Diversos hechos de hostigamiento, persecuci贸n y criminalizaci贸n hacia miembrxs de las asambleas ambientalistas acontecen de forma sistem谩tica a lo largo de todo el territorio de Chubut. Frente a la falta de licencia social para la implementaci贸n de proyectos extractivistas, el gobierno provincial y los lobbies mineros apelan a modos cada vez m谩s violentos de disciplinamiento frente a la lucha y organizaci贸n social. Por Gonzalo Falzari y Paula Daporta. Fotos de @luan_colectivafotografica.

El pasado 4 de julio Alfredo Claps, miembro de Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, fue detenido ilegalmente y sin motivos cuando pasaba frente a la casa del vicegobernador Ricardo Sastre tocando su redoblante en el marco de una de las manifestaciones que se realizan los 4 de cada mes, cuando la poblaci贸n de Chubut se moviliza en rechazo a la megaminer铆a.

Claps fue liberado a partir de la movilizaci贸n de lxs vecinxs, quienes a partir de la circulaci贸n de un video lograron que la justicia desestimara la causa que el comisario Javier Guzman, a cargo del operativo, intent贸 generar con argumentos falsos.

No se trata de un hecho aislado, sino de una trama de acontecimientos, una forma de accionar sistematizado en todo el territorio de Chubut en el que, frente a la falta de licencia social para la implementaci贸n de proyectos extractivistas, el gobierno provincial apela a diversas formas de disciplinamiento en modos cada vez m谩s violentos y represivos.

Resistencias

En el a帽o 2003, la hist贸rica lucha del pueblo de Esquel, con su 鈥淣o a la Mina鈥, logr贸 la sanci贸n de la ley 5001. La misma en su primer art铆culo proh铆be la explotaci贸n minera metal铆fera a cielo abierto en toda la provincia y la utilizaci贸n de cianuro en los procesos de producci贸n minera. Sin embargo, en el marco de pugna de poderes de aquel momento, en su segundo art铆culo la ley habilita proyectos de zonificaci贸n, abriendo as铆 un juego de grises que favorecen legalmente a la instalaci贸n de diversos proyectos extractivistas frente a los cuales las diferentes asambleas de Chubut vienen organiz谩ndose y resistiendo.

En todo el territorio de Chubut existen diversidad de asambleas que se encuentran organizadas en la Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH) las cuales, a su vez, se nuclean en la Uni贸n de Asambleas Ciudadanas (UAC) a nivel nacional.

En el 2014, traccionado por las asambleas, se presenta el primer proyecto de ley para prohibir la miner铆a metal铆fera y uran铆fera en todo el territorio sin excepciones y en todas sus etapas, utilizando un mecanismo constitucional de democracia directa denominado Iniciativa Popular. A trav茅s del mismo, lxs ciudadanxs, en forma individual o colectiva, pueden ejercer el derecho de presentar proyectos de ley.

En aquel momento, la sesi贸n fue anulada por un esc谩ndalo en el que se fotografi贸 al legislador Gustavo Mu帽iz (Frente para la Victoria) recibiendo un mensaje de texto de Gast贸n Berardi, Gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Suyai (Yamana Gold), para expl铆citamente 鈥渃orregir鈥 un t茅rmino el art铆culo 4 de la ley.

En diciembre del 2020, las asambleas presentaron nuevamente el proyecto de Iniciativa Popular, esta vez respaldado por m谩s de 30000 firmas de ciudadanxs, contando con el valor legal del Tribunal Electoral de la provincia. En esta oportunidad, la Iniciativa Popular entr贸 en la Legislatura justo despu茅s que el Proyecto de Zonificaci贸n. Dos proyectos totalmente excluyentes estaban en las mismas comisiones: Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Econ贸mico. No deber铆an haberse tratado por orden de llegada. La decisi贸n de haber elegido el Proyecto de Zonificaci贸n para tratar en primera instancia dej贸 en claro que la intenci贸n era zonificar para luego aplicar el proyecto de Iniciativa Popular en los lugares que quedaron por fuera de la zonificaci贸n. Finalmente, el 6 de mayo de 2021, la Legislatura de la Provincia de Chubut rechaz贸 la Iniciativa Popular, con 13 votos contra 12 y 2 abstenciones en un tratamiento que dur贸 menos de 24hs..

Las asambleas de Chubut trazan una trayectoria de organizaci贸n y lucha pac铆fica que se viene sosteniendo a lo largo de 20 a帽os, donde la visibilizaci贸n de los conflictos cobran mayor visibilidad en momentos concretos en los que la masividad de las manifestaciones se cuela gracias a la comunicaci贸n de las asambleas y las redes que se han logrado construir con los medios de comunicaci贸n alternativos. Sin embargo, las resistencias de los pueblos frente a los extractivismos es una lucha cotidiana, en un contexto cada vez de mayor violencia, hostigamiento y persecuci贸n por parte de las fuerzas policiales que responden al gobierno de una provincia atravesada por una profunda crisis econ贸mica, adeudando salarios en diferentes sectores como salud y educaci贸n e insistiendo en instalar la idea de la megaminer铆a como la 煤nica salida.

鈥淟a fuerza policial se maneja con una impunidad que le da el poder pol铆tico y esto es algo muy grave que hay que denunciar porque realmente estamos en riesgo y en peligro todas las personas que salimos a luchar a la calle, tanto en contra del ajuste brutal que est谩 sufriendo la provincia (鈥) por los atrasos salariales que venimos denunciando en los distintos espacios, como tambi茅n con este intento constante de aprobar la megaminer铆a. Creemos que van de la mano. Que este ajuste viene a decir que la megaminer铆a es la 煤nica soluci贸n y esto nosotres no lo creemos.鈥[1]

La detenci贸n de Alfredo Claps

Un integrante de la Asamblea por la defensa del territorio de Puerto Madryn, en conferencia de prensa, relata la detenci贸n de Alfredo Claps el pasado 4 de julio:

鈥淓st谩bamos realizando una caravana pac铆fica por la costa madrynense pero al llegar a la altura de la casa del gobernador nos encontramos con la polic铆a (鈥). El subcomisario Sanchez nos dijo que pod铆amos seguir avanzando (鈥). Dejamos los autos [y] fuimos caminando porque quer铆amos llegar hasta el Indio. Nos dijeron que caminemos por la vereda. (鈥) Cumplimos porque siempre estamos, como en todas las manifestaciones en la provincia, de forma pac铆fica cumpliendo con todo el protocolo. En ese momento cuando est谩bamos caminando por la vereda, el subcomisario Sanchez toma de la espalda a nuestro compa帽ero Alfredo y realiza una detenci贸n totalmente ilegal. Se puede ver en los videos. (鈥) La jueza [Eizmendi] que pudo ver el video que es muy claro se percat贸 del mal accionar de la polic铆a y que el compa帽ero Alfredo no hab铆a realizado nada de lo que sali贸 a decir al otro dia Guzman: que Sanchez hab铆a tenido una herida en la mano, que hab铆a sido golpeado con la baqueta del redoblante que estaba tocando Alfredo.鈥

Es importante destacar que la jueza Stella Eizmendi cit贸 al vicegobernador y al jefe de polic铆a como testigos antes de decidir que no hab铆a motivo para la detenci贸n.

Detenciones como pr谩ctica sistem谩tica

La detenci贸n de Alfredo Claps no es la primera detenci贸n arbitraria en Chubut sino que se trata de un modo de accionar recurrente por parte de las fuerzas de seguridad para no solo reprimir las resistencias sino sobre todo disciplinar al pueblo. El gobierno de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre apelan a la represi贸n para doblegar la lucha del pueblo. Lo cual se suma a otros mecanismos de intento de disciplinamiento, como el retraso de pago de salarios, la persecuci贸n y espionaje hacia lxs vecinxs:

鈥淗ubo una causa anterior que fue promocionada por el comisario Guzman a donde se nos acusaba de romper la camioneta del intendente. Esa causa cay贸 porque no pudieron aportar pruebas, no pudieron aportar testigos civiles y no pudieron aportar fotos de la camioneta. Eso tambi茅n queremos denunciar. Estas mentiras del comisario Guzman, respaldado por el poder pol铆tico, a donde quieren inventarnos causas para poder sacarnos de la calle pero como no las pueden demostrar esas causas caen.鈥 [2] (Asamblea de Puerto Madryn)

Desde la Asamblea de Trelew afirman que en las manifestaciones se produce la identificaci贸n de lxs vecinos que luego son hostigados y detenidos en los barrios. As铆 mismo, desde la Asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la mina de Esquel, sostienen:

鈥淪on muchas las comunidades que est谩n padeciendo, que est谩n sufriendo estos hostigamientos. As铆 como los vecinos fueron detenidos ilegalmente, las comunidades originarias de la cordillera, de la meseta y ac谩 de la costa viven hostigamientos muy, pero muy fuertes cotidianamente. La presencia de la polic铆a de Benetton, la presencia de la gendarmer铆a nacional, de la polic铆a provincial constantemente en sus territorios hacen que sea imposible el buen vivir cotidiano en nuestro lugar.鈥 (Asamblea de Esquel)[3]

La deslegitimaci贸n y criminalizaci贸n como estrategia de dominaci贸n

El discurso que se intenta construir desde los sectores dominantes es el de calificar como 鈥渆coterroristas鈥 y violentas a las asambleas que luchan para defender el territorio a trav茅s de marchas pac铆ficas y apelando a mecanismos constitucionales como la Iniciativa Popular.

鈥淰iolencia es que a un compa帽ero, a un vecino del barrio Inta, le peguen un tiro en la cara. Violencia es que el mismo ministro de seguridad, Federico Mazzoni, hostigue, golpee y amenace al hijo de ese vecino al que le pegaron un tiro en la cara. (鈥) Ac谩 la violencia est谩 m谩s que clara de qu茅 lado est谩 (鈥) (pero) no vamos a dejar que las megamineras avancen, no vamos a permitir que nos contaminen el agua, no vamos a permitir que nos sigan ajustando de la forma que lo est谩n haciendo (鈥) Estas luchas son hermanas. Estas luchas son una sola. 芦[4]

La lucha y la organizaci贸n contin煤an

Actualmente las Asambleas reclaman que el proyecto de Iniciativa Popular, rechazado el pasado 6 de mayo de 2021 de manera express en menos de 24hs, reciba un tratamiento profundo, convocando mesas de trabajo y audiencias p煤blicas, como sucede con otros proyectos de ley cuya implementaci贸n impactan de manera tan significativa en el territorio.

La lucha no es s贸lo contra la megaminer铆a y los extractivismos en s铆, sino contra la instalaci贸n de un discurso que se apoya en la indiferencia o el desconocimiento de parte de una sociedad que no est谩 siendo interpelada por los actos de persecuci贸n y hostigamiento que recibe una amplia franja de la sociedad que se organiza y se levanta en defensa del territorio chubutense.

Seg煤n la mirada de Marina Richieri, bi贸loga y asamble铆sta de Puerto Madryn, a pesar del trabajo de concientizaci贸n sobre los proyectos extractivistas en el territorio, 鈥渓a gente tiene mucho miedo a la polic铆a, mucha verg眉enza a expresarse p煤blicamente respecto a alg煤n tema 谩lgido. En ese contexto, la criminalizaci贸n y la injusticia que se ejerce contra quienes defendemos el territorio no surge como 鈥榰n gran problema chubutense鈥 sino que se lo oculta, le echan tierra, no lo quieren ver. Sin embargo, cuando el riesgo es m谩s expl铆cito y afecta a alg煤n estandarte natural (por ejemplo, ballena, ping眉ino, o fuente de agua puntual) ah铆 salen a la calle.鈥

Por esto, la estrategia de las asambleas es la de una lucha pac铆fica en donde se prioriza la comunicaci贸n e informaci贸n de los riesgos que implican los diferentes proyectos extractivistas y los mitos que se construyen para facilitar su implementaci贸n en los territorios. La reacci贸n por parte del poder ante estas estrategias son, concretamente, la violencia y la mentira.

[1] Testimonio de compa帽ero de la Asamblea de Trelew en la conferencia de prensa transmitida en vivo por Radio La Negra (07/07), donde las Asambleas de Chubut se manifestaron tras la detenci贸n arbitraria de Alfredo Claps. https://radiolanegra.blogspot.com/2021/07/todas-las-asambleas-de-chubut-juntas.html

[2] Radio La Negra. Conferencia de Prensa. Asamblea de Puerto Madryn (op cit)

[3] Radio La Negra. Conferencia de Prensa. Asamblea Esquel (op cit)

[4] Radio La Negra. Conferencia de Prensa. Asamblea Trelew (op cit)