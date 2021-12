驴Comencemos con un juego? Le invito a escuchar m煤sica de la gran Violeta Parra con un s贸lo objetivo: “llevar la m煤sica con la patita” o, si lo prefiere: aplaudiendo para llevar el pulso.

Lorenzo Cornejo Jara / resumen.cl

Escuche/aplauda la siguiente canci贸n Arriba quemando el sol, para esto, dejar茅 las partes destacadas:

Ayuda:

Cuan do fu铆 pa ra la pam pa

lle va ba mi co ra z贸n

con ten to co mo un chi ri g眉e

pe ro a ll谩 se me mu ri贸 …(etc.)

Ahora s铆, 驴c贸mo le fue? 驴Vamos a la pr贸xima canci贸n? Escuche/aplauda Adi贸s coraz贸n amante, 隆ojo en el coro!, hay que agregar un aplauso en el signo (+):

Ayuda:

Di… 铆 …(+)…le al cie lo que no mue … ra (+) (+)

隆a… ay ! (+) has ta que te vue lva a ve … er (+) (+)

隆Uf!, disc煤lpeme si no he sido muy claro, es probable que escuchando le resulte m谩s sencillo que mirando la “ayuda” que ofrec铆, 隆隆pero!! basta de cosas, lleg贸 la hora de la verdad…vamos al pen煤ltimo nivel (el nivel final, lo dejar茅 para el final). 驴Estamos? Por favor, escuche/aplauda la canci贸n Cantaron los pajaritos:

隆隆Ayuda!!

Can… ta … ron los (+) pa…(+)…ja… ri … tos

y en e … sa fe…(+)…liz (+) for tu … na

y en e … sa fe…(+)…liz (+) for tu … na (+) (+) (+) (+)

驴Qu茅 le pareci贸? Entretenido, 驴no? La m煤sica de Violeta tiene muchas complejidades que podemos explorar, pero especialmente la caracter铆stica que ven铆amos jugando (la de llevar un/os pulso/s, “ritmos”, “patrones”, etc.) es una que puede dejar una sensaci贸n algo extra帽a, como la de que “falta o sobra algo”, e incluso, de seguro algunos/as har谩n sus propios “ajustes” o “versiones”.

“Una m茅trica muy rara”

Cuando hablamos de m茅trica, hacemos referencia a la medida (metro) dentro de una obra, as铆, las canciones que probablemente m谩s conocemos est谩n en m茅tricas regulares o estables. Por ejemplo, un vals en 3/4 o alguna canci贸n de pop o rock en 2/4, tienden a mantener esta medida, para hacer de su m煤sica algo “m谩s constante o estable” para el auditor.

Sin embargo, tambi茅n hay m煤sica polim茅trica (varios metros paralelos) y heterom茅trica (diversos metros) que puede resultar muy novedosa para el oyente, por ejemplo: la Danza de los adolescentes (Les augures printaniers) del famoso ballet La Consagraci贸n de la primavera (1913) de Stravinski o, como ya lo advertimos, muchas m煤sicas de la propia Violeta.

Si no ha quedado del todo claro la diferencia de entre estos conceptos: m煤sica m茅trica, heterom茅trica y polim茅trica, probemos este juego, que ciertamente lo aprendemos por ense帽anza oral:

De seguro puede que no sea exactamente la versi贸n que usted juega/jug贸/dese贸 jugar, pero a priori podemos decir que coincide con un pulso estable en dos momentos, veamos:

Fru ti lli ta,

a co mer ,

mer me la da

con tos ta da…

Luego de esto, sigue la siguiente estrofa 鈥 no muy infantil que digamos 鈥 que destaco con el pulso correspondiente en negrita:

A no che fui a una fies … ta,

un chi co me be s贸 (+)

le di una ca che ta … da

y to do se aca b贸 (+)

(…)

La singularidad de este juego, es que cuando comienza esta estrofa (y otras) que, como se ve, tienen cuatro momentos por verso (cuatro en el primero, cuatro en el segundo si se agrega el (+), y as铆…), en paralelo se hace un juego de manos que va en tres pulsos: 1) se chocan las manos frente al compa帽ero/a, una hacia arriba y la otra hacia abajo (de frente el/la compa帽ero/ lo hacen de forma inversa); 2) se cambia en la direcci贸n contraria el movimiento (nuevamente inversa el/la compa帽ero/a) y 3) se aplaude juntando ambas manos.

En este juego hay A) regularidad: toda la estrofa de Frutillita, se mantiene estable; hay B) irregularidad (Heterometr铆a): cuando se aplauda y se pasa de Frutillita a Anoche fui a una fiesta; y finalmente, hay C) varios metros paralelos (Polimetr铆a): 4 pulsos cantados/hablados y 3 pulsos percutidos/aplaudidos.

Violeta: la irrespetuosa y asim茅trica

Comprendido lo anterior, es interesante leer la opini贸n del fallecido Premio Nacional en M煤sica (2016) Vicente Bianchi, sobre Violeta en La Tercera:

Nos topamos un d铆a en la costa. (鈥) Ah铆 me dijo que ten铆a ganas de grabar algo con orquesta y yo le dije que encantado, pero que iba a tener que empezar a respetar los tiempos. Porque la Violeta ten铆a una m茅trica muy rara para cantar y tocar. Muy dif铆cil de seguir. (鈥)禄 (lo destacado en negrita es nuestro)

Es interesante que el m煤sico de La Reina, haya considerado esta caracter铆stica como una se帽al de respeto a los tiempos…quiz谩, ahora podemos decir que Violeta trasciende tanto los tiempos musicales, como los tiempos humanos 驴no?鈥

Retomando lo anterior, es posible establecer dos antecedentes al respecto: por un lado, la m煤sica radial y televisiva que vivi贸 Violeta, siempre ha buscado llegar a m谩s audiencia y, para ello, la m煤sica tiene que conmover, atraer, cautivar, conquistar, capturar… (驴dominar? …mejor dejemos a Th. Adorno para otro momento). Con todo, la m煤sica “debe mover la patita”, como lo hacen muchas canciones de la radio, la televisi贸n, las escuelas, en diversas iglesias, las propias canciones navide帽as, o de cualquier fiesta, en marchas militares, etc. “La m煤sica debe pegar” y claro, Violeta peg贸 mucho en su momento, de hecho, su primer “hit” fue La Jardinera (1954) y, para los hedonistas de la simetr铆a y el respeto por los tiempos, fue y es una m煤sica muy regular, como Arriba quemando el sol (1961-63) o Run run se fue pa麓l norte (1966). Pero, adem谩s de esas canciones, Violeta tiene m煤sica que escapa de la regularidad en muchos sentidos: Anticuecas para guitarra (1957), El Gavil谩n (1957), Adi贸s coraz贸n amante (1958), Tres cantos a lo divino (1956), Ausencia (1956), D贸nde est谩s prenda querida (1956), A d贸nde vas jilguerillo (1959), El pueblo (1960), Cantaron los pajaritos (1962), En los jardines humanos (1961-63), Maire yo le digo adi贸 (1965), 驴Qu茅 dir谩 el santo padre? (1965), Gracias a la vida (1967), entre otras.

No obstante, la influencia campesina que recibi贸 Violeta, en sus m煤ltiples viajes de investigaci贸n (que concluye con la publicaci贸n de sus Cantos Folkl贸ricos Chilenos y sus primeros discos), adem谩s de las canciones que aprendi贸 en su ni帽ez y adolescencia con su madre Clarisa Sandoval, dan testimonio de ciertas m煤sicas que, por muchos motivos (sin descartar los est茅ticos/茅ticos…es decir, por motivos ideol贸gicos), tienden a quedar m谩s en la periferia o desplazadas, entre otras cosas, “porque no mueven f谩cilmente la patita”. Este punto ha sido estudiado por el propio Rodolfo Norambuena y algunos de sus estudiantes, destacando la tesis de la folclorista maulina Magdalena Espinoza Rojas y Jorge Navarro Lizama, sobre la heterometr铆a y polimetr铆a del folclor musical en Chile.

Volviendo a Violeta, lo destacable en este punto, es su forma de tocar la guitarra, su acompa帽amiento o, como dir铆a la propia Violeta: el toqu铆o. En esto, la cantora chillaneja es una especialista, y podemos incluirla con otros reconocidos exponentes que hicieron de la Heterometr铆a y polimetr铆a parte de su obra (por ejemplo, en compositores como Stravinsky y Bart贸k, o para los rockeros en Tool, o en algunas obras de Patricio Wang, entre otras tantas m煤sicas experimentales y contempor谩neas).

Para cerrar

Adem谩s de lo se帽alado, la m煤sica de Violeta tiene otras m煤ltiples posibilidades de an谩lisis, brevemente podemos indicar que: algunos han estudiado la influencia de cierta m煤sica mapuche (Gonz谩lez, Juan Pablo 1993), otros han centrado su mirada en posibles representaciones sociales y culturales de su obra (Osorio, Javier 2005), tambi茅n hay quienes se abren a una mirada sobre su trabajo m谩s experimental (Oporto, Lucy 2013), y de quien me he servido, principalmente, para este trabajo, la investigaci贸n sobre estas y otras caracter铆sticas musicales de Violeta Parra (Norambuena, Rodolfo 2015).

Por supuesto, todo lo antes dicho, genera un debate no menor respecto a los posibles an谩lisis y resultados investigativos de los especialistas, ante una artista que, desde una vereda distinta a la tradici贸n musical escrita (enti茅ndase por ello quien tiene alguna formaci贸n musical acad茅mica), crea sobre su m煤sica. Dicho de otro modo, la m煤sica de Violeta es heredera de la transmisi贸n oral: lo que implica el contacto y relato vivo con las/los cultores, pero sobre todo, una formaci贸n y comprensi贸n de la m煤sica distinta (una trayectoria distinta) a la acad茅mica y a ciertas m煤sicas industrializadas que, por cierto, tiende justamente a encuadrar o respetar los tiempos. Violeta, en ese sentido, tambi茅n fue irrespetuosa y asim茅trica.

Con todo, cualquier conclusi贸n que se establezca sobre la m煤sica de Violeta Parra, est谩 siempre al alero de nuestras especulaciones te贸rico-musicales, de las que podemos apoyarnos para llegar a ciertas conclusiones con nuestros inevitables intereses creados, el m铆o es uno y claro: seguir escuchando y reivindicando la m煤sica de Violeta, una mujer admirable tanto por su obra como por su trayectoria. Ahora s铆, podemos decir que efectivamente Violeta Parra, trasciende los tiempos musicales y humanos, por compases y generaciones.

隆隆Final de finales!! Sin m谩s pre谩mbulos, escuchemos/juguemos con Atenci贸n mozos solteros (1959), 隆disfrute!

Lorenzo Cornejo Jara (1989)

Profesor de m煤sica (UMCE, 2011) y actualmente candidato a Mag铆ster en antropolog铆a sociocultural (UCHILE, 2022). Ha desarrollado una incipiente carrera como compositor de guitarra solista, destacando en sus trabajos: Trasandinas para guitarra sola (publicada por Ed. Cadenza y Luis Mancilla, 2018), Post-suite (por Danilo Cabaluz, 2019), Sugerencias de un huayno (D煤o Mayr-CelisCatal谩n, 2019), Reimpresiones de un huayno (por Shinki Ikeda y Alexis Vallejos, 2021), entre otras.

Fotograf铆a de Violeta Parra extra铆da de cultura.gob.ar