluces que apoyaron la dictadura, como ABC de Sevilla o El Correo de Andaluc铆a, contin煤an public谩ndose. Adem谩s, el franquismo prohibi贸 subrepticiamente la libertad de expresi贸n a trav茅s de pol铆ticas p煤blicas (las leyes de prensa de 1938 y 1966) e instituciones del Estado (el Registro Oficial de Periodistas o la Escuela de Periodismo, por ejemplo).

Si bien la violencia comunicativa del franquismo fue m谩s expl铆cita durante el periodo de guerra civil, realmente se mantuvo como elemento vertebrador del r茅gimen a lo largo de toda la dictadura. La justificaci贸n de la violencia y la represi贸n, incluyendo sus niveles m谩s extremos, fue constante. De esta forma, algunas de las caracter铆sticas del discurso oficial franquista son:

路 La referencia b茅lica 鈥攐 el continuo recordatorio de los eventos traum谩ticos cometidos durante la guerra civil y el da帽o ocasionado a las v铆ctimas鈥, ya que incluso cuando se hablaba de 芦paz franquista禄, las v铆ctimas segu铆an siendo marginalizadas y representadas como la causa de la violencia.

路 El abuso de la religi贸n y las creencias espirituales de una poblaci贸n tradicionalmente cat贸lica con la connivencia de la Iglesia, que colabor贸 con la sublevaci贸n delatando a personas y manipulando a sus fieles, lo que el franquismo recompens贸 en forma de patrimonio, influencia pol铆tica y poder sobre la educaci贸n.

路 La exaltaci贸n del nacionalismo y la figura del l铆der, homogeneizando forzosamente a la diversa poblaci贸n espa帽ola e identific谩ndola con los valores representativos del franquismo, cuyo caudillo era una figura indispensable para el mantenimiento de la 芦seguridad禄, al punto de que se lleg贸 a idolatrar al dictador.

路 La manipulaci贸n hist贸rica, tomando s铆mbolos del pasado y recuperando episodios de la historia que eran considerados como referente del Estado, entre ellos el yugo y el haz de flechas del escudo franquista, provenientes de los Reyes Cat贸licos, o el lema 芦Una, grande y libre禄, que evoca al colonialismo en 脕frica y Am茅rica Latina.

路 La opresi贸n sobre las 芦minor铆as sociales禄 o el sometimiento de distintos colectivos (entre los que se incluyen las mujeres, las personas divergentes del heteropatriarcado, las personas racializadas, las personas parlantes de una lengua diversa al castellano, etc.) en privilegio de minoritarios grupos de hombres blancos, heterosexuales, adinerados y de ideolog铆a af铆n a la dictadura.

Cuando muri贸 Franco, se dio la oportunidad de romper con la violencia franquista, pero como el tiempo se ha encargado de demostrar, la dictadura era algo m谩s que la figura del dictador. Se trataba de todo un sistema social, pol铆tico, econ贸mico y cultural basado en el autoritarismo y sostenido mediante la violencia comunicativa. Adoptar un posicionamiento 芦rupturista禄 hubiera implicado, al menos, escuchar los relatos de las v铆ctimas; reconocer p煤blicamente su sufrimiento y tratar de 芦repararlo禄 en la medida de lo posible, lo cual requerir铆a condenar a lxs culpables y llegar a un compromiso social de no repetici贸n. Estas medidas p煤blicas y otras similares han sido promovidas por multitud de pa铆ses con pasados recientes traum谩ticos y violentos, como reflejan las comisiones de la verdad en 脕frica y Am茅rica Latina. En Espa帽a, en cambio, se opt贸 por adoptar el 芦pacto de silencio禄.

Todos los actores que contaban con poder de decisi贸n sobre las pol铆ticas p煤blicas del momento, incluyendo tradicionales opositores a la dictadura, aceptaron el pacto de silencio. B谩sicamente, el pacto de silencio permiti贸 la conservaci贸n de las estructuras jer谩rquicas del franquismo. As铆, los que hab铆an sido l铆deres de la dictadura (como Su谩rez o Fraga) pasaron a ser 芦padres禄 de la democracia. Las instituciones que hab铆an apoyado la represi贸n franquista (como la Iglesia o la patronal) mantuvieron los mismos privilegios. La palabra del dictador segu铆a siendo respetada tras su muerte, como representa la coronaci贸n de Juan Carlos de Borb贸n. De nuevo, los medios de comunicaci贸n oficiales actuaron como portavoces del discurso estatal y hegem贸nico, transmitiendo el miedo a una 芦nueva guerra civil禄 a la poblaci贸n. Por estas razones, la transici贸n espa帽ola no fue ning煤n paso 芦ejemplar禄 a la democracia, m谩s bien fue un paradigma de la teor铆a de Lampedusa: todo cambia para que todo siga igual. La transici贸n espa帽ola supuso la aceptaci贸n del legado franquista.

Quiz谩s, uno de los ejemplos m谩s claros de manipulaci贸n de la opini贸n p煤blica y, por tanto, de violencia comunicativa durante la transici贸n lo constituye la ley de amnist铆a de 1977. La amnist铆a de lxs presxs pol铆ticxs del franquismo era una de las reivindicaciones hist贸ricas del movimiento social opositor a la dictadura. Pero cuando el Gobierno decidi贸 aprobar una ley de amnist铆a, incluy贸 como amnistiables todos los actos de 芦intencionalidad pol铆tica禄 (concepto, por otro lado, sin sentido desde un punto de vista legislativo). La ley de amnist铆a signific贸 que los cr铆menes contra la humanidad cometidos por la dictadura quedaron impunes y sin posibilidad de ser enjuiciados, a煤n hoy, pese a que algunos de esos delitos se extienden hasta el presente, como ocurre con los casos de beb茅s robadxs.

As铆 es como la democracia espa帽ola perpetu贸 el memoricidio y el trauma colectivo de las v铆ctimas de la dictadura. Durante la transici贸n pudieron haberse recuperado miles de testimonios que hoy han desaparecido. Pudo haberse promovido la reparaci贸n moral de las v铆ctimas a trav茅s de la exhumaci贸n de las fosas comunes. Pudo haberse reconstruido la memoria colectiva mediante la eliminaci贸n de las reminiscencias franquistas del espacio p煤blico. Se pudo haber difundido un discurso p煤blico de condenaci贸n a la violencia. Pero eso hubiera beneficiado a las minor铆as sociales y, aunque realmente las minor铆as compon铆an la mayor铆a de la poblaci贸n, se opt贸 por conservar los privilegios de los minoritarios grupos dominantes. Qu茅 sorpresa.

La construcci贸n del sistema social y pol铆tico que hoy habitamos ha sido posible porque en ning煤n momento ha existido verdadera libertad de informaci贸n y expresi贸n. Esa violencia comunicativa, debido a que en multitud de ocasiones pasa desapercibida o al menos es sumisamente tolerada, es el legado m谩s peligroso de la dictadura. No hemos aprendido lo suficiente de nuestra historia; si lo hubi茅ramos hecho, Vox no tendr铆a cabida en el Parlamento andaluz. La recuperaci贸n de la memoria hist贸rica es urgente ya que, como dec铆a Cernuda: 芦El da帽o no es de ayer, ni tampoco de ahora / Sino de siempre. Por eso es de hoy禄