De parte de SAS Madrid October 5, 2022 172 puntos de vista

El 13 de julio de este a帽o, el Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer de la ONU hizo p煤blico un dictamen donde conclu铆a que una mujer fue v铆ctima de violencia obst茅trica en el Hospital Universitario de Donostia. El dictamen explicaba que los hechos narrados por Nahia Alkorta constituyen un episodio de violencia obst茅trica: inducci贸n al parto 14 horas despu茅s de que rompiera aguas en contra del propio protocolo del hospital que pide esperar 24 horas, tactos vaginales innecesarios, una ces谩rea mientras la manten铆an atada con los brazos en cruz, la separaci贸n de su beb茅 nada m谩s nacer y administraci贸n al beb茅 de biberones son las pr谩cticas relatadas por Alkorta. Estas actuaciones le provocaron da帽os f铆sicos y psicol贸gicos y se produjeron pese a que la mujer hab铆a entregado un Plan de Parto 鈥攗n documento donde la mujer muestra sus preferencias y que el personal m茅dico conoce con antelaci贸n al parto鈥 donde expresaba unos deseos muy diferentes.

Dos d铆as despu茅s, el Departamento de Salud y Osakidetza (el Servicio Vasco de Salud) reaccionaban a este dictamen. En un breve comunicado, se limitaban a recordar c贸mo acabaron en Espa帽a los intentos de la mujer de buscar justicia: una sentencia firme de octubre de 2015 conclu铆a que no concurr铆an los requisitos para que existiera tal responsabilidad. 鈥淪eg煤n esa sentencia, no existi贸 ning煤n da帽o f铆sico o ps铆quico causado a la paciente como consecuencia de la asistencia prestada en el Hospital Universitario de Donostia鈥, dice la nota informativa. 鈥淧or otro lado, en la sentencia se dice que la asistencia prestada fue acorde a los protocolos m茅dicos, quedando acreditado que la actuaci贸n de todos los profesionales interviene en el proceso de parto de la paciente fue correcta y adecuada a las normas鈥, incide.

En el 煤nico pronunciamiento que el Departamento de Salud y Osakidetza hacen sobre la condena por violencia obst茅trica de la CEDAW, se limitan a relatar que una sentencia firme dictada en Espa帽a conclu铆a que actu贸 seg煤n los protocolos

Y a帽ade: 鈥淓l Departamento de Salud y Osakidetza trabajan por ofrecer todos los d铆as, tanto en aquella ocasi贸n como en el resto de actuaciones, una atenci贸n cercana y de calidad, adaptando la asistencia obst茅trica a la evidencia cient铆fica y cambios sociales y culturales, buscando que el proceso de parto/ nacimiento sea una experiencia positiva e inolvidable, sin olvidar que debe salvaguardarse un marco de seguridad y excelencia鈥, remata el comunicado. El Parto Es Nuestro ped铆a entonces a las autoridades sanitarias vascas una rectificaci贸n de una respuesta que consideran ofensiva y ped铆a que acatara lo recogido en el dictamen.

Alkorta, que es quien ha conseguido este pronunciamiento junto a la abogada Francisca Fern谩ndez Guill茅n, no ha tenido m谩s noticias de la Abogac铆a del Estado, que tiene un plazo de seis meses para pronunciarse, ni de Osakidetza. El Parto Es Nuestro teme que el logro conseguido por su socia quede en nada, como ocurri贸 con otro dictamen de febrero de 2020 pese a que, aseguran, la resoluci贸n del CEDAW es una decisi贸n jur铆dicamente vinculante.

La reacci贸n del Departamento de Salud de la Comunidad Aut贸noma Vasca (CAV) es 鈥渙fensiva鈥, dice el colectivo, que pide una rectificaci贸n. Sin embargo, esta forma de reaccionar mantiene la l铆nea de otros pronunciamientos desde las autoridades sanitarias.

La reacci贸n de los colegios profesionales

En julio del 2021, el Consejo General de Colegios Oficiales de M茅dicos (CGCOM) negaba la existencia de la violencia obst茅trica en un comunicado en el que se帽alaba que este t茅rmino 鈥渘o se ajusta a la realidad y criminaliza a los profesionales鈥. El colegio reaccionaba as铆 al anuncio por parte del Instituto de las Mujeres de una serie de encuentros que servir铆an como punto de partida para un debate amplio sobre la reforma de la ley del aborto.

La Sociedad Espa帽ola de Ginecolog铆a y Obstetricia (SEGO) se pronunciaba en septiembre de 2021 en el mismo sentido: el t茅rmino 鈥渧iolencia鈥 resulta inapropiado y podr铆a deteriorar la necesaria confianza entre el m茅dico y su paciente, argumentaba, o incluso enfrentar innecesariamente a las madres con los profesionales que mayor ayuda pueden prestarles en momentos tan importantes para ellas.

El CGCOM asegur贸 que el t茅rmino 鈥渘o se ajusta a la realidad y criminaliza a los profesionales鈥 y la SEGO cree que el t茅rmino 鈥渧iolencia鈥 puede enfrentar a madres y profesionales

Solo la Sociedad Catalana de Ginecolog铆a y de la Academia de Ciencias M茅dicas de Catalunya 鈥攄onde se da la particularidad de que existe una ley que s铆 aborda la violencia obst茅trica鈥 se ha desmarcado, mientras los postulados contrarios al uso del concepto se impon铆an en la redacci贸n del la reforma de la ley del aborto. As铆, despu茅s de que el Instituto de las Mujeres anunciara su intenci贸n de abordar la violencia obst茅trica en esta ley, la idea decay贸 y el t茅rmino 鈥減arto respetado鈥 desplaz贸 a 鈥渧iolencia obst茅trica鈥.

El Ministerio de Igualdad explicaba en su momento que esto se deb铆a al desacuerdo con el Ministerio de Sanidad en este punto, lo que El Parto Es Nuestro y otras organizaciones interpretan como un triunfo de la perspectiva biom茅dica que califican como 鈥渘egacionista鈥.

As铆, el proyecto de modificaci贸n de la Ley Org谩nica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo fue aprobado en segunda vuelta el 30 de agosto en el Consejo de Ministros y remitido al Congreso para su tramitaci贸n.

Las mujeres hablan

En este contexto se inscribe la campa帽a Cuando las mujeres hablan lanzada este lunes 3 de octubre por El Parto Es Nuestro y PETRA Maternidades Feministas, que responde con testimonios de violencia obst茅trica a las autoridades sanitarias que la niegan. Como este: 鈥淢i hijo naci贸. No me lo pusieron piel con piel, lo estaban explorando, dijeron. Por fin pas贸 el pap谩. En la sala hab铆a un silencio sepulcral. Mi hijo ten铆a una lesi贸n de por vida causada por la forma en la que lo sacaron y nadie dijo nada鈥. O este: 鈥淟e pregunt茅 que si me iba a hacer la Hamilton [un m茅todo mec谩nico para inducir el parto], me dijo que s铆 y yo le dije que no quer铆a. Trat谩ndome muy mal, se pusieron a hablar el m茅dico y el enfermero con risas ir贸nicas, diciendo: as铆 nos va, como la del otro d铆a, que hizo lo mismo y mira lo que le pas贸, ellas sabr谩n… Me hicieron creer que a mi beb茅 podr铆a pasarle algo. A煤n as铆 decid铆 negarme y me fui llorando desconsolada鈥. O este: 鈥淣ada m谩s entrar sufr铆 la burla de una auxiliar por no querer epidural, posteriormente hac铆an y deshac铆an con mi cuerpo sin ning煤n miramiento ni opci贸n a alternativa. Me obligaron a llevar v铆a y monitores constantes, lo cual imped铆a mi libertad de movimiento, que era uno de mis deseos reflejados en el plan de parto que me sellaron, pero que no respetaron para nada鈥. O este: 鈥淢e rompieron dos costillas tras realizarme varias veces la maniobra Kristeller sin pedirme permiso. No me la hizo un ginec贸logo, ni una matrona, fue un auxiliar y dudo que estuviera formado en parto respetado y mucho menos que fuera consciente del da帽o que me ha hecho de por vida. Han pasado ya 12 a帽os, fue en el parto de mi primer hijo. La herida f铆sica san贸, pero la emocional a煤n supura鈥.

M谩s de 60 organizaciones del a虂mbito feminista, de la salud y de los derechos humanos apoyan esta campa帽a que propone las etiquetas #EstoEsViolencia y #ViolenciaObstetrica

Son algunos de los casos que ha recopila esta organizaci贸n para la campa帽a. Pero, pocas horas despu茅s de lanzarla el lunes 3 de octubre, las redes sociales de la asociaci贸n ten铆an ya m谩s de 300 mensajes de mujeres que quer铆an apoyar o contar otros diferentes.

M谩s de 60 organizaciones del a虂mbito feminista, de la salud y de los derechos humanos apoyan esta campa帽a que propone las etiquetas #EstoEsViolencia y #ViolenciaObstetrica para hacer visibilizar la violencia obst茅trica. Entre ellas de encuentras organizaciones de pediatras y matronas.

La campa帽a se lanza solo tres d铆as despu茅s de un pronunciamiento significativo, el del Consejo Fiscal que, propone incluir expresamente la violencia ginecol贸gica y obst茅trica como una forma de violencia contra las mujeres en el 谩mbito reproductivo.

Dos dict谩menes

El dictamen de julio de 2022 se suma a otro hecho p煤blico en febrero de 2020 referido a un caso ocurrido en un hospital gallego. Las recomendaciones de los dos dict谩menes son muy similares.

El dictamen de 2020 contiene cuatro recomendaciones donde insta al Estado espa帽ol a garantizar que la mujer sea informada y se requiera su consentimiento en todos los tratamientos invasivos durante la atenci贸n al parto. Adem谩s, pide a Espa帽a que realice estudios sobre violencia obst茅trica, que capacite al personal sanitario y que ponga medidas para garantizar que el personal judicial act煤a sin estereotipos cuando debe pronunciarse sobre un caso de violencia obst茅trica.

El dictamen publicado en julio de este a帽o contiene una diferencia significativas con respecto al de 2020. En primer lugar, a帽ade una quinta recomendaci贸n que consiste en 鈥渆stablecer, publicitar e implementar una Carta de Derechos de los Pacientes鈥, un documento donde se establecer铆an los derechos y los deberes aplicables a todos los servicios sanitarios, lo que de alguna manera se帽ala como insuficiente la Ley de Autonom铆a del Paciente. La segunda diferencia es crucial. Si el dictamen de 2020 recog铆a que el Estado parte debe requerir el consentimiento de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atenci贸n del parto 鈥渆xcepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o del beb茅 est茅 en riesgo鈥, en el 煤ltimo dictamen esta excepci贸n desaparece.

