De parte de Nodo50 February 7, 2023

La querella de las activistas del movimiento libertario contra el agente policial infiltrado es un caso paradigm谩tico en el que la violencia institucional y sexual se entrecruzan y la una no pude interpretarse sin la otra.

A inicios de los a帽os 90, los feminismos ya plantearon que los Estados tambi茅n eran responsables de las violencias contra las mujeres, fuera por las acciones de sus agentes o por su negligencia a la hora de protegerlas de las violencias cometidas por particulares. En el campo de los derechos humanos, se fragu贸 el concepto de violencia institucional para denominar la violencia cometida por el Estado con finalidad represiva contra la disidencia. Dentro de las violencias cometidas por el Estado, se han singularizado las violencias sexualizadas. Estas se enmarcan y se aprovechan de un sistema social desigual, articulado con base en roles de g茅nero, valores, significados, tradiciones, estatus sociales y jerarqu铆as, que explican por qu茅 el Estado escoge ese tipo de violencias, contra qui茅nes las ejerce y los impactos espec铆ficos que provocan en las agraviadas y en su entorno social.

Tanto la violencia institucional como las violencias sexuales son ejercicios de poder, son actos disciplinantes y de mensaje. Tambi茅n tienen en com煤n algunas de sus consecuencias o impactos traum谩ticos. En el plano individual, afectan a la identidad y la comprensi贸n del mundo de esa persona. En el plano colectivo, afectan a la expectativa de seguridad y a la confianza en las dem谩s personas, deteriorando los v铆nculos personales, generando aislamiento e inhibici贸n.

En el terreno judicial, esta violencia institucional suele plantearse como delito de tortura o como delito contra la integridad moral, que se distinguen por su finalidad, pero tienen en com煤n el atentado contra la integridad f铆sica y moral de la persona. La integridad moral se define como una categor铆a independiente de la vida, de la integridad f铆sica, de la libertad o del honor y posee un reconocimiento constitucional propio. Esta se entiende como la inviolabilidad de la persona, que tiene derecho a ser tratada como una misma, como ser humano libre y nunca como un simple objeto. La integridad moral es un atributo de la persona, que tiene dignidad por el mero hecho de serlo. Las personas son sujetos morales, son un fin en s铆 mismo, investidas de la capacidad de decidir sobre el propio comportamiento. La libre decisi贸n sobre el propio comportamiento y la posibilidad de actuar conforme a las propias convicciones es lo que se define como libertad ideol贸gica, que forma parte la dimensi贸n moral de la persona.

Dentro de la capacidad de decidir sobre el propio comportamiento, est谩 la libertad sexual. Nuestra sexualidad es fruto de la socializaci贸n y viene condicionada por uno marcos mentales y unos valores que forman parte del sistema social desigual en el que vivimos. Prueba de ello es la pol茅mica sobre el concepto de 鈥渃onsentimiento sexual鈥 que est谩 obligando a revisar muchas pr谩cticas sociales largamente normalizadas, a pesar de que prescind铆an totalmente de la voluntad y del bienestar de las mujeres. Como suele suceder, el debate se est谩 enfocando a juzgar la conducta de las mujeres en lugar de preguntarse d贸nde deber铆amos ir a buscar los elementos que definen el consentimiento.

La actuaci贸n afectiva y sexual de ese agente policial constituye una instrumentalizaci贸n de las mujeres agraviadas

El consentimiento tiene que ver con la voluntad y con la reciprocidad. Y no hay voluntad ni reciprocidad sin contar con dos elementos b谩sicos: la informaci贸n y la libertad. La informaci贸n pasa por conocer todas las circunstancias que envuelven esa interacci贸n sexual, es decir, sobre la persona, el lugar, el tipo de pr谩ctica sexual, la seguridad de esta y su finalidad. La libertad viene condicionada por muchos factores sociales que condicionan a las mujeres y por los desequilibrios de poder entre ellos y ellas. Ambas se plasman en circunstancias coercitivas, conscientes e inconscientes, que determinan las posibilidades de decidir y actuar de las mujeres cuando atraviesan estas violencias. Otro aspecto que la conceptualizaci贸n del consentimiento sexual no puede obviar es que este no se reduce a una dimensi贸n f铆sica, de acceso al cuerpo, sino que tiene una dimensi贸n moral indudable. Nadie decide interactuar sexualmente si esa interacci贸n va en contra de sus convicciones y valores.

La querella de las activistas del movimiento libertario contra el agente policial infiltrado es un caso paradigm谩tico en el que la violencia institucional y sexual se entrecruzan y la una no pude interpretarse sin la otra.

En este caso, existe una asimetr铆a entre la situaci贸n de esas activistas y la del funcionario del Estado, que cuenta con la cobertura del Estado. Las interacciones emocionales y sexuales se habr铆an llevado a cabo bajo enga帽o. Ese enga帽o ir铆a m谩s all谩 de la ocultaci贸n de sus caracter铆sticas personales, en un plano individual. Se tratar铆a de una actuaci贸n profesional ideada o avalada por el Estado, planificada, en todo caso, en la que el agente ocultar铆a deliberadamente su identidad y sobre todo la finalidad real de su acercamiento personal. Ese agente policial actuar铆a sabiendo que la ocultaci贸n de su identidad y de su funci贸n ser铆a la que le permitir铆a llevar a cabo esas interacciones. De haber conocido esas activistas la verdadera identidad funci贸n de ese agente, nunca se habr铆an relacionado de ning煤n modo con 茅l. Por otro lado, la actuaci贸n afectiva y sexual de ese agente policial constituye una instrumentalizaci贸n de las mujeres agraviadas, a las que se ha despose铆do de su dignidad y de su capacidad de actuar libremente. Resulta especialmente relevante que ese enga帽o arroj贸 a esas activistas a actuar en contra de sus propias convicciones, relacion谩ndose con un agente que representa la autoridad y el Estado y que adem谩s estar铆a actuando en perjuicio de los espacios pol铆ticos con los que estas mujeres estaban comprometidas. La anulaci贸n de la dignidad, de la libertad de obrar, de la libertad sexual y de la libertad de actuar seg煤n sus propias convicciones es la que la convierte esa pr谩ctica policial en violencia institucional sexualizada.

La presentaci贸n de la querella est谩 poniendo el foco en las mujeres afectadas, pero el agente infiltrado perfeccion贸 su identidad social hasta tal punto que logr贸 enga帽ar a todo el mundo. Esa infiltraci贸n ha afectado a todo un sector pol铆tico, que ha sido da帽ado en lo que le une: los v铆nculos de confianza, afinidad y de hermandad. La infiltraci贸n es un m茅todo que no solo logra obtener informaci贸n pol铆tica y personal, tambi茅n tiene un efecto represor, porque genera un miedo y una desconfianza que deterioran los v铆nculos personales que sostienen los espacios pol铆ticos, inhibiendo la participaci贸n y desarticulando los movimientos sociales, sean del signo que sean.

Ning煤n marco legal ni ninguna autorizaci贸n judicial pueden dar cobertura a pr谩cticas incompatibles con los derechos fundamentales y los valores constitucionales elementales. El precedente jur铆dico de 2021 en el que los tribunales ingleses acabaron obligando al Estado a reparar simb贸lica y econ贸micamente a la activista Kate Wilson, con quien un agente infiltrado mantuvo una relaci贸n sexo afectiva durante dos a帽os, nos muestra c贸mo las iniciativas individuales pueden lograr ampliar los derechos colectivos. La denuncia de Kate Wilson tambi茅n logr贸 generar un amplio debate sobre los l铆mites legales y 茅ticos de las actuaciones de inteligencia del Estado. Ese tipo de acciones legales suponen un reto jur铆dico, pero tambi茅n sirven de oportunidad para ampliar los marcos conceptuales e interpretativos 鈥搃ncluidos los delitos del C贸digo Penal- a la luz de los est谩ndares internacionales. En definitiva, sirven para hacer avanzar el Derecho.

