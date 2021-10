–

De parte de ANRed October 1, 2021 72 puntos de vista

El fin de semana un grupo de personas del colectivo LGBT+ sufri贸 hostigamiento por parte de la Polic铆a de Tucum谩n en el Parque 9 de Julio. Seg煤n relat贸 Pipo Albano, de la agrupaci贸n Kompa帽eres Tucum谩n Peroncha, los hechos sucedieron el domingo a la madrugada cuando un grupo de amigues se encontraba alrededor de un auto pasando el rato, cuando fueron interrumpidos por un grupo de oficiales, quienes se refirieron de manera despectiva hacia el grupo y se negaron a identificarse. Los hechos se hicieron p煤blicos a trav茅s de un video y ya interviene el INADI en el caso para identificar a los oficiales involucrados. Por La Nota.

Esta situaci贸n de violencia policial se da en un contexto de cr铆ticas hacia la instituci贸n y hacia el Ministerio de Seguridad, por hechos recientes como la fuga de presos, entre ellos el femicida Roberto Rejas, y mientras sucede el juicio por el asesinato de Facundo Ferreira que tiene como imputados a dos polic铆as.

芦Como sabemos el parque es un lugar de encuentro. Es hist贸rico ir al parque en auto con amigues, dar vueltas, parar, tomar algo, escuchar m煤sica, y emprender el retorno. Tambi茅n es decir popular que el parque es peligroso de noche, pero vivimos en democracia con normas muy claras sobre nuestra libertad de expresi贸n, de tr谩nsito y de elecci贸n. Elegimos estar o no en lugares considerados 鈥減eligrosos鈥 (como si la peatonal a las doce del mediod铆a no fuera peligrosa, sobradas historias de hurto y violencia, como si Tucum谩n no fuese peligroso) 驴peligroso por qui茅n? 驴Peligroso por la gente? 驴Peligroso por las trabajadoras sexuales? 驴Peligroso por los homosexuales que yiran en busca de romances cortos? 驴O peligroso por la polic铆a tucumana que va en contra de toda libertad democr谩tica ejerciendo el abuso de poder no respetando tratos b谩sicos con los ciudadanos?禄, expres贸 Pipo en un descargo que realiz贸 por las redes sociales.

En el texto, tambi茅n relata que hab铆a otros grupos de personas reunidas a metros de elles, pero que sin embargo la polic铆a solo se detuvo all铆. 芦Podr铆an haber elegido a cualquier otro grupo de amigos que se encontraban esa noche en el lugar, incluso con esos otros grupos hubiesen tenido m谩s argumentos para ejercer su falso poder, y por qu茅 eligieron a mis amigos鈥 porque mis amigos son como yo: P.U.T.O.S.禄.

Las palabras textuales de una oficial mujer resuenan a煤n hoy: 鈥por gente como ustedes el mundo est谩 podrido鈥, dijo. 芦Ahora resulta que los putxs arruinamos el mundo, no tenemos acceso a ninguna disputa de poder pero lo mismo arruinamos el mundo. Nosotres hacemos una marcha del orgullo y al otro d铆a la plaza amanece llena de brillo y color, ustedes los heterosexuales juegan el cl谩sico San Martin vs. Atl茅tico y al otro d铆a faltan la mitad de las baldosas禄.

芦Estamos hartas del abuso policial, hartas de que se nos persiga por ser putxs, que no se nos respete y que con leyes que nos protegen aun tenga el descaro de violentarnos por nuestra condici贸n de g茅nero禄, manifest贸.

芦Me indigna escuchar el llanto de mis amigos en masa, un llanto cargado de nerviosismo e impotencia, un llanto de dolor que vuelve, que cre铆amos ya del pasado. No vamos a permitir nunca m谩s estos hechos discriminatorios, no vamos a permitir nunca m谩s que la polic铆a avance sobre nuestros derechos. Exigimos resarcimiento por parte de los responsables. Exigimos a las instituciones competentes que tomen cartas en el asunto para que esto no se vuelva una pr谩ctica com煤n sobre la ciudadan铆a. No es la primera vez que pasa, pero queremos que sea la 煤ltima禄, finaliz贸.

Fuente: https://lanotatucuman.com/violencia-policial-prohibido-ser-lgbt-en-tucuman/tucuman/30/09/2021/63095/