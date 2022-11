–

De parte de Indymedia Argentina November 1, 2022

Un joven de 24 a帽os, con retraso madurativo, cay贸 preso acusado de un robo. La violencia padecida en el encierro afect贸 seriamente su salud. Bajo custodia del estado fue abusado y no hubo luego ning煤n dispositivo de atenci贸n a la salud mental que diera respuesta ni tratamiento al impacto que tuvieron esos hechos para 茅l. En su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, la CPM acompa帽a el reclamo de una atenci贸n integral de su salud y reitera la necesidad del pase de la Direcci贸n de Salud Penitenciaria a la 贸rbita del Ministerio de Salud provincial.

A L. lo acusaron de un robo y le hicieron firmar algo que no comprendi贸 porque no sabe leer. Qued贸 detenido. Por primera vez ten铆a conflictos con la ley penal o contacto con la vida en el encierro; despu茅s de pasar por comisar铆a y alcaid铆a lo alojaron a la Unidad Penal 40 en Lomas de Zamora. La justicia hasta hoy lo mantiene con prisi贸n preventiva, pero en la c谩rcel ya se defini贸 su condena.

El joven sufri贸 torturas, malos tratos, vejaciones y abusos que impactaron en su salud. Esos padecimientos derivaron en angustia, temor permanente, insomnio, aislamiento, recuerdos recurrentes de lo padecido y actitud hiperalerta. Nunca antes se hab铆a sentido as铆, ni su familia lo hab铆a visto tan flaco, desmejorado y temeroso. Pidieron ayuda: a trav茅s de su defensa y en contacto con la Comisi贸n Provincial por la Memoria consiguieron mediante un habeas corpus un resguardo judicial que lo deriv贸 a la Unidad psiqui谩trica 34. Al ser evaluado por el equipo de salud del lugar los profesionales advirtieron que su cuadro no iba a poder abordarse en la c谩rcel.

Pas贸 seis largos meses en ese penal hasta que se logr贸 la prisi贸n domiciliaria. La defensa, asumida por Fernanda Mestr铆n, se帽al贸 en su presentaci贸n 鈥渓a incapacidad del Estado, a trav茅s del Servicio Penitenciario Provincial, de cuidar a su defendido, toda vez que no ha evitado los sometimientos sexuales que denunciara (respecto de lo cual ha tramitado una acci贸n de h谩beas corpus), ni le ha dado la atenci贸n ni el tratamiento que el interno requiere, una vez que dichos sucesos tuvieron lugar鈥.

En las audiencias por la morigeraci贸n, el fiscal incluso se comunic贸 con la v铆ctima del robo supuestamente perpetrado por el joven y no present贸 ninguna objeci贸n. Las profesionales de la salud que evaluaron el caso coincidieron que 鈥渆n ese 谩mbito carcelario no le pueden dar una soluci贸n a su problem谩tica鈥.

El joven segu铆a necesitando atenci贸n por su cuadro de salud mental aunque estuviera rodeado de su familia y en su casa. El monitoreo electr贸nico le imped铆a salir a recibir asistencia y su salud sigui贸 deterior谩ndose con alucinaciones auditivas e ideas delirantes de contenido persecutorio. En los episodios de crisis intentaba sacarse la pulsera, no para escaparse sino en el marco de su delirio. Su familia, su defensa y el equipo de acompa帽amiento de la CPM solicitaron asistencia varias veces, pero ning煤n efector ni dispositivo de salud brindaba un tratamiento sostenido. Desde el 107 les dijeron que 鈥渟in una orden judicial ellos no lo pod铆an trasladar al Hospital Evita鈥; el SAME local envi贸 una m茅dica psiquiatra que le indic贸 tratamiento farmacol贸gico pero no dej贸 medicaci贸n. Tras una nueva crisis desde la CPM lograron que la Subsecretar铆a de salud mental, consumos problem谩ticos y violencias del Ministerio de Salud enviara un equipo m贸vil. Los profesionales indicaron que L. necesitaba medicaci贸n y un seguimiento, pero tampoco lo garantizaron ya que el m贸vil del equipo estaba roto.

Entonces intervino la central de monitoreo y le retir贸 el dispositivo sin orden judicial. Autom谩ticamente el Tribunal en lo Criminal 2 de Lomas de Zamora, integrado por Ignacio Etchepare, Nicol谩s Plo y Mariela Aprile, el mismo que hab铆a otorgado la morigeraci贸n reconociendo la 鈥渧ulnerabilidad y el delicado estado de salud mental鈥 y la imposibilidad de que en el encierro se le brindaran un tratamiento integral adecuado, le revoc贸 la prisi贸n domiciliaria arbitrariamente y sin fundamento.

La defensa lo apel贸 r谩pidamente y la Sala III de la C谩mara de apelaci贸n y garant铆as en lo penal de Lomas de Zamora, compuesta por los jueces Mart铆n Garc铆a D铆az y Tom谩s Bravo, resolvi贸 disponer de nuevo la prisi贸n domiciliaria y orden贸 que se garantice una atenci贸n integral de la salud por donde corresponda.

En su tarea de monitoreo de los lugares de encierro como Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) ha denunciado y constatado recurrentemente las graves afectaciones de las personas alojadas en los establecimientos penitenciarios, as铆 como la falta de adecuaci贸n de aqu茅llos que se supone est谩n especializados. En este sentido el organismo reitera la necesidad de adoptar medidas estructurales para garantizar la atenci贸n integral de la salud de las personas detenidas, la primera y necesaria es el pase de la Direcci贸n de Salud Penitenciaria a la 贸rbita del Ministerio de Salud.

