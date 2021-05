–

“Anoche sobre las 11 volvía a mi casa cuando me encontré un tumulto. 5 policías reducían a un latinoamericano, cortándole la respiración. Me acerqué y lo grabé. Cuando lo tienen controlado uno se va para mí y me pide documentación. Paro de grabar y se la doy. Me cachea a lo tonto, sin oposición por mi parte cuando, de la nada, tira como un cuchillo de cocina al suelo y se pone en plan CUIDADO QUE NOS QUIERE PINCHAR.Me grilletea, me mete en el coche y me calza dos hostias. Cuando reducen al latino, por suerte sin matarlo, me llevan al centro de salud de San Andrés. En plena puerta del centro, esposado y sin testigos, me terminan de reventar a palos.De ahí a los calabozos del Carmen.

Esta mañana, en el juzgado, se me acusa de tentativa de homicidio a un agente de la autoridad. Estoy en libertad con cargos y tengo que ir a firmar, mientras dure eso, a primeros de mes.El vídeo de marras, prueba de mi inocencia y de la infame actuación policial, está en manos de mi abogada de oficio y solo podré compartirlo cuando ella estime.

Ahora en casa, duchado y tranquilizado, voy a acercarme a urgencias a por otro parte de lesiones para calibrar el nivel real de daños.Cualquier ayuda o muestra de afecto es bien recibida.1312 de por vida.”

(Texto y foto encontrados en @instagram). Localizamos a esta persona y hablamos con ella, ofreciéndole nuestro apoyo para lo que necesite.

Solidaridad con todos los afectados.

#EsViolenciaInstitucional

#NingunaAgresiónSinRespuesta